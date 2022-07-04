ЗСУ стоять за кілометр від передмість Херсона, але бої за місто будуть важкими, - Economist

Передові підрозділи ЗСУ перебувають у межах снайперського пострілу, тобто приблизно за кілометр від перших передмість Херсона. Але бої за місто будуть важкими.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Economist.

Неназваний співробітник української військової розвідки також заявив, що наступні два тижні будуть ще більш цікавими. Повідомляється, що докорінно ситуацію можуть змінити поставки більшої кількості західних ракетних систем, а поки на південний напрямок направили лише деяку кількість американських гаубиць m777.

За словами джерел видання, російські військові постійно вдосконалюють свої укріплення, насичуючи лінію оборони довготривалими вогневими точками з бетону.

Наступу української армії також не сприяє відкритий ландшафт Херсонської області, на якому війська виявляються вразливими для артилерійських ударів. До того ж поки на південному напрямку не спостерігається триразова перевага ЗСУ в живій силі й техніці, яка необхідна для успішного наступу.

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