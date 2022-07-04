ЗСУ стоять за кілометр від передмість Херсона, але бої за місто будуть важкими, - Economist
Передові підрозділи ЗСУ перебувають у межах снайперського пострілу, тобто приблизно за кілометр від перших передмість Херсона. Але бої за місто будуть важкими.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Economist.
Неназваний співробітник української військової розвідки також заявив, що наступні два тижні будуть ще більш цікавими. Повідомляється, що докорінно ситуацію можуть змінити поставки більшої кількості західних ракетних систем, а поки на південний напрямок направили лише деяку кількість американських гаубиць m777.
За словами джерел видання, російські військові постійно вдосконалюють свої укріплення, насичуючи лінію оборони довготривалими вогневими точками з бетону.
Наступу української армії також не сприяє відкритий ландшафт Херсонської області, на якому війська виявляються вразливими для артилерійських ударів. До того ж поки на південному напрямку не спостерігається триразова перевага ЗСУ в живій силі й техніці, яка необхідна для успішного наступу.
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А ось вказана вами послідовність дій "втечуть -> підірвуть" точно буде інша: "підірвуть, як тільки запахне смаженим, а хто залишився - тримайтесь до останнього, а не будете триматись - запишемо як назавжди зниклих без вісти і дружини отримають ніхєра".
"Читаємо уважно. ...на південному напрямку не спостерігається триразова перевага ЗСУ в живій силі й техніці"
Вмикаємо голову, а якщо не вистачає знаннь - читаємо історичні, бажано документальні джерела уважно.
Три разова перевага (а інколи 5 разова) це типові (без урахування реальних обставин) вимоги для успішного наступу кінця ХІХ - першої половини ХХ ст.
Історія людства яскраво демонструє, що успішний наступ може бути навіть без переваги в озброєнні рівними чи інколи навіть меншими за чисельністтю військами за рахунок кращої підготовки особистого складу, тактики, організації та логістики.
А при перевазі в озброєннях, ще і з втратами наступаючих в рази (десятки) меньшими.
Розповіді про обов'язкове 3-и разову перевагу і в особистому складі, і в озброєнні, то байки для недолугих обивателів.
Во время Балканской кампании в апреле 1941-го, Фриц Клингенберг был командиром 2-й роты 2-го разведывательного мотоциклетного батальона СС дивизии «Дас Райх». 11 апреля Клингенберг далеко оторвался от основных танковых сил. Дороги после затяжных дождей и мокрого снега превратились в кашу. Много мостов было разрушено отступающими югославскими войсками. Хауптштурмфюрер Клингенберг отмечал всё это на карте, продолжая сближаться с городом. Достигнув самых дальних пригородов у разбухшего Дуная, свою миссию Клингенберг мог считать выполненой, и должен был бы, с чистой совестью, возвращаться в свой батальон. Но здесь, в голове честолюбивого хауптштурмфюрера созрел дерзкий план.
Фриц Клингенберг нашёл брошенную моторную лодку, и вместе с унтер-офицером и пятью рядовыми пересёк холодный полноводный Дунай. Попытка отправить двоих солдат обратно за подмогой потерпела неудачу - лодка затонула. Солдаты вернулись к Клингенбергу. Так, во главе отряда в семь человек, хауптштурмфюрер Клингенберг отправился брать Белград.
Навстречу группе попались два грузовика и автобус с 20-ю сербскими солдатами. Однако они без единого выстрела сдались Фрицу. Переодевшись в форму югославской армии, Клингенберг и его группа благополучно миновала несколько КПП, обезвредив и захватив в плен их охрану. (Надо заметить, что город с 6 по 10 апреля уже подвергался сильным бомбёжкам в результате которых погибло и было ранено около семнадцати с половиной тысяч человек. Поэтому силы белградской обороны и гражданское население города были уже весьма деморализованы и готовились скорее к длительной осаде, чем к штурму. Так быстро увидеть немецких солдат в городе, никто уж точно не рассчитывал.)
Добравшись за несколько часов до окраинных улиц, Клингенберг был единственный раз обстрелян. В результате погибло и было ранено несколько пленных, единственным же ущербом группы хауптштурмфюрера можно было считать вывих кисти у одно из эсэсовцев.
Клингенберг приказал демонстративно вывесить нацистский флаг вместо югославского на главной улице. Слух о том, что в город вошли немецкие части молниеносно разнёсся по Белграду. Менее чем через час, мэр города, во главе магистрата, запросил переговоры. Блефуя, хауптштурмфюрер Клингенберг озвучил условия капитуляции, угрожая в случае сопротивления продолжением бомбардировок, началом артиллерийского обстрела, и штурмом города танковыми частями, которые, якобы, подошли к сербской столице. На удачу дерзкого офицера, в небе появились самолёты - разведчики люфтваффе. Фриц Клингенберг заявил, что лично от него зависит продолжение или непродолжение авиаударов.
Так, 12 апреля 1941 года, в 5 часов вечера был подписан приказ о капитуляции Белграда. Оружие сложили 1300 солдат национальной армии и ополчения.
Клингенберг решительно «оседлал» ситуацию. Он затребовал списки заключённых. Из них, самых лояльных для немецкого режима он поставил на охрану сдавшихся солдат. Также он затребовал отчётности по продуктовым, медикаментным и топливным запасам города.
Клингенберг убедил командующего гарнизоном выдать карту минных полей, схему - локацию пушечных батарей и пулемётных гнёзд.
По его приказу была сделана чётко заметная с воздуха спецразметка белградского аэродрома, превратившая его в площадку пригодную для посадки самолётов военной авиации Германии.
Некоторое количество бывших белградских заключённых удачливый хауптштурмфюрер отправил на восстановление ж/д путей.
Вечером 12 апреля к городу подошли солдаты из подразделения Клингенберга, не сумевшие вместе с ним переправиться через Дунай. По их словам, они увидели немецкий флаг и были уверены, что в город вошли с другой стороны основные немецкие части, а их командир давно погиб. Первые же боевые разведгруппы вошли в город в ночь на 13 апреля.
Днём в захваченный гауптштурмфюрером Клингенбергом Белград без боя вошли основные силы дивизии.
Два дня радиоконтактов Клингенберга с дивизионным начальством заставляли немецкое командование ломать голову - истинный ли это хауптштурмфюрер Фриц Клингенберг, или он попал в плен и сдал секретные радиокоды, с помощью которых дезинформирует и заманивает в ловушку немецких солдат? Или хуже того, он просто изменник и добровольно помогает югославской стороне. Верховное командование не могло до конца поверить столь счастливому исходу дела и опасалось подвоха. Только ручательство Пауля Хауссера заставило поверить информации Клингенберга о случившейся капитуляции Белграда.
Командир полка, «потерявший» Фрица и не получавший от него в течение нескольких дней развединформации, при встрече набросился было на него с обвинениями, на что удивлённый Клингенберг ответил «А я - взял город. Что мне - его теперь отдать обратно!?»
Взятие Белграда, по сути дела, подводило черту под Югославской операцией в целом. 14 мая 1941 года за взятие столицы Югославии Фриц Клингенберг был награждён Рыцарским крестом Железного креста.
После своих югославских приключений Клингенберг служил штаб-офицером юнкерского училища СС в Бад-Тёльце, потом на остфронте командовал танковым батальоном в "Дас Райх". А с января 1945 стал командиром дивизии ВСС "Гетц фон Берлихинген". Погиб в бою на западном фронте 22 марта 1945 г, в звании штандартенфюрера, в возрасте 32 лет.
Два питання (судячи з тексту на рівні підлітка - риторичні):
- великий експерт хоч в армії служив, може ще і офіцер;
- а історію, хоча б в середній школі вчив?
"та авторитетність диванних стратегій"
В дитинстві "великого "знавця" мамА не вчила не судити інших по собі?
Автор вообще видел карту, где кто стоит? Там до Чернобаевки еще добрых 15км, какой километр до Херсона?
это как бальзам на душу после отступления с лисичанска
Вряд ли они будут как Азов бится до конца имея за спиной Днепр.....
Це віддавати території легко.
Награлись в розмінування...