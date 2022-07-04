УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11481 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 166 3

Фахівці ВМС ліквідували міну в Дністровському лимані, яку принесло з Чорного моря, - ОК "Південь"

міна

Увечері 3 липня в Дністровському лимані, розташованому в Білгород-Дністровському районі Одеської області, фахівці Військово-Морських сил України підірвали морську міну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook оперативного командування "Південь".

"З Чорного моря до Дністровського лиману течією занесло морську міну. Вчасно виявлена, вона розміщувалася на прибережній ділянці з ускладненим доступом, але під спостереженням фахівців підривної команди ВМС, які забезпечили її контрольований підрив на місці", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Внаслідок вибуху міни на пляжі Одещини загинула 1 людина, ще 1 отримала поранення, - мерія

Автор: 

ВМС (1381) мінування (1217) Чорне море (1664)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Оголосили ж, що цього року купальний сезон скасовано, хоча дурні все одно полізуть за премією Дарвіна.
показати весь коментар
04.07.2022 07:19 Відповісти
Просто деякі ідіоти думають що якщо на воді "нема купок нагребених" над мінами - то і мін немає! А вода в прибережній зоні - каламутна від прибою І міни стоять у тій каламуті!
показати весь коментар
04.07.2022 07:32 Відповісти
От чого на сайті нема функції "Ctrl+Enter"?? Помилка в першому слові інфи, так б'є в очі, була б - давно б звернули б увагу на необхідність виправлення!
показати весь коментар
04.07.2022 07:40 Відповісти
 
 