Фахівці ВМС ліквідували міну в Дністровському лимані, яку принесло з Чорного моря, - ОК "Південь"

Увечері 3 липня в Дністровському лимані, розташованому в Білгород-Дністровському районі Одеської області, фахівці Військово-Морських сил України підірвали морську міну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook оперативного командування "Південь".

"З Чорного моря до Дністровського лиману течією занесло морську міну. Вчасно виявлена, вона розміщувалася на прибережній ділянці з ускладненим доступом, але під спостереженням фахівців підривної команди ВМС, які забезпечили її контрольований підрив на місці", - йдеться в повідомленні.

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