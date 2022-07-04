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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Велика Британія має намір стати лідером у післявоєнному відновленні України, - голова МЗС Трасс

трасс

Наступного року Велика Британія проведе конференцію, присвячену відновленню України. Також Лондон має намір стати лідером у відновленні післявоєнної української економіки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Велика Британія заявила, що працює з Україною та іншими країнами над проведенням конференції з відновлення країни в наступному році. Члени британського уряду також мають намір увійти до наглядової ради, щоб допомогти координувати дії України та її союзників щодо відновлення. Офіс координаційного центру буде відкрито в Лондоні.

"Ми лідируємо в підтримці України під час війни і будемо продовжувати лідирувати в підтримці плану відновлення і розвитку країни", - заявила міністерка закордонних справ Великої Британії Елізабет Трас.

За її словами, відновлення України після агресивної війни Росії стане символом влади демократії над автократією. Згуртовані інвестиції мають показати президенту Росії Володимиру Путіну, що його спроби знищити Україну лише створили сильну і квітучу націю.

Також читайте: Путін перегрупується й атакуватиме знову, ми не можемо дозволити собі нову мінську угоду: Україні потрібна чиста перемога, - голова МЗС Британії Трасс

Автор: 

Велика Британія (5563) Україна (5875) Трасс Елізабет (172)


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Топ коментарі
+14
Бритам-черговий респект.Боже-бережи королеву...
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04.07.2022 07:21
+14
Дякую звичайно Британії та Джонсону але треба буде створити жорсткий контроль за грошима, які ви даватимете на відновлення України, інакше віра Британії в такого хорошого Зеленського розсмокчеться за один тиждень.(бо зеленi крадii розтянуть все за один тиждень)
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04.07.2022 07:23
+11
Якщо Британ1я цього хоче, значить вона це зробе. У них слова не розходяться з д1лом.
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04.07.2022 07:22
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Бритам-черговий респект.Боже-бережи королеву...
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04.07.2022 07:21 Відповісти
Британцы так заботливо помогают, что не совсем понятно может украина уже часть Британии, а украинцам и не сообщили❓
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04.07.2022 09:18 Відповісти
Якщо Британ1я цього хоче, значить вона це зробе. У них слова не розходяться з д1лом.
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04.07.2022 07:22 Відповісти
Дякую звичайно Британії та Джонсону але треба буде створити жорсткий контроль за грошима, які ви даватимете на відновлення України, інакше віра Британії в такого хорошого Зеленського розсмокчеться за один тиждень.(бо зеленi крадii розтянуть все за один тиждень)
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04.07.2022 07:23 Відповісти
Респект та щира подяка Великим Бритам!! Спільними зусиллями знищимо кремлівську орду !!!)))
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04.07.2022 07:25 Відповісти
Елизабет Трас - настоящий друг Украины и вместе с Борисом Джонсом оказывают нашей стране максимально возможную помощь. Друзья познаются в беде.
Спасибо, Великобритания !!!
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04.07.2022 07:30 Відповісти
Не забывайте про Бен Уоллеса и английский парламент. Упоминания о них на широкой публике гораздо реже, но без этих скромных, но от этого не менее верных и настоящих друзей многое из того, что делается, было бы сделать гораздо труднее, а что-то и совсем невозможно.
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04.07.2022 09:05 Відповісти
Ваша Величносте , введіть Royal Navy!
🇬🇧🇺🇦🔱💪
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04.07.2022 07:52 Відповісти
Вони ще не зрозуміли, що Зеля готується до диктатури. Для цього йому потрібна гарантія Путлєра.
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04.07.2022 08:11 Відповісти
Було би чудово, якби вони помогли нам із законодавством і його дотриманням.
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04.07.2022 08:28 Відповісти
Пора мать нам проситься в подданные к Королеве Елизавете, бо Джонсон о нас больше печётся, чем т.н. ЗЕпрезидент. Бонэвтик больше переживает за кацапов и рашкину экономику, чем за собственный народ и Украину
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04.07.2022 08:41 Відповісти
Обратитесь к ней с просьбой, она женщина добрая, и, как говаривал поэт :
"А может быть - к пятнадцати гербам
Еще гербы прибавятся другие..."
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04.07.2022 09:14 Відповісти
А що восстанавлювати? Вже пів-України окуповано росієй.До Нового року вже нічого не залишиться,при поступовому відходу на "більш безпечні позиції"
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04.07.2022 09:45 Відповісти
Та невже!? Точно аж половина? Ну ніфігасібє! Що аж 12 областей? Чи лише близько 4х. Тобто 16%.
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04.07.2022 10:36 Відповісти
 
 