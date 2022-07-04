Велика Британія має намір стати лідером у післявоєнному відновленні України, - голова МЗС Трасс

Наступного року Велика Британія проведе конференцію, присвячену відновленню України. Також Лондон має намір стати лідером у відновленні післявоєнної української економіки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Велика Британія заявила, що працює з Україною та іншими країнами над проведенням конференції з відновлення країни в наступному році. Члени британського уряду також мають намір увійти до наглядової ради, щоб допомогти координувати дії України та її союзників щодо відновлення. Офіс координаційного центру буде відкрито в Лондоні.

"Ми лідируємо в підтримці України під час війни і будемо продовжувати лідирувати в підтримці плану відновлення і розвитку країни", - заявила міністерка закордонних справ Великої Британії Елізабет Трас.

За її словами, відновлення України після агресивної війни Росії стане символом влади демократії над автократією. Згуртовані інвестиції мають показати президенту Росії Володимиру Путіну, що його спроби знищити Україну лише створили сильну і квітучу націю.

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