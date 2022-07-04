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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Росіяни перемістили 17 вагонів з боєприпасами із Криму на Херсонщину, - Генштаб ЗСУ

рф,боєприпаси

У рамках логістичного забезпечення військ з тимчасово окупованого Криму на залізничну станцію "Каланчак" (Мирне, Херсонська область) переміщено 17 вагонів з боєприпасами.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України щодо російського вторгнення станом на 6:00 4 липня у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Так, розпочалася сто тридцять перша доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без суттєвих змін. На останньому, з території Курської області, агресор застосовував артилерію та вертольоти армійської авіації для ураження позицій Сил оборони у районах населених пунктів Василівське, Білопілля, Бачівськ і Вовківка Сумської області.

На Харківському напрямку угрупування військ противника за підтримки армійської авіації зосереджує зусилля на сковуванні дій наших військ та недопущенні їхнього переходу у наступ. У напрямку населеного пункту Прудянка українські воїни рішуче придушили ворожу спробу штурмових дій.

З метою порушення системи управління та зв’язку Сил оборони противник активно використовує комплекси радіоелектронної боротьби.

На Слов’янському напрямку підрозділи противника штурмовими діями намагаються встановити контроль над населеними пунктами Богородичне, Мазанівка та Долина. Бойові дії тривають.

Ворог здійснює перегрупування військ для відновлення наступу. З цією метою переміщено батальйонну тактичну групу з району міста Ізюм у напрямку населеного пункту Сніжківка, розгорнуто додаткові підрозділи ствольної артилерії.

Також читайте: Ворог взяв під свій контроль населений пункт Золотарівку під Лисичанськом, - Генштаб ЗСУ

На Донецькому напрямку основні зусилля угруповань противника зосереджені на поступовому витісненні підрозділів Сил оборони на рубіж Сіверськ – Федорівка – Бахмут.

На Краматорському напрямку після проведення артилерійської підготовки ворог форсував річку Сіверський Донець, закріплюється в районах населених пунктів Лисичанськ та Білогорівка.

На Бахмутському напрямку противник активізував обстріли позицій наших військ зі ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. Завдав масованих ракетних ударів у районах населених пунктів Покровське, Берестове, Спірне та в районі Вуглегірської ТЕС.

За підтримки артилерії ворог веде наступальні дії в районах населених пунктів Василівка, Берестове, Спірне, Клинове та Майорськ, успіху не має.

На Авдіївському та Курахівському напрямках окупанти вели штурмові дії у напрямках населених пунктів Побєда та Мар’їнка. Штурмова авіація ворога завдала ракетних ударів у районах східної околиці населеного пункту Авдіївка та Мар’їнки.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснює систематичний вогневий вплив з метою сковування підрозділів Сил оборони та недопущення їхнього перекидання на інші напрямки.

На Південнобузькому і Таврійському напрямках основні зусилля агресора зосереджуються на спробах повернення втрачених позицій у районах населених пунктів Іванівка, Потьомкине і Мирне та недопущенні проведення нашими військами контрнаступальних дій у Херсонській та Миколаївській областях. Ворог удосконалює інженерне обладнання позицій у районі Нововоскресенського.

Також дивіться: Зенітні ракетні війська від 24 лютого знищили понад 530 цілей окупантів, - Генштаб. ВIДЕО

У рамках логістичного забезпечення військ з тимчасово окупованого Криму на залізничну станцію "Каланчак" (Мирне, Херсонська область) переміщено 17 вагонів з боєприпасами.

У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебувають три носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи небезуспішно продовжують вогневе ураження складів боєприпасів і скупчень живої сили та військової техніки російських окупантів.

Автор: 

армія рф (17271) боєприпаси (2265) Генштаб ЗС (6528) Крим (14135) росія (65007) вагони (800) Херсонська область (5721)


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Топ коментарі
+10
А координаты этого места можно?
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04.07.2022 07:40
+10
Виробництво снарядів конвеєрним способом у гігантських масштабах освоїли ще до 1-ої світової війни.

На Московії таких заводів маса, приблизно стільки скільки у нас магазинів Рошен чи серіалів Свати
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04.07.2022 07:59
+9
Ну да, рошен то на хлеб не намажешь, а вот сваты хорошо мажутся, да же в масковии
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04.07.2022 08:04
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А координаты этого места можно?
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04.07.2022 07:40 Відповісти
Як би рашисти не тужились, і не надувались але снаряди не безкінечні. А зробити нові не така вже і швидка справа
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04.07.2022 07:41 Відповісти
Виробництво снарядів конвеєрним способом у гігантських масштабах освоїли ще до 1-ої світової війни.

На Московії таких заводів маса, приблизно стільки скільки у нас магазинів Рошен чи серіалів Свати
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04.07.2022 07:59 Відповісти
Ну да, рошен то на хлеб не намажешь, а вот сваты хорошо мажутся, да же в масковии
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04.07.2022 08:04 Відповісти
Говорят в белорусских магазинах рошен сейчас на полках есть
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04.07.2022 08:15 Відповісти
про це не можна тут писати...
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04.07.2022 08:23 Відповісти
По-вашому: "Говорят, что кур доят..." - це - по-перше. По-друге - якщо ти такий обізнаний, намалюй схему, за якою товар з України зараз може потрапити до Білорусі.
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04.07.2022 08:51 Відповісти
ещё есть инфа 100%! Газ у тебя в доме тоже из кацапии. Но ты можешь мужественно с облгазом вхідну засувку опломбувати
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04.07.2022 11:27 Відповісти
вітя, зайди на Лінію Оборони та прочитай про лендліз в роки другої світової. "А тут" лише ось нещодавно захід починає допомагати. А в 2014 - договоряйтеся і все. Але це ж відбулося після нещадних бомбардувань рашою мирного населення. І всупереч бажанню зелені люди пішли тербати захищати рідну домівку. Захід побачив рішимість українців захищати рідну домівку.
А якби пуйло не полізло у лютому, то звучала б стара пісня - домовляйтеся.
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04.07.2022 10:50 Відповісти
Захід дає зброю щоб захистите себе, в першу чергу. Якби рф не казала, що збирається захопити нові країни нато, то ніхто зброю не надавав би.
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04.07.2022 11:42 Відповісти
Феєрверків підвезли!
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04.07.2022 07:43 Відповісти
там же залізничну колію підірвали. хоча у України не одна ж колія, там їх повно. нічого, і ці ********** хаймарсами дістанемо.
не уявляю собі, як наші там на такій спеці воюють, та ще й під постійними обстрілами. посилаю їм промені підтримки.
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04.07.2022 07:58 Відповісти
Я очень рад ((...Дальше что...какие действия...может пора нарушить логистику!
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04.07.2022 08:24 Відповісти
Ценная информация для "мудрого наріду".
А раздолбать те вагоны на подходе слабо было? А шо теперь? Про вагоны мы все теперь знаем. Надежда только на херсонских партизан?
Чьто по этому поводу думает ЗЕ!
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04.07.2022 08:28 Відповісти
Ведь перекрыть логистику с Крыма - самое простое решение. Или это никому не интересно?
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04.07.2022 08:30 Відповісти
Не заважаєм ЗСУ працювати. В них досить непогано виходить. Мені подобається якість генштабу,й вояків
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04.07.2022 10:20 Відповісти
тепер буде чим нашим хлопцям зайнятися. Смерть окупантам. Україна - назавжди!
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04.07.2022 08:46 Відповісти
Салюти ж заборонили, ну хіба що орки попросять, на День Незалежності України отримають, а може і раніше.
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04.07.2022 10:05 Відповісти
Тобто генштаб у відкриту констатує свою халатність? Колії перешийку цілі, вагони приходять, а ми лише дивимося там з Києва десь з укриття! Просто вау...
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04.07.2022 10:41 Відповісти
And this is exactly the target that Ukrainian Intelligence Agency must identify and prevent from reaching the final destination. It's called a "strategic target" and must be taken care of in first place. It'll cause an ordnance starvation, which in turn will cause a broken morale of the occupiers. Then, the Ukrainian fighters will be able to gain a strategic advantage.
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04.07.2022 16:59 Відповісти
 
 