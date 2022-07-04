Ворог обстріляв з артилерії Зеленодольську та Широківську громади на Дніпропетровщині, - Резніченко
Агресор обстріляв з артилерії дві громади у Криворізькому районі - Зеленодольську та Широківську. Бив по містах та селах.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Неспокійна ніч у Криворізькому районі. Ворог обстріляв з артилерії дві громади - Зеленодольську та Широківську. Бив по містах та селах. Люди, на щастя, не постраждали. У Шестірні вибуховою хвилею вибило вікна у дитячому садку.
В інших районах області на цю хвилину спокійно", - йдеться в повідомленні.
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ху@лостан це чума, холера, війна і прокляття цивілізації.
Не існує хорошьіх росіян.
Коли вже дійде?(