Ворог обстріляв з артилерії Зеленодольську та Широківську громади на Дніпропетровщині, - Резніченко

Агресор обстріляв з артилерії дві громади у Криворізькому районі - Зеленодольську та Широківську. Бив по містах та селах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Неспокійна ніч у Криворізькому районі. Ворог обстріляв з артилерії дві громади - Зеленодольську та Широківську. Бив по містах та селах. Люди, на щастя, не постраждали. У Шестірні вибуховою хвилею вибило вікна у дитячому садку.

В інших районах області на цю хвилину спокійно", - йдеться в повідомленні.

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