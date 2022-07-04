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Ворог обстріляв з артилерії Зеленодольську та Широківську громади на Дніпропетровщині, - Резніченко

обстріл

Агресор обстріляв з артилерії дві громади у Криворізькому районі - Зеленодольську та Широківську. Бив по містах та селах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Неспокійна ніч у Криворізькому районі. Ворог обстріляв з артилерії дві громади - Зеленодольську та Широківську. Бив по містах та селах. Люди, на щастя, не постраждали. У Шестірні вибуховою хвилею вибило вікна у дитячому садку.

В інших районах області на цю хвилину спокійно", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вранці ворог ударив по Криворізькому району Дніпропетровщини, - Резніченко

Автор: 

обстріл (28316) Резніченко Валентин (517) Дніпропетровська область (3695)


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ху@лостан це чума, холера, війна і прокляття цивілізації.
Не існує хорошьіх росіян.
Коли вже дійде?(
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04.07.2022 08:16 Відповісти
Коли ви вже почнете писати не куди стріляють, а звідки ??? І чому те, чим стріляють досі ціле і ці обстріли щоденні без змін місяцями!?
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04.07.2022 10:43 Відповісти
 
 