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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Після окупації Лисичанська РФ, найімовірніше, почне наступ на Сіверськ або розвине атаки на Бахмут чи Слов'янськ, - ISW

рф

Після окупації Лисичанська російські війська, швидше за все, почнуть наступ на Сіверськ, місто в Донецькій області на шляху до Слов'янська і Краматорська, хоча замість цього можуть розвинути більш серйозні атаки на Бахмут або Слов'янськ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на американський Інститут вивчення війни (ISW).

Українські війська, ймовірно, продовжать з боями відступати до шосе Е40, яке йде зі Слов'янська через Бахмут у бік Дебальцевого. Поки неясно, чи ухвалять вони рішення організувати оборону навколо Сіверська.

У Донецькій області російські війська спробували атакувати населені пункти на північ від Слов'янська, але протягом 3 липня не завоювали будь-якої нової території. При цьому, за заявою українського Генерального штабу, армія РФ використовує тут інструменти для радіоелектронної боротьби. Різні джерела підтверджують, що Слов'янськ зазнає масованих обстрілів з боку російських військових.

Також читайте: Путін не довіряє молодшим офіцерам і призначає по два командири на посаду: за захоплення Лисичанська відповідають двоє генералів, - ISW

Автор: 

армія рф (17271) Лисичанськ (315) росія (65007) Слов’янськ (596)


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Топ коментарі
+8
Все друзяки, більше немає потенційних котлів. В Северодонецьку можливий котел був із самого початку вторгнення орди в Україну. А тепер дорогі наші ЗСУ переходьте в глуху оборону і громіть вражину при допомозі артилерії, її у нас уже достатньо для цього, а ще більше підійде.
Не дайте ворогу знову розвернути наступ на Донбасі. Славянськ і Краматорськ ні в якому разі не можна віддавати ворогам.
На півдні активізуйте наступ, всі війська із Одеси під Херсон, не буде там уже ніколи і ніякого десанту, достатньо відсиджуватися в тилах. Беріть хоча би лівий берег херсонщини з Херсоном, щоби орки не провели референдум, бо втратимо цю область.
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04.07.2022 08:59
+3
У Куйла дедлайн по Донбассу- конец августа. Хочет 11.09 "рихверендумы" устроить.
Надеюсь, что ЗСУ устроит им там братские могилы вместо "дня голосования".
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04.07.2022 08:20
+3
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04.07.2022 08:23
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04.07.2022 08:13 Відповісти
Та шо ви гаварітє..
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04.07.2022 08:18 Відповісти
Можно сразу список городов ,которые придется оставить????
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04.07.2022 08:18 Відповісти
У Куйла дедлайн по Донбассу- конец августа. Хочет 11.09 "рихверендумы" устроить.
Надеюсь, что ЗСУ устроит им там братские могилы вместо "дня голосования".
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04.07.2022 08:20 Відповісти
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04.07.2022 08:23 Відповісти
Ну чого ж ти генералісімус диванний сидиш тут пишеш, а не керуєш армією? Давай йди оточуй ворога армією в 10 раз меншою за нього...
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04.07.2022 08:54 Відповісти
Головнокомандувач зразу буде відводити віська " на більш укріплені позиції" чи трохи пізніше?
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04.07.2022 08:49 Відповісти
Все друзяки, більше немає потенційних котлів. В Северодонецьку можливий котел був із самого початку вторгнення орди в Україну. А тепер дорогі наші ЗСУ переходьте в глуху оборону і громіть вражину при допомозі артилерії, її у нас уже достатньо для цього, а ще більше підійде.
Не дайте ворогу знову розвернути наступ на Донбасі. Славянськ і Краматорськ ні в якому разі не можна віддавати ворогам.
На півдні активізуйте наступ, всі війська із Одеси під Херсон, не буде там уже ніколи і ніякого десанту, достатньо відсиджуватися в тилах. Беріть хоча би лівий берег херсонщини з Херсоном, щоби орки не провели референдум, бо втратимо цю область.
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04.07.2022 08:59 Відповісти
а шо, проведение референдума = навсегда утрата области ?
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04.07.2022 13:01 Відповісти
Інший переклад https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-july-3 ОРИГІНАЛУ цієї інфи - на сайті "Букви", "https://bykvu.com/ua/bukvy/u-zakhoplenii-rosiieiu-luhanskii-oblasti-vse-shche-mohly-lyshytysia-ukrainski-viiskovi-instytut-vyvchennia-viiny/ У захопленій Росією Луганській області все ще могли лишитися українські військові " - говорить про те, що в Лисичанську в оточенні могли залишитись наші військові
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04.07.2022 08:59 Відповісти
вангувати - то є робота люсьєн - не їжте її хліб
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04.07.2022 09:01 Відповісти
Ого !
ISW вміє користуватись мапами !
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04.07.2022 09:02 Відповісти
https://espreso.tv/vorog-kontsentrue-sili-dlya-shturmu-slovyanska-ta-bakhmuta-boets-legionu-svobodi-nazarenko Ворог концентрує сили для штурму Словʼянська та Бахмута, - заступник комбата "Легіону Свободи" В.Назаренко Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Вчора ворог завдав варварського удару по Слов'янську та Краматорську. Ці міста були обстріляні з РСЗВ. Це свідчить про те, що наступними своїми цілями ворог обрав Бахмут, Краматорськ та Слов'янськ", - розповів Володимир Назаренко. Він наголосив, що окупанти не збираються зупинятись на кордонах Донецької та Луганської областей
"Знищивши Сєверодонецьк та Лисичанськ, ворог не збирається зупинятись. Вони не зупиняться на умовних кордонів областей та міст. Схибленому російському диктатору потрібна вся Україна та світ", - додав Назаренко.
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04.07.2022 09:07 Відповісти
после оставления Лисичанска Марк Солонин большой друг Димы Гордона даже расцвел, появилась саркастическая улыбка, появились новые прогнозные карты от института Каганов. И все такое. Уже малюют пути дальнейшего отступления украинской армии.
Адольф первый всегда заставлял удерживать любой город и любой ценой, он просто обявлял его крепостью, несмотря ни на что. Как говорил Гудериан, это была его неистребимая блажь и приводил конкретный пример Варшавы в 1945 году. Суть такова. в январе 1945 года КА обошла город. Комендант крепости уведомил Оперотдел ГШ и получил согласие на эвакуацию,в городе было 4 батальона.Узнав об этом, Гитлер арестовал нач Оперотдела и двух направленцев и коменданта крепости за самовольство, хотя это действие было обьективным. Считаю, что в ЗСУ полное единоначалие, политики не "керуют" потому что не дают керовать, не в пример вождя лаптепитеков, сшивающего лоскутное одеяло армии и пьющего кровь целого народа.
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04.07.2022 09:14 Відповісти
 
 