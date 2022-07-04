Після окупації Лисичанська РФ, найімовірніше, почне наступ на Сіверськ або розвине атаки на Бахмут чи Слов'янськ, - ISW
Після окупації Лисичанська російські війська, швидше за все, почнуть наступ на Сіверськ, місто в Донецькій області на шляху до Слов'янська і Краматорська, хоча замість цього можуть розвинути більш серйозні атаки на Бахмут або Слов'янськ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на американський Інститут вивчення війни (ISW).
Українські війська, ймовірно, продовжать з боями відступати до шосе Е40, яке йде зі Слов'янська через Бахмут у бік Дебальцевого. Поки неясно, чи ухвалять вони рішення організувати оборону навколо Сіверська.
У Донецькій області російські війська спробували атакувати населені пункти на північ від Слов'янська, але протягом 3 липня не завоювали будь-якої нової території. При цьому, за заявою українського Генерального штабу, армія РФ використовує тут інструменти для радіоелектронної боротьби. Різні джерела підтверджують, що Слов'янськ зазнає масованих обстрілів з боку російських військових.
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Надеюсь, что ЗСУ устроит им там братские могилы вместо "дня голосования".
Не дайте ворогу знову розвернути наступ на Донбасі. Славянськ і Краматорськ ні в якому разі не можна віддавати ворогам.
На півдні активізуйте наступ, всі війська із Одеси під Херсон, не буде там уже ніколи і ніякого десанту, достатньо відсиджуватися в тилах. Беріть хоча би лівий берег херсонщини з Херсоном, щоби орки не провели референдум, бо втратимо цю область.
ISW вміє користуватись мапами !
"Вчора ворог завдав варварського удару по Слов'янську та Краматорську. Ці міста були обстріляні з РСЗВ. Це свідчить про те, що наступними своїми цілями ворог обрав Бахмут, Краматорськ та Слов'янськ", - розповів Володимир Назаренко. Він наголосив, що окупанти не збираються зупинятись на кордонах Донецької та Луганської областей
"Знищивши Сєверодонецьк та Лисичанськ, ворог не збирається зупинятись. Вони не зупиняться на умовних кордонів областей та міст. Схибленому російському диктатору потрібна вся Україна та світ", - додав Назаренко.
Адольф первый всегда заставлял удерживать любой город и любой ценой, он просто обявлял его крепостью, несмотря ни на что. Как говорил Гудериан, это была его неистребимая блажь и приводил конкретный пример Варшавы в 1945 году. Суть такова. в январе 1945 года КА обошла город. Комендант крепости уведомил Оперотдел ГШ и получил согласие на эвакуацию,в городе было 4 батальона.Узнав об этом, Гитлер арестовал нач Оперотдела и двух направленцев и коменданта крепости за самовольство, хотя это действие было обьективным. Считаю, что в ЗСУ полное единоначалие, политики не "керуют" потому что не дают керовать, не в пример вождя лаптепитеков, сшивающего лоскутное одеяло армии и пьющего кровь целого народа.