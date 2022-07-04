Після окупації Лисичанська РФ, найімовірніше, почне наступ на Сіверськ або розвине атаки на Бахмут чи Слов'янськ, - ISW

Після окупації Лисичанська російські війська, швидше за все, почнуть наступ на Сіверськ, місто в Донецькій області на шляху до Слов'янська і Краматорська, хоча замість цього можуть розвинути більш серйозні атаки на Бахмут або Слов'янськ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на американський Інститут вивчення війни (ISW).

Українські війська, ймовірно, продовжать з боями відступати до шосе Е40, яке йде зі Слов'янська через Бахмут у бік Дебальцевого. Поки неясно, чи ухвалять вони рішення організувати оборону навколо Сіверська.

У Донецькій області російські війська спробували атакувати населені пункти на північ від Слов'янська, але протягом 3 липня не завоювали будь-якої нової території. При цьому, за заявою українського Генерального штабу, армія РФ використовує тут інструменти для радіоелектронної боротьби. Різні джерела підтверджують, що Слов'янськ зазнає масованих обстрілів з боку російських військових.

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