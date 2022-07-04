Унаслідок агресії РФ в Україні 345 дітей загинули та понад 644 поранені, - Офіс генпрокурора

Станом на ранок 4 липня 2022 року більш ніж 989 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 345 дітей загинуло та понад 644 поранено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.



Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.



"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 345, Харківській - 185, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 52, Запорізькій – 31", - йдеться в повідомленні.



Так, 3 липня внаслідок обстрілу окупантами м. Слов'янськ Донецької області загинула 9-річна дівчинка.



Також 3 липня війська РФ вкотре обстріляли м. Бахмут Донецької області. Поранень зазнали 2-річний хлопчик та 4-річна дівчинка.



Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2102 заклади освіти. З них 215 зруйновано повністю.

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