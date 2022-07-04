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"Це російські ракети знищують українські елеватори", - глава МЗС Австрії Шалленберг у Єгипті

александер,шалленберг

Міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг наголосив, що саме Росія та її очільник Путін винні в тому, що з українських портів не відправляється зерно, спричиняючи світову продовольчу кризу.

Про це очільник австрійського зовнішньополітичного відомства заявив у неділю під час пресконференції у Каїрі у межах свого візиту до Єгипту. Про це повідомляє Укрінформ, із посиланням на АРА, передає Цензор.НЕТ.

"Під час свого візиту до Єгипту в неділю міністр закордонних справ Александр Шалленберг наголосив, що російська агресивна війна проти України спричиняє економічні проблеми та продовольчу кризу в регіоні. На пресконференції зі своїм колегою Самехом Шукрі міністр закордонних справ підкреслив свою тезу про те, що в Єгипті та Північній Африці панує "російський наратив", що виною цього нібито є санкції ЄС проти Москви", - йдеться в повідомленні.

Австрійський міністр наголосив на важливості боротьби з цією дезінформацією. "Це російські ракети знищують українські елеватори", - заявив він.

Також, як інформує АРА, Шалленберг заявив, що саме Росія і президент Володимир Путін "винні в тому, що з українських портів через Чорне море більше не поставляється зерно".

На переконання глави МЗС Австрії, напад РФ на Україну можна порівняти з нападом іракського диктатора Саддама Хусейна на Кувейт у 1990 році.

"Шокові хвилі війни вдарили по всіх, включно з Єгиптом. Це – цинізм російської сторони", - заявив австрійський міністр, назвавши наслідками політики Путіна "зростання цін на енергоносії, порушення ланцюжків поставок, проблеми з продовольчою безпекою".

Зазначається, що, будучи головним імпортером української пшениці, Єгипет особливо страждає від продовольчої кризи, спровокованої війною РФ проти України: 80-90% пшениці, якої потребує Єгипет, імпортується переважно з України.

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Автор: 

Австрія (958) голод (117) Єгипет (391) зерно (3118) Шалленберг Александер (61)


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Про відвантаження зерна з українських портів Чорного моря навіть не може бути мови!
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04.07.2022 08:58 Відповісти
Але в алладінів забракло духу щось висказати проти пахомії. Краще скиглити про жорстоку Європу, яка своїм санкціями не дає їм їсти
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04.07.2022 09:01 Відповісти
Всі відчують наслідки, а найбільше ті, хто підтримував і підтримує рашистський наратив. Пісок пшеницею не стане, Египет лапу нехай смокче жваво.
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04.07.2022 09:03 Відповісти
Придется выбирать или русотуристо или еда
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04.07.2022 09:26 Відповісти
Как вариант, можно из одного сделать второе.
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04.07.2022 09:51 Відповісти
зроблять , але не в Єгипті .... у них традиції інші !
А у багатьох країнах тропічної Африки - легко і зі задоволенням
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04.07.2022 09:58 Відповісти
Так і проблему голоду у чорній Африці можна вирішити. В рашці багато м'яса))
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04.07.2022 10:03 Відповісти
Треба їм запропонували дати нам зброю та воювати за нас за зерно та гроши.
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04.07.2022 12:34 Відповісти
 
 