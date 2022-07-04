"Це російські ракети знищують українські елеватори", - глава МЗС Австрії Шалленберг у Єгипті

Міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг наголосив, що саме Росія та її очільник Путін винні в тому, що з українських портів не відправляється зерно, спричиняючи світову продовольчу кризу.

Про це очільник австрійського зовнішньополітичного відомства заявив у неділю під час пресконференції у Каїрі у межах свого візиту до Єгипту. Про це повідомляє Укрінформ, із посиланням на АРА, передає Цензор.НЕТ.

"Під час свого візиту до Єгипту в неділю міністр закордонних справ Александр Шалленберг наголосив, що російська агресивна війна проти України спричиняє економічні проблеми та продовольчу кризу в регіоні. На пресконференції зі своїм колегою Самехом Шукрі міністр закордонних справ підкреслив свою тезу про те, що в Єгипті та Північній Африці панує "російський наратив", що виною цього нібито є санкції ЄС проти Москви", - йдеться в повідомленні.

Австрійський міністр наголосив на важливості боротьби з цією дезінформацією. "Це російські ракети знищують українські елеватори", - заявив він.

Також, як інформує АРА, Шалленберг заявив, що саме Росія і президент Володимир Путін "винні в тому, що з українських портів через Чорне море більше не поставляється зерно".

На переконання глави МЗС Австрії, напад РФ на Україну можна порівняти з нападом іракського диктатора Саддама Хусейна на Кувейт у 1990 році.

"Шокові хвилі війни вдарили по всіх, включно з Єгиптом. Це – цинізм російської сторони", - заявив австрійський міністр, назвавши наслідками політики Путіна "зростання цін на енергоносії, порушення ланцюжків поставок, проблеми з продовольчою безпекою".

Зазначається, що, будучи головним імпортером української пшениці, Єгипет особливо страждає від продовольчої кризи, спровокованої війною РФ проти України: 80-90% пшениці, якої потребує Єгипет, імпортується переважно з України.

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