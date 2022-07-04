Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 36,2 тис. осіб, 217 літаків, 187 гелікоптерів, 1589 танків та 3754 броньованих машини. ІНФОГРАФІКА
Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 4 липня втрати особового складу противника становлять приблизно 36 200 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.07 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 36200 (+230) осіб ліквідовано,
танків - 1589 (+5) од,
бойових броньованих машин - 3754 (+10) од,
артилерійських систем - 804 (+3) од,
РСЗВ - 246 (+0) од,
засоби ППО - 105 (+0) од,
літаків - 217 (+0) од,
гелікоптерів - 187 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 658 (+4),
крилаті ракети - 144 (+0),
кораблі /катери - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2629 (+11) од,
спеціальна техніка - 65 (+1).
"Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються", - зазначають у Генштабі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Без боеприпасів - арта не працює.
Багато боеприпасів без жд - глухий номер.
Жд розвинуте лише в донбасі.
Осінь, дощі, болото, зима, морози - рашисти зупинияться.
Як зупиниться - так і війні кінець.
Але хто їх подасть ?
Напевно більша таємниця , чим вміст "чемоданчика Путіна"
На мордоре должен вой стоять до неба!
Ипотеку на место на кладбище и проведение похорон, гробы по талонам!
Свадьбы по субботам, проводы в армию по понедельникам, отпевания по вторникам и похороны по пятницам, и так по кругу! от мацквы до самых до окраин!
почем бавовна с глубінки?