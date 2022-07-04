УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10410 відвідувачів онлайн
Новини Війна
8 383 13

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 36,2 тис. осіб, 217 літаків, 187 гелікоптерів, 1589 танків та 3754 броньованих машини. ІНФОГРАФІКА

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 4 липня втрати особового складу противника становлять приблизно 36 200 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.07 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 36200 (+230) осіб ліквідовано,

танків - 1589 (+5) од,

бойових броньованих машин - 3754 (+10) од,

артилерійських систем - 804 (+3) од,

РСЗВ - 246 (+0) од,

засоби ППО  - 105 (+0) од,

літаків - 217 (+0) од,

гелікоптерів - 187 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 658 (+4),

крилаті ракети - 144 (+0),

кораблі /катери  - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2629 (+11) од,

спеціальна техніка  - 65 (+1).

Також читайте: На південному напрямку ЗСУ ліквідували 47 росіян, склад боєприпасів та ворожу техніку, - ОК "Південь"

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 36,2 тис. осіб, 217 літаків, 187 гелікоптерів, 1589 танків та 3754 броньованих машини 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються", - зазначають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17271) Генштаб ЗС (6528) ліквідація (3889) знищення (7175) техніка (1824) втрати (4392)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+6
У порівнянні зі вчорашню статистикою все виглядає гуд, сподіваюсь завтра буде ще більше.
показати весь коментар
04.07.2022 09:08
+6
Серйозно?! А відколи це Запоріжжя окуповане?
показати весь коментар
04.07.2022 10:34
+5
Москалів стало складніше вбивати
показати весь коментар
04.07.2022 09:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Москалів стало складніше вбивати
показати весь коментар
04.07.2022 09:06 Відповісти
Регулярні удари по складах мають і такий ефект. Без артпідготовки вони не ідуть в атаку, а без снарядів складно її провести.
показати весь коментар
04.07.2022 10:09 Відповісти
Без арти - москалям - кранти.
Без боеприпасів - арта не працює.
Багато боеприпасів без жд - глухий номер.
Жд розвинуте лише в донбасі.
Осінь, дощі, болото, зима, морози - рашисти зупинияться.
Як зупиниться - так і війні кінець.
показати весь коментар
04.07.2022 10:37 Відповісти
У порівнянні зі вчорашню статистикою все виглядає гуд, сподіваюсь завтра буде ще більше.
показати весь коментар
04.07.2022 09:08 Відповісти
не "отримали піздюлей" а жест доброй воли
показати весь коментар
04.07.2022 09:16 Відповісти
Треба публікувати загальні втрати російських окупантів від початку російської окупації України з 2014 року.
показати весь коментар
04.07.2022 09:19 Відповісти
Згоден !
Але хто їх подасть ?

Напевно більша таємниця , чим вміст "чемоданчика Путіна"
показати весь коментар
04.07.2022 10:03 Відповісти
Не бачу в переліку мостів, складів і, як же без бронепоїзда.
показати весь коментар
04.07.2022 09:20 Відповісти
МАЛО!
На мордоре должен вой стоять до неба!
Ипотеку на место на кладбище и проведение похорон, гробы по талонам!
Свадьбы по субботам, проводы в армию по понедельникам, отпевания по вторникам и похороны по пятницам, и так по кругу! от мацквы до самых до окраин!
показати весь коментар
04.07.2022 09:27 Відповісти
https://gk-press.if.ua/rodyny-okupantiv-pereselyayutsya-z-glybynok-rosiyi-do-zaporizhzhya-zhyvut-u-kvartyrah-ukrayintsiv/ Родини окупантів переселяються з "глибинок" Росії до Запоріжжя: живуть у квартирах українців.
показати весь коментар
04.07.2022 09:38 Відповісти
Серйозно?! А відколи це Запоріжжя окуповане?
показати весь коментар
04.07.2022 10:34 Відповісти
Фєєрічний рашистскій бот...
почем бавовна с глубінки?
показати весь коментар
04.07.2022 10:38 Відповісти
Рашисты, а закончится это так..
показати весь коментар
08.07.2022 09:08 Відповісти
 
 