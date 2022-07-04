Українські воїни відбили штурм ворога у напрямку Прудянки на Харківщині, - Генштаб ЗСУ

Українські воїни відбили штурм ворога у напрямку Прудянки на Харківщині.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"На Харківському напрямку угрупування військ противника за підтримки армійської авіації зосереджує зусилля на сковуванні дій наших військ та недопущенні їх переходу у наступ. У напрямку населеного пункту Прудянка українські воїни рішуче придушили ворожу спробу штурмових дій", - йдеться у повідомленні.

Також дивіться: Окупанти завдали підступного ракетного удару по Харкову. Ворог наступає в напрямку Богородичного, Мазанівки та Долини, - Синєгубов. ФОТОрепортаж