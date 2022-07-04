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Українські воїни відбили штурм ворога у напрямку Прудянки на Харківщині, - Генштаб ЗСУ

зброя,навчання,зсу

Українські воїни відбили штурм ворога у напрямку Прудянки на Харківщині.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"На Харківському напрямку угрупування військ противника за підтримки армійської авіації зосереджує зусилля на сковуванні дій наших військ та недопущенні їх переходу у наступ. У напрямку населеного пункту Прудянка українські воїни рішуче придушили ворожу спробу штурмових дій", - йдеться у повідомленні.

Також дивіться: Окупанти завдали підступного ракетного удару по Харкову. Ворог наступає в напрямку Богородичного, Мазанівки та Долини, - Синєгубов. ФОТОрепортаж

Автор: 

армія рф (17271) Генштаб ЗС (6528) Харківщина (6054) ЗСУ (7519)


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Топ коментарі
+12
Тур Хеєрдал
@ThorHeyerdahl5
·
12 год
По Лисичанську. Віддали, щоб не потрапити в оточення. Але пора перестати брехати і собі, і іншим! Загроза оточення склалась через те, що росіяни послідовно витісняють нас. Якщо будемо шукати виправдання - через рік будемо виправдовуватись чому треба було вивести війська зі Львова
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04.07.2022 09:21
+6
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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04.07.2022 10:30
+4
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04.07.2022 17:09
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Тур Хеєрдал
@ThorHeyerdahl5
·
12 год
По Лисичанську. Віддали, щоб не потрапити в оточення. Але пора перестати брехати і собі, і іншим! Загроза оточення склалась через те, що росіяни послідовно витісняють нас. Якщо будемо шукати виправдання - через рік будемо виправдовуватись чому треба було вивести війська зі Львова
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04.07.2022 09:21 Відповісти
Отвергая, предлагайТЕ.
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04.07.2022 09:44 Відповісти
Вести борьбу на политическом фронте, убеждая западных союзников, что нужно в десятки раз больше вооружения.
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04.07.2022 17:36 Відповісти
виправдовуватися приходиться тому, що багато людей, які й гадки не мають як це все взагалі на війні моментально змінюється, вимогають перемог наслухавшись арестовича. Це між іншим несправедливо, наслухалися арестовича, лайкали арестовича, то й вимогати від арестовича, най він і виправдовується. А то на п...ть одні, а виправдовуватися інші мають.
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04.07.2022 18:28 Відповісти
Триздить аристовищ, а виправдовуватись має Залужний
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04.07.2022 20:52 Відповісти
все правльно роблять ви бачили наших хлопців а я їх бачу і зними розмовляю вони не машини житя головне . таракани лізуть зі всіх дир но нічого і на наші вулиці буде свято .
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04.07.2022 10:05 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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04.07.2022 10:30 Відповісти
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04.07.2022 17:09 Відповісти
Верим ЗСУ! Хлопци не подведут. Главное, выжить, а там всё отвоюем назад
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04.07.2022 21:00 Відповісти
Если хорошо дать Химарсам поработать ещё недели -две то рашисты сами пятками засверкают как было под Киевом.
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04.07.2022 21:28 Відповісти
 
 