Українські воїни відбили штурм ворога у напрямку Прудянки на Харківщині, - Генштаб ЗСУ
Українські воїни відбили штурм ворога у напрямку Прудянки на Харківщині.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"На Харківському напрямку угрупування військ противника за підтримки армійської авіації зосереджує зусилля на сковуванні дій наших військ та недопущенні їх переходу у наступ. У напрямку населеного пункту Прудянка українські воїни рішуче придушили ворожу спробу штурмових дій", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+12 Ksenia VB
показати весь коментар04.07.2022 09:21
+6 Чайка Київ
показати весь коментар04.07.2022 10:30
+4 ork
показати весь коментар04.07.2022 17:09
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
@ThorHeyerdahl5
·
12 год
По Лисичанську. Віддали, щоб не потрапити в оточення. Але пора перестати брехати і собі, і іншим! Загроза оточення склалась через те, що росіяни послідовно витісняють нас. Якщо будемо шукати виправдання - через рік будемо виправдовуватись чому треба було вивести війська зі Львова