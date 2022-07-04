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Новини Війна
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ЗСУ знищили російський склад боєприпасів у Сніжному. Це сильний удар по забезпеченню ворожого угруповання на сході, - Мисягін. ВIДЕО

Збройні Сили України знищили один із найбільших російських складів боєприпасів.

Про це повідомив у фейсбуці нардеп "Слуги народу" Юрій Мисягін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, склад розташовувався у глибокому тилу в окупованому з 2014 року місті Сніжне Донецькій області. Локація: "Сніжнянськхіммаш".

"З 2014 року туди завозили нереальну кількість техніки та БК. Судячи з розривів, від найбільшого складу БК мало що залишиться і це нереально круто. Це сильний удар по постачанню та забезпеченню російського угруповання в Луганській та Донецькій області", - зазначає нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ завдали вогневого ураження по військових об'єктах в окупованих Донецьку та Сніжному. ВIДЕО

Автор: 

боєприпаси (2265) Донецьк (946) Донецька область (8381) Сніжне (7) Мисягін Юрій (56) ЗСУ (7519) склад (182)


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Топ коментарі
+99
Всім виконавцям-респектище...Давайте ще...
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04.07.2022 09:28
+62
Это даже не хлопки, а мегаовации!
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04.07.2022 09:31
+44
Відмінний результат без переплат
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04.07.2022 09:31
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Це найкращій переклад "бавовна" у цьому контексті.
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04.07.2022 20:42 Відповісти
С логистикой на рабZee полный завал...это было понятно ещё когда Азербайджан мочил Армению в ,Н.Карабахе...крысы путлера тупое быдло...
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04.07.2022 15:25 Відповісти
Хороший феерверк! "-Заводчанам хана!" - ну и х..й с ними!
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04.07.2022 15:58 Відповісти
І отакі концерти треба влаштовувати щоночі. Це вам за Харків, Миколаїв, Кременчук.
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04.07.2022 16:57 Відповісти
Че с ******,кацапы?
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04.07.2022 20:39 Відповісти
ця супостата це було неочікувано швидко і якісно. Путлер щось почав мимрити про ротацію. Недарма ж хоче закрити всіх робітників під замок на заводах. Діло йде на ізнос
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05.07.2022 04:50 Відповісти
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