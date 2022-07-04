ЗСУ знищили російський склад боєприпасів у Сніжному. Це сильний удар по забезпеченню ворожого угруповання на сході, - Мисягін. ВIДЕО

Збройні Сили України знищили один із найбільших російських складів боєприпасів.

Про це повідомив у фейсбуці нардеп "Слуги народу" Юрій Мисягін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, склад розташовувався у глибокому тилу в окупованому з 2014 року місті Сніжне Донецькій області. Локація: "Сніжнянськхіммаш".

"З 2014 року туди завозили нереальну кількість техніки та БК. Судячи з розривів, від найбільшого складу БК мало що залишиться і це нереально круто. Це сильний удар по постачанню та забезпеченню російського угруповання в Луганській та Донецькій області", - зазначає нардеп.

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