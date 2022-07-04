"Я не бачу потенціалу в найближчій перспективі, щоб НАТО змінило свою позицію", - Кулеба щодо членства України
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба не бачить зараз передумов для зміни НАТО своєї практичної політики щодо набуття членства України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю LB.ua.
"Тобто я очікую, що найближчим часом з боку НАТО продовжаться підтвердження, що двері відчинені, і рішення Бухарестського саміту залишається чинним. Україна так само залишається на треку євроатлантичної інтеграції, але я не бачу потенціалу в найближчій перспективі, щоб НАТО змінило свою позицію подібно до Європейського Союзу і почало робити конкретні речі із забезпечення вступу України в Альянс", - сказав Кулеба.
Міністр додав, що за останні чотири місяці Євросоюз значно вирвався вперед у відносинах з Україною, а НАТО залишилося на місці.
"Є НАТО, як об’єднання країн, які ухвалюють рішення консенсусом. Так от, в цьому єдиному колі було, на мою думку, ухвалене неформальне рішення: для того, щоб Росія не використовувала аргумент про те, що вона воює з НАТО, Альянс як єдність буде на другорядних ролях. Вони зараз переформатували свій пакет допомоги, там щось відбуватиметься, але стратегічно було ухвалене рішення, що НАТО не буде на передових ролях у підтримці України", - пояснив Кулеба.
Водночас у НАТО була створена так звана coalition of the willing – коаліція тих, хто бажає брати участь у коаліції – і багато з членів цієї коаліції є членами НАТО.
"І от вони надають конкретну допомогу. Тому треба дуже сильно розрізняти допомогу від Сполучених Штатів як члена НАТО, і допомогу від НАТО, де все це координується Секретаріатом і надається нам. Я вважаю, що було ухвалено таке рішення: не пускати НАТО на провідні ролі. Ухвалено воно було окремою групою впливових держав-членів Альянсу, і наразі воно імплементується", - сказав міністр.
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Де в тексті хоч слово про це? Ти або читати не вмієш або свідомо брешеш. Навіщо?
Людина росписалась у власній профнепридатності.
Порошенко боровся з підписання асоціацію з ЕС, коли взагалі, здавалося, не було шансів бо один з члленів ЕС провів рефферендум і був проти, але добився результату, а не нив.
Тож переклад Кулебіних слів - я вважаю, що було ухвалено таке рішення: не просувати вступ до НАТО на провідні ролі. Ухвалено воно було окремою групою впливових членів, і наразі воно імплементується
Каракай:
Проти НАТО в Україні боролись:
1.Тимошенко - будучи прем'єркою зірвала надання ПДЧ в Бухаресті у 2008 заявивши, що українці не готові до НАТО.
2. Янукович - у 2010 підписав закон про відмову України від вступу до Альянсу.
3. Зеленський - відмовився відвідати саміт НАТО в 2019, та не подав заявку на вступ у 2022 році, порошуючи Конституцію країни.
На руках цих покручів кров сотень тисяч українців, спалені міста, зруйнована економіка, втрачені території.
Вас паскуда ваЗЕлінових все влаштовує бо по іншому ви просто не будете існувати.