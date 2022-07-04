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"Я не бачу потенціалу в найближчій перспективі, щоб НАТО змінило свою позицію", - Кулеба щодо членства України

нато

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба не бачить зараз передумов для зміни НАТО своєї практичної політики щодо набуття членства України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю LB.ua.

"Тобто я очікую, що найближчим часом з боку НАТО продовжаться підтвердження, що двері відчинені, і рішення Бухарестського саміту залишається чинним. Україна так само залишається на треку євроатлантичної інтеграції, але я не бачу потенціалу в найближчій перспективі, щоб НАТО змінило свою позицію подібно до Європейського Союзу і почало робити конкретні речі із забезпечення вступу України в Альянс", - сказав Кулеба.

Міністр додав, що за останні чотири місяці Євросоюз значно вирвався вперед у відносинах з Україною, а НАТО залишилося на місці.

"Є НАТО, як об’єднання країн, які ухвалюють рішення консенсусом. Так от, в цьому єдиному колі було, на мою думку, ухвалене неформальне рішення: для того, щоб Росія не використовувала аргумент про те, що вона воює з НАТО, Альянс як єдність буде на другорядних ролях. Вони зараз переформатували свій пакет допомоги, там щось відбуватиметься, але стратегічно було ухвалене рішення, що НАТО не буде на передових ролях у підтримці України", - пояснив Кулеба.

Водночас у НАТО була створена так звана coalition of the willing – коаліція тих, хто бажає брати участь у коаліції – і багато з членів цієї коаліції є членами НАТО.

"І от вони надають конкретну допомогу. Тому треба дуже сильно розрізняти допомогу від Сполучених Штатів як члена НАТО, і допомогу від НАТО, де все це координується Секретаріатом і надається нам. Я вважаю, що було ухвалено таке рішення: не пускати НАТО на провідні ролі. Ухвалено воно було окремою групою впливових держав-членів Альянсу, і наразі воно імплементується", - сказав міністр.

Також читайте: Україна може стати членом Альянсу через рік-два після закінчення війни, - голова делегації Ради у Парламентській асамблеї НАТО Чернєв

Автор: 

Україна (5875) членство в НАТО (1718) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+27
Знімимо Зелю-змінить і позіцію.
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04.07.2022 09:45
+26
знов зелене скиглення про плахое нато.....
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04.07.2022 09:47
+20
Для тих, хто в танку і хто вже хоче припиняти війну, бо "НАТО нам не допомагає". Припинити війну - знччить щезнути, як нація, як держава, як етнос. І не лише у ментальниму вимврі, але й у фізичному. Бо далі буде наступний голодоор і переселення під китайський кордон. Погано історії не знати. Стосовно НАТО. Вся зброя, яка заращ пступає - натівська, і в сновному натівського зразка і стандарту. Іншої просто не надходить. Через українські бойові підрозділи вже перейшло близько 20000 добровольців. Більшість з крахн НАТО. Підготовкп і злагодження нових бойовиз підрозділів ЗСУ проходить на НАТОвських полігонах. Якого НАТО не вистачає зраднюкам? Чого це Кулеба знову заспівав "НАТА нам нє нада"? Чи не тому, що Єрмак веде якісь перемовиеи і консультаціх про якісь безпекові гарантії з не відомо ким?
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04.07.2022 09:49
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Знімимо Зелю-змінить і позіцію.
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04.07.2022 09:45 Відповісти
Саме так!! Тому що НАТО,це не лише оборона,це головним чином європейські цінності,демократія,правосуддя,нетерпимість до корупції !!!)))
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04.07.2022 09:58 Відповісти
зто додик даже не подал заяку , когда была идеальная возможность это сделать на саммите , у него договорняк с паРашкой , не вступать в нато и евросоюз , но европа зелю додавила , а вот с нато вопрос отпал на долго.
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04.07.2022 12:43 Відповісти
знов зелене скиглення про плахое нато.....
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04.07.2022 09:47 Відповісти
Для тих, хто в танку і хто вже хоче припиняти війну, бо "НАТО нам не допомагає". Припинити війну - знччить щезнути, як нація, як держава, як етнос. І не лише у ментальниму вимврі, але й у фізичному. Бо далі буде наступний голодоор і переселення під китайський кордон. Погано історії не знати. Стосовно НАТО. Вся зброя, яка заращ пступає - натівська, і в сновному натівського зразка і стандарту. Іншої просто не надходить. Через українські бойові підрозділи вже перейшло близько 20000 добровольців. Більшість з крахн НАТО. Підготовкп і злагодження нових бойовиз підрозділів ЗСУ проходить на НАТОвських полігонах. Якого НАТО не вистачає зраднюкам? Чого це Кулеба знову заспівав "НАТА нам нє нада"? Чи не тому, що Єрмак веде якісь перемовиеи і консультаціх про якісь безпекові гарантії з не відомо ким?
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04.07.2022 09:49 Відповісти
Чого це Кулеба знову заспівав "НАТА нам нє нада"?

Де в тексті хоч слово про це? Ти або читати не вмієш або свідомо брешеш. Навіщо?
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04.07.2022 10:11 Відповісти
" я не бачу потенціалу в найближчій перспективі, щоб НАТО змінило свою позицію подібно до Європейського Союзу і почало робити конкретні речі із забезпечення вступу України в Альянс", - сказав Кулеба. Джерело: " Просто сказано ДИПЛОМАТИЧНОЮ мовою.
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04.07.2022 10:38 Відповісти
потому что каждый резидент разведки имеет свою конкретную направленность , у кулебы это не вступление в нато , остальное разрешено в рамках его дипломатических обязанностей. У нас всегда так , если человек умный, патриот, его обязательно сменит управляемая кукла , так и с президентом, так и сбу, так и с мвд, так и всу, так и с министерствами..................у нас в стране управление не теми лицами которые в телевизоре , кукловоды - коломойский, пинчук, тимошенко, и др . ...........а эти точно не хотят не в евросоюз, и тем более в нато , тут вопрос в бабле , Украина для них это священная корова , которую доить имеют право только они , понимаешь , евросоюз это законы и тотальный контроль за финансами и банками , а кто этого хочет ? нато это контроль за вооружением, эго экспортом и производством , а кто хочет терять левые контракты на миллиарды долларов ? ..............для кукловодов Украина не страна и не родина , это территория на которой они рубят бабло .
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04.07.2022 12:55 Відповісти
о зесраколиз приповз,нездоров ссучений
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04.07.2022 14:54 Відповісти
Знов відмазує Зелю, що той знов не поїхав на саміт НАТО.
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04.07.2022 09:50 Відповісти
Кулема! А хіба Дерьмак та ЗЕблоід своїми діями та висловлюваннями стосовно НАТО, а також згодою на безблоковісь, що перечить Констітуції України, додає потенціалу????
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04.07.2022 09:52 Відповісти
Кулєба , йди у відставку . Твою роботу не видно . Навпаки .
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04.07.2022 09:54 Відповісти
воно таке саме недолуге як і мельник у Німеччині,два дипломатичних імпотента і *********** сраколиза
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04.07.2022 14:55 Відповісти
Знову готують народ "до перемовин" із кацапами? Я сподіваюся їх чисельна перевага на Сході це не частина цієї підготовки???
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04.07.2022 09:56 Відповісти
Бо ти недостатньо кваліфікований.
Людина росписалась у власній профнепридатності.
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04.07.2022 09:57 Відповісти
Все як ***** і хотіло
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04.07.2022 10:03 Відповісти
А ви зелепітори заявку до НАТО хоч надали?
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04.07.2022 10:05 Відповісти
Как эта зесрань задолбала, тепер і НАТО їм не таке
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04.07.2022 10:08 Відповісти
Якщо не можете, звільніть посади і йдіть.
Порошенко боровся з підписання асоціацію з ЕС, коли взагалі, здавалося, не було шансів бо один з члленів ЕС провів рефферендум і був проти, але добився результату, а не нив.
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04.07.2022 10:08 Відповісти
Кулебо,потрібно працювати,а не потенціали заміряти!!!
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04.07.2022 10:13 Відповісти
кулєба, двбойоб ссучєний, а що ви , бльді зелені, робите для вступу до нато. ви тільки брешете, крадете і пздите.
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04.07.2022 10:19 Відповісти
Так і ЄС не "само" вирішило підтримувати Україну, а ви казали, що доводилося тиснути і переконувати

Тож переклад Кулебіних слів - я вважаю, що було ухвалено таке рішення: не просувати вступ до НАТО на провідні ролі. Ухвалено воно було окремою групою впливових членів, і наразі воно імплементується
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04.07.2022 10:21 Відповісти
Для членства в НАТО потрібно щось робити, а не тільки грізно тупати ніжками, як ЗЄ, одночасно ігноруючи саміти НАТО, не призначаючт представників при НАТО і обсераючи лідерів країн-членів НАТО! "НАТО почало робити конкретні речі із забезпечення вступу України в Альянс" - він повний ДЕБІЛ?!?! "Конкретні речі" має робити кандидат на вступ, а не НАТО! Понаобирали ЗЕлених макак - от і маємо (((...
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04.07.2022 10:22 Відповісти
Та, як же ви, гниди плісняві, задовбали своєю безперестанною брехнею та перекладанням провини на інших.

Каракай:
Проти НАТО в Україні боролись:
1.Тимошенко - будучи прем'єркою зірвала надання ПДЧ в Бухаресті у 2008 заявивши, що українці не готові до НАТО.
2. Янукович - у 2010 підписав закон про відмову України від вступу до Альянсу.
3. Зеленський - відмовився відвідати саміт НАТО в 2019, та не подав заявку на вступ у 2022 році, порошуючи Конституцію країни.
На руках цих покручів кров сотень тисяч українців, спалені міста, зруйнована економіка, втрачені території.
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04.07.2022 10:38 Відповісти
З вами гнидами зеленими ми нікуди не будемо рухатись.
Вас паскуда ваЗЕлінових все влаштовує бо по іншому ви просто не будете існувати.
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04.07.2022 10:44 Відповісти
Кулеба, хоч ти не плямуй свою репутацію такими заявами. Один із небагатьох у сьогоднішній владі, хто у мене особисто викликав хоча б якусь довіру.
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04.07.2022 10:45 Відповісти
у нього немає тої репутації,бо боневтік призначає тільки собі подібних,і кулеба яскравий тому приклад
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04.07.2022 14:57 Відповісти
Дуже слабенький міністр. А я думав хоча б про нього краще. Не склалося. НАТО- наш єдиний вихід. Набридло вже це патякання.
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04.07.2022 11:09 Відповісти
Значить будемо міняти на того хто бачить і знає, що треба робити для наближення України до членства.
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04.07.2022 11:58 Відповісти
З зеленою пліснявою, звичайно, не буде ніякого потенціалу, лише сама імпотенція, це і їжаку зрозуміло.
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04.07.2022 12:33 Відповісти
та мені пох що ти "бачиш" чи "не бачиш".Працюй,наволоч!
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04.07.2022 15:32 Відповісти
Значит нужен тот кто сможет. Начать модно с мида или кабмина, а закончить вру и президентом. Е
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04.07.2022 16:00 Відповісти
 
 