Наприкінці року інтенсивність боїв зменшиться. Кінцем війни має стати вихід України на межі 1991 року, - Буданов
Закінченням війни з Росією має стати вихід України на свої межі 1991 року. Це може статися вже наступного року.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ.
"Наприкінці року, скажімо так, стан, у якому активні бойові дії досить зменшаться. Але це не буде ще кінцем, треба правильно розуміти те, що я говорю", - пояснює Буданов.
Начальник української розвідки заявив, що вважатиме кінцем війни саме "вихід на кордони станом на 1991 рік".
"Це буде кінцем цієї усієї авантюри, яку Росія зробила", - зазначив Буданов.
На питання журналіста, коли може закінчитися війна і що для цього потрібно, він відповів: "Наступний рік, я так вважаю".
Топ коментарі
+14 Zemer
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+13 Kiev_Kiev_777
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+10 mrSmith
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так Афєрістовіч сам є руснею. В Афєрістовча всі ознаки орка, та, навпаки, жодних - українця, хіба що пашпорт. Достаньо подивитися, з ким Афєрістовіч єкшається, та що систематично меле.
це він в такий спосіб "помічає" для Зєлупи майбутню перемогу так само, як тварина ставить мітки сечею або калом, заявляючи власну претензію на теріторію.
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у Буданова стріха поїхала - давать інтервью росіянам ???
Есть эксперты, вот пусть они и прогнозируют, в случае чего с них взятки гладки.
А когда прогнозы об окончании войны делает должностное лицо государственной разведки, то это, в случае если прогнозы не сбудутся, называется дискредитация власти и введение населения в заблуждение.
Москалі мали нас захопити давно і клоуни зробили все щоб це наблизити от тільки наш народ заважає постійно...
Може вже слід на цю посаду призначити справжнього розвідника?
Надто дорого обходиться кадрова політика верховного квартальтащика! Дердавою керувати - це не лайном обкидати зі сцени все і всіх!
Керівник ГУР вважає, що війна закінчиться в 2023. Зеленський хоче закінчити до зими. Тільки війна собі продовжується незважаючи на "чуйку" Буданова і "бажання" Зеленського.
Два про*общики останнім часом стали дуже активні в плані військових мрій-прогнозів, чи то змінили стимулятори, чи дилера)