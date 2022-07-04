На Одещині затримано кількох осіб, яких підозрюють у причетності до російських ДРГ, - Братчук

На Одещині триває контрдиверсійна операція.

Про це повідомив речник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, передає Цензор.НЕТ.

"Є затримані особи, яких підозрюють, що вони є членами диверсійно-розвідувальних груп противника. А також затримано кілька людей, які вели колабораціоністську діяльність", - зазначив він.

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