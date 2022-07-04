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На Одещині затримано кількох осіб, яких підозрюють у причетності до російських ДРГ, - Братчук

дрг

На Одещині триває контрдиверсійна операція.

Про це повідомив речник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, передає Цензор.НЕТ.

"Є затримані особи, яких підозрюють, що вони є членами диверсійно-розвідувальних груп противника. А також затримано кілька людей, які вели колабораціоністську діяльність", - зазначив він.

Також читайте: У червні поліція затримала майже 30 диверсантів, із них 11 - у Києві, - МВС

Автор: 

Одеська область (3188) диверсія (347) Братчук Сергій (145)


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труханова с его карманными мусорами-убийцами накрыли?
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04.07.2022 10:12 Відповісти
Будет когда нибудь новость - ЛИКВИДИРОВАЛИ НАХЕР ДРГ??? На кой мне ваше задержали, может быть это они, а может не они, но это не точно... СОПЛИ ОДНИ!!! ВОЙНА У НАС ИЛИ ТАК СЕБЕ, НЕ ПОЙМИ ЧТО?? К стенке пару троек поставить и остальные сто раз подумают!!! А так вы их до зеленых веников будите отлавливать...
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04.07.2022 10:19 Відповісти
https://****.com/view/33kboh Джонсон знає що з такими робити
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04.07.2022 10:32 Відповісти
А оту сімейка керівника пмр затримали нарешті, чи так і гуляють собі по Одесі???
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04.07.2022 10:54 Відповісти
В Україні діє ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД ПРАВОВОГО РЕЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ!!!!!!

А Закони усі писані ригоАналами та зкацапленими комуняками на МИРНИЙ ЧАС!!!!!! Стефанчук із зеленою моно більшістю та з Зеленським «чомусь» не в ТУРБОРЕЖИМІ працюють….. цеж не бабло в асфальт ….

Кримінальний кодекс для Мирного часу!!!!, жодної кримінальноївідповідальністі керівників, від району до КМУ, РНБОУ, ОПУ, ВРУ, ОДА у період МОБІЛІЗАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ - нульова!!! По мирному- догана максимум…..

Тому і Південь «чомусь» про@бали за тиждень !!
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04.07.2022 11:02 Відповісти
А сроки им пожизненный нужен или за законом военного времени времени!
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04.07.2022 14:30 Відповісти
Судячи з фото ошивались біля залізниці і не просто так.
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05.07.2022 09:55 Відповісти
 
 