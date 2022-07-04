На Одещині затримано кількох осіб, яких підозрюють у причетності до російських ДРГ, - Братчук
На Одещині триває контрдиверсійна операція.
Про це повідомив речник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, передає Цензор.НЕТ.
"Є затримані особи, яких підозрюють, що вони є членами диверсійно-розвідувальних груп противника. А також затримано кілька людей, які вели колабораціоністську діяльність", - зазначив він.
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А Закони усі писані ригоАналами та зкацапленими комуняками на МИРНИЙ ЧАС!!!!!! Стефанчук із зеленою моно більшістю та з Зеленським «чомусь» не в ТУРБОРЕЖИМІ працюють….. цеж не бабло в асфальт ….
Кримінальний кодекс для Мирного часу!!!!, жодної кримінальноївідповідальністі керівників, від району до КМУ, РНБОУ, ОПУ, ВРУ, ОДА у період МОБІЛІЗАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ - нульова!!! По мирному- догана максимум…..
Тому і Південь «чомусь» про@бали за тиждень !!