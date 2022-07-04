Гайдай про оборону Лисичанська: Росіяни переважали нас вдесятеро, але ми тримали стрій, навіть коли це здавалося неможливим

В останній день оборони Лисичанська під щільним вогнем українські медики госпіталізували поранених, пожежники рятували місто, а поліція фіксувала злочини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.

"Тримали стрій, навіть коли це вже здавалося неможливим. Росіяни переважали вдесятеро. Ця навала руйнувала місто та вбивала людей. Багато поранених місцевих жителів ми вивезли до лікарень Дніпра, Львова чи Івано-Франківська. Тільки уявіть, що у медзакладах Донеччини, де зараз теж вже небезпечно, за останні тижні отримують, або вже отримали, допомогу близько 50 важкопоранених лисичан. Тих, хто потребував госпіталізації, евакуювали навіть в останній день оборони. Як і рятували місто від полум’я пожежники, коли займалися багатоповерхівки", - розповів очільник обладміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, окупанит зібрали сили зі всіх можливих напрямків і зосередили їх в Лисичанську.

"Їхню перевагу в особовому складі ми нівелювали майстерністю українських бійців. Однак необхідна для витиснення ворога кількість далекобійної зброї до нас ще не надійшла".

Рашисти закріпилися в Лисичанську. Вдалося їм і форсувати річку Сіверський Донець, щоб на п’ятий місяць війни таки захопити Білогорівку.

Під контролем росіян вже й Золотарівка.

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