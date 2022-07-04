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Гайдай про оборону Лисичанська: Росіяни переважали нас вдесятеро, але ми тримали стрій, навіть коли це здавалося неможливим

лисичанськ

В останній день оборони Лисичанська під щільним вогнем українські медики госпіталізували поранених, пожежники рятували місто, а поліція фіксувала злочини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.

"Тримали стрій, навіть коли це вже здавалося неможливим. Росіяни переважали вдесятеро. Ця навала руйнувала місто та вбивала людей. Багато поранених місцевих жителів ми вивезли до лікарень Дніпра, Львова чи Івано-Франківська. Тільки уявіть, що у медзакладах Донеччини, де зараз теж вже небезпечно, за останні тижні отримують, або вже отримали, допомогу близько 50 важкопоранених лисичан. Тих, хто потребував госпіталізації, евакуювали навіть в останній день оборони. Як і рятували місто від полум’я пожежники, коли займалися багатоповерхівки", - розповів очільник обладміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, окупанит зібрали сили зі всіх можливих напрямків і зосередили їх в Лисичанську.

"Їхню перевагу в особовому складі ми нівелювали майстерністю українських бійців. Однак необхідна для витиснення ворога кількість далекобійної зброї до нас ще не надійшла".

Рашисти закріпилися в Лисичанську. Вдалося їм і форсувати річку Сіверський Донець, щоб на п’ятий місяць війни таки захопити Білогорівку.

Під контролем росіян вже й Золотарівка.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти завдали 12 ударів по Луганщині. Зруйновані приватні будинки, торговельні заклади, - Нацполіція. ФОТО

Автор: 

Лисичанськ (315) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4876)


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Топ коментарі
+14
А армия рашистов не разбросана по всему фронту? Почему тогда мы в просветы не атакуем и не заходим им в тылы?
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04.07.2022 10:31
+13
Осталось зрозуміти, де 700 000 армія України проти 120 000 армії орків.
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04.07.2022 10:26
+12
А що заважає нам концетрувати удари в інших містах, створюючи локальну перевагу в техніці?
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04.07.2022 10:28
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Да як же може бути вдесятеро? Наших там що, тисяча була?
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04.07.2022 10:24 Відповісти
да
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04.07.2022 10:36 Відповісти
А як воювали в 2014-15-му? Тоді не було 700 тис. ВСУ, як заявив міністр оборони. Дуже схоже на домовленість з окупантами.
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04.07.2022 10:55 Відповісти
Северодонецьк з його положенням тримався довше, ніж распіарена оборона Лисичанська. І кому вже вірити і - як вірити? Іноді - краще мовчати.
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04.07.2022 10:24 Відповісти
РФ суттєво поміняло тактику, раніше йшов широкомасштабний наступ, по різним напрямкам розтягнутими силами їх успішно знищували ЗСУ, а зараз РФ тримають загальній фронт відсукуючи по шматку потрібної території, концентруючи удари в одному місці, як мінімум з десятикратною перевагою у кількості військ і техніки.
І на даний момент ця тактика дає їм потрібний результат, хотілось би знати чи ми можемо реально їй щось протипоставити, чи і далі спостерігатимемо за втратами територій та військових?
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04.07.2022 10:24 Відповісти
А що заважає нам концетрувати удари в інших містах, створюючи локальну перевагу в техніці?
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04.07.2022 10:28 Відповісти
Недостатня кількість техніки. До того ж ми не орки та не можемо діяти за їхньою тактикою, а саме-вщент зруйновуючи міста важкою артилерією. Тому що це-наші міста. І орки, нажаль, укріплюються у них, а не у полях.
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04.07.2022 10:35 Відповісти
Странная логика. Если мы сдали город окупантам то это уже не наш город. И у нас есть два пути. 1. не отбивать город и просто забыть про него как и про людей оставшихся в окупации или ставших беженцами. 2. Отбивать город любыми средствами чтобы уничтожить врага и освободить город. пускай даже его разрушив. Разрушенное можно отстроить а окупированное уже никогда не вернешь. В феврале когда рашисты наступали на Киев и город находился почти в кольце, я готов был минировать и сжечь свой дом или наводить по своему дому нашу артиллерию чтобы его уничтожили вместе с орками лишь бы город освободили. А ты предлогаешь все оставить оркам а самим пойти с узелком по миру побираться зато дома останутся целыми?
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04.07.2022 10:44 Відповісти
Тактика была озвучена - ГШ будет ждать когда у орков "вичерпається наступальний потенціал", "захід надасть багато зброї". ..уйло робить так щоб потенціал не закінчувався якомога довше, захід заброї не дає (Маляр, Подоляк і інш).
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04.07.2022 10:53 Відповісти
Досить вже нести цю маячню , про - уже нє вєрньош .!! . Невже не набридло ??
Подібне я вже читав на Цензорі , ще на початку війни , коли кацапня захопила Чернігівську , Сумську , і Київську області ,, і доходила аж до самого Києва .
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04.07.2022 10:56 Відповісти
Подивіться, скільки захопили кацапи території Харківської обл. від початку війни і щось зовсім немає бажання їх відбивати й досі.
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04.07.2022 11:43 Відповісти
Звіняйтє . . Я не дискутую з людьми , які вважають що причина того що Харківщина ще не звільнена , саме - в небажанні ЗСУ це зробити ..

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04.07.2022 12:04 Відповісти
Якщо по ділу сказати на це вам нічого, то хай так і буде.
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04.07.2022 12:39 Відповісти
Нема ніякого діла , одні ваші - брєдові фантазії . То ж немає і відповіді . .Отаке - ха ха .
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04.07.2022 12:44 Відповісти
авиации) и ракет)) они за сотни\тысячи км ***!"№!"; по нашим позициям. А если будет скопление наших войск это все облегчит
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04.07.2022 10:43 Відповісти
З приводу тактики орків - це зрозуміло.
Питання в тому, як армія у 350-400 тис. (будемо вважати цю цифру більш реальною, ніж заявлені Зєлєю 700 тис.) ПОСТІЙНО І НА ВСІХ ключових напрямках поступається у кількості 120-140 тисячній армії ворога у 10-15 разів?
Це хтось може пояснити, виходячи з елементарної арифметики?
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04.07.2022 10:48 Відповісти
Щоб подолати оборону потрібно мати перевагу в 3-4 рази. Як ми будемо відбивати ці території? Скільки положемо Воїнів? Все дуже схоже на договорняк.
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04.07.2022 10:58 Відповісти
Для зеленої ОПи і їх генштабу ключовим є лише 1 напрямок - київський. Іншої відповіді я не бачу. Бо за арифметикою 5 напрямків фронту, 350тисяч ЗСУ - це по 70тисяч людей на напрямок. І де вони всі?
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04.07.2022 11:01 Відповісти
Ви не враховуєте кількість військ,які задіяні на кордонах з білоруссю! Від Чернігова до Львова!
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04.07.2022 12:20 Відповісти
Проснулся. Эту тактику они с апреля применяют.
Противодействие такой тактике конечно есть.
1. Для концентрирования удара в одном направлении, оркам необходимо стянуть туда силы и резервы с других направлений. На (условно) оголившихся направлениях ВСУ может идти в наступление. И ВСУ пробуют это делать и ... останавливаются орками через пару км. В плохом варианте, орки контратакуют и возвращают утраченное. (как например на севере Харькова). Почему так происходит? Вопрос к Залужному.
2. Преимущество орков не в людях и не в количестве техники (оно есть но не такое подавляющее как нам рассказывают). Преимущество в безлимитных боеприпасах. И это преимущество у них есть, т.к. у нас полностью отсутствует работа ДРГ на коммуникациях и складах врага. То что нам показывают в последние дни (взорванные пару складов и ж/д мостик) - это капля в море, т.к. враг уже имеет огромное кол-во складов с огромным запасом б/п. Почему мы позволили врагу спокойно наладить логистику и сконцентрировать такое количество боеприпасов? Вопрос к Залужному.

P.S.
Сейчас главный вопрос: Где остановяться орки? Это тактическое отступление или стратегический прорыв Мордора? Подготовлены ли новые линии обороны? Железобетонные или из говна и палок, которые сметут в течении недели-двух?
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04.07.2022 10:50 Відповісти
много вопросов у тебя, но не по адресу , нужно к 95 кварталу вопросы задавать , а конкретнее к коломойскому , это он кукловодил с 19 года , вся политика офиса президента за это время - месть попередникам и распил бюджета , а от сбда вытекает то , что мы сейчас имеем на фронтах , плюс десятки тысяч погибших мирных жителей , за это ему в ножки кланяются 75% нарида .
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04.07.2022 13:10 Відповісти
Однак необхідна для витиснення ворога кількість далекобійної зброї до нас ще не надійшла

Це вже починає набридати. Всі як папуги повторюють одне й те саме...
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04.07.2022 10:25 Відповісти
Осталось зрозуміти, де 700 000 армія України проти 120 000 армії орків.
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04.07.2022 10:26 Відповісти
700000 армія України розкидана бо 2000км фронту

чи ти очікував шо всі 700000 будуть в лисичанську сидіти ?
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04.07.2022 10:28 Відповісти
Так чому 700 000 армія не створює концентрацію військ і техніки в локальних місцях, якщо активні орки сидять в Лисичанську.
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04.07.2022 10:30 Відповісти
А армия рашистов не разбросана по всему фронту? Почему тогда мы в просветы не атакуем и не заходим им в тылы?
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04.07.2022 10:31 Відповісти
Так и армия орков 120 000 человек тоже разбросана на 1000 км фронта. Или ты хочешь сказать, что там нет ни одного их солдата?
Они посмотри, и под Харьковом наступают. Под Хекрсоном и Мелитополем держат оборону.
Они везде, но наступают там, где им надо.
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04.07.2022 10:38 Відповісти
не там где им надо, а там о чем договорились
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04.07.2022 13:13 Відповісти
А орки не розкидані на 2000 км. фронту?
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04.07.2022 10:57 Відповісти
А120000 армия оркоа не растянуьа?
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04.07.2022 11:25 Відповісти
Больше половина по учебках,ну и не забывайте за тероборону в глубоком тылу!!!
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04.07.2022 10:44 Відповісти
По перше - це абсолютні цифри, разом з поліцією, прикордонниками, тро та таке інше. На фронті не усі і лінія фронту дуже розтягнута-фактично уся територія України. По друге - армія орків значно більша, тому що вони примусово кинули на передову майже усе доросле чоловіче населення псевдоутворень Донбасу. По третє - вони поки що значно переважають кількістю важкої зброї. Взвод (приміром 30 чоловік) тільки з АК-74 немає сенсу кидати на 1 танк, озброєнний гарматою та кулеметом-поляжуть усі, а танк з екипажем залишиться цілим. Чи, наприклад, пряме влучання однієї міни у середньоукріплений бліндаж, де від обстрілів заховалося 15 бійців-якщо не загинуть, то стануть пораненими чи отримають контузії усі. ******* війна-це насамперед війна важким озброєнням, а не піхотою з автоматами.
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04.07.2022 10:51 Відповісти
Як чечени в меншості давали п...и 10 років оркам не зрозуміло і як свого часу звільнили свою столицю Грозний теж не зрозуміло. Там взагалі тільки і були автомати та гранатомети. Мабуть тому що не намагались створити кількісну перевагу в людях і техніці по всій лінії фронту, а робили це в конкретних місцях.
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04.07.2022 11:18 Відповісти
Что то тут не вяжется...если в перевес в 10 раз, почему у врага нет таких потерь, хотя бы как зима-весна, ведь арту дали, пускай не много, но она есть, хамарс дали, армия у нас 700тыс, хоть и разбросана, но все же.. все это странно...
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04.07.2022 10:27 Відповісти
Вот кривляются с Шольца, а на юг пошли с крыма в десятки раз больше орков, тут - в десять раз больше, это путин напал на Эстонию? как можно было бы подумать.
Зеля высрала что надо в 10 раз больше оружия и вроде даже солдат - на месте Шольца я бы покрутил пальцев, это как специально эти клоуны городят и делают такое что как будто президент у нас Тартаров или портнов или кива
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04.07.2022 10:28 Відповісти
******* потужні і точні ракетні системи!
Таке скупчення (більш ніж в десять разів) - для них - хороша ціль
Та де вони ???
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04.07.2022 10:29 Відповісти
10 - це зручна магічна цифра.
Так само пояснювали і на Півдні, коли орки виходили з Криму.
Правда, потім один відомий активіст з Херсона написав, що орків реально виходило 35-40 тис. проти наших 12-15 тис. (класична пропорція 3 до 1). Але на це вже ніхто не звертає увагу.
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04.07.2022 10:31 Відповісти
українська армія героїчна - відстипити треба було зразу- путін поки не візьме донецьку та луганську область не заспокоїться-
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04.07.2022 10:32 Відповісти
Який напрямок із зведень не візьми - рашисти переважають в десятки раз, хоча самі кажуть що москалів воює близько 120к.
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04.07.2022 10:33 Відповісти
Это касается вооружения.
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04.07.2022 10:37 Відповісти
Ні, Зеленський і генштаб казали саме про людей- верніше нелюдей рашистів.
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04.07.2022 11:05 Відповісти
Щось дуже смердить мертвими душами, й неймовірними списання всього на ліві списки. Неймовірно Смердить. Знову єврєйськає казачество вастало???
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04.07.2022 11:47 Відповісти
Что то не то нам впаривают. Если у рашистов 10-ти кратный перевес то артой особенно градами валить в самую гущу врагов сам Бог велел. И где наша 700-тыс. армия? И не думали что со сдачей Северодонецка и Лисичанска 10-ти кратный перевес врага не уменьшился а наоборот увеличится за счет призыва местных сепаратистов? А у нас наоборот становится меньше людей и больше беженцев выезжает за границу и много уже не собирается возвращаться потому что уже некуда
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04.07.2022 10:36 Відповісти
А 700 тис. наша армія розкидана по всьому кордону..... Чули вже. Що вона там робить, якщо 100 тис. контингент росіян, задіяний в "спецоперації", зосереджений в Лисичанську? Херсон звільняє вже 2 місяці, ніяк не звільнить.
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04.07.2022 10:40 Відповісти
Запишися до ЗСУ та спробуй з АК-74 перемогти орків, які будуть закидувати тебе снарядами та мінами. Заодно спробуй звільнити Херсон, тільки не так як орки-артою рівняють міста "під нуль", а щоб воно цілим залишилося і мешканці живими.
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04.07.2022 11:16 Відповісти
Щось велику повагу викликає діяльність воєнкоматів,служб забезпесення,озброення
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04.07.2022 11:53 Відповісти
А тому, що велика частина з 700000 військових, це тилова бюрократія, роздуті до неможливості воєнкомати, склади і т. д. куди понабирали кумів, сватів, жінок і які, по суті, паразитують та отримують немаленьку зарплату.
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04.07.2022 10:41 Відповісти
Погоджуюсь!!!Плюс тероборона.
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04.07.2022 10:46 Відповісти
Що ти несеш!? Тероборона мого міста давно на фронті! Весною тренувалися, оснащувалися, влітку на позиціях!
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04.07.2022 11:07 Відповісти
Дивлячись в яких містах. Але навіть, коли тероборона ще в місті, то її в любий момент можуть забрати, а тилову інфраструктуру ніхто нікуди не забере, тому зараз, наприклад, у нас сімейний бізнес, набрали дружин,тякі ходять по частині і нічого не роблять.
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04.07.2022 14:26 Відповісти
А чего ожидать , если нами руководит агент ФСБ? Побед? Включите мозг и проанализируйте все действия Зеленского и команды за 3 года!!! И в том числе последние 4 месяца! Только смотрите не на слова , а на действия! Говорить Зеленский умеет , научился на сцене , и играть хероя тоже умеет - он артист !
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04.07.2022 10:42 Відповісти
Понятно что война и пропоганда,но такое ...в десять раз больше??? Ну отступили ,жизни наших сохранили!!!Ждём лендлиз,в тылу по учебкам готовимься....Ато орков в десятки раз больше????Это для подёма духа????Триста спартанцев???Что мер Мариуполя такое рассказывал,причём с тыла....что тут.
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04.07.2022 10:50 Відповісти
Попалось видео из Лисичанска. Три пиз#ы конченые радуются "мы живы, здоровы, зашли наши". И как таких тварюк земля носит. Суки жрали наш хлеб, который брали из рук военных, и теперь эта шваль радуется. Десятки тысяч погибших и мирных, и солдат, разрушенные города, поломанные судьбы и эти тварюки радуются. Ненавижу их больше чем орков.
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04.07.2022 10:58 Відповісти
А посилання можна?
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04.07.2022 11:01 Відповісти
Наші кончені волонтери возили їм під обстрілами гуманітарку.....оце як на мене справжній треш...
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04.07.2022 11:08 Відповісти
Сиділи на гумдопомозі,що їм під вогнеи возили дурнуваті волонтери. Нема щоб дали подохнути блчдву
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04.07.2022 11:56 Відповісти
Хтось може гарантувати те, що здача Луганської а потім і Донецької обл. це не "плата" за 'кандидатство' України?
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04.07.2022 11:52 Відповісти
Ждем статьи Бутусова по поводу Лисичанска.
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04.07.2022 11:26 Відповісти
Ми???!!!

Гайдай приймав безпосередню участь у боях?
Чи він примазується до ЗСУ за принципом "ми пахалі - я і трактор".
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04.07.2022 11:48 Відповісти
Здається військова хунта необхідна..
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04.07.2022 12:04 Відповісти
Відеоквартальна влада неприпусттио дорого виєодить. Квартал потрібно садити
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04.07.2022 12:06 Відповісти
Ну не може бути в 10 разів, так само по озброєнні в 20 разів. В нас артилерії до війні було понад 1000 одиниць, а в москалів 4000 одиниць. Хіба що вони весь хлам зі зберігання розконсервували. Але той хлам і виходить зі строю. По ***********, в них дійсно великий перевіс.
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04.07.2022 12:11 Відповісти
Нам брешуть,цинічно і багато брешуть!!!
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04.07.2022 12:22 Відповісти
Після того, як гайдай і всі інші брехали, то краще йому вже помовчати і залягти в бункер хочаби на дедільку.
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04.07.2022 12:54 Відповісти
 
 