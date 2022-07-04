Гайдай про оборону Лисичанська: Росіяни переважали нас вдесятеро, але ми тримали стрій, навіть коли це здавалося неможливим
В останній день оборони Лисичанська під щільним вогнем українські медики госпіталізували поранених, пожежники рятували місто, а поліція фіксувала злочини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.
"Тримали стрій, навіть коли це вже здавалося неможливим. Росіяни переважали вдесятеро. Ця навала руйнувала місто та вбивала людей. Багато поранених місцевих жителів ми вивезли до лікарень Дніпра, Львова чи Івано-Франківська. Тільки уявіть, що у медзакладах Донеччини, де зараз теж вже небезпечно, за останні тижні отримують, або вже отримали, допомогу близько 50 важкопоранених лисичан. Тих, хто потребував госпіталізації, евакуювали навіть в останній день оборони. Як і рятували місто від полум’я пожежники, коли займалися багатоповерхівки", - розповів очільник обладміністрації Сергій Гайдай.
За його словами, окупанит зібрали сили зі всіх можливих напрямків і зосередили їх в Лисичанську.
"Їхню перевагу в особовому складі ми нівелювали майстерністю українських бійців. Однак необхідна для витиснення ворога кількість далекобійної зброї до нас ще не надійшла".
Рашисти закріпилися в Лисичанську. Вдалося їм і форсувати річку Сіверський Донець, щоб на п’ятий місяць війни таки захопити Білогорівку.
Під контролем росіян вже й Золотарівка.
Будь ласка, зачекайте...
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І на даний момент ця тактика дає їм потрібний результат, хотілось би знати чи ми можемо реально їй щось протипоставити, чи і далі спостерігатимемо за втратами територій та військових?
Подібне я вже читав на Цензорі , ще на початку війни , коли кацапня захопила Чернігівську , Сумську , і Київську області ,, і доходила аж до самого Києва .
Питання в тому, як армія у 350-400 тис. (будемо вважати цю цифру більш реальною, ніж заявлені Зєлєю 700 тис.) ПОСТІЙНО І НА ВСІХ ключових напрямках поступається у кількості 120-140 тисячній армії ворога у 10-15 разів?
Це хтось може пояснити, виходячи з елементарної арифметики?
Противодействие такой тактике конечно есть.
1. Для концентрирования удара в одном направлении, оркам необходимо стянуть туда силы и резервы с других направлений. На (условно) оголившихся направлениях ВСУ может идти в наступление. И ВСУ пробуют это делать и ... останавливаются орками через пару км. В плохом варианте, орки контратакуют и возвращают утраченное. (как например на севере Харькова). Почему так происходит? Вопрос к Залужному.
2. Преимущество орков не в людях и не в количестве техники (оно есть но не такое подавляющее как нам рассказывают). Преимущество в безлимитных боеприпасах. И это преимущество у них есть, т.к. у нас полностью отсутствует работа ДРГ на коммуникациях и складах врага. То что нам показывают в последние дни (взорванные пару складов и ж/д мостик) - это капля в море, т.к. враг уже имеет огромное кол-во складов с огромным запасом б/п. Почему мы позволили врагу спокойно наладить логистику и сконцентрировать такое количество боеприпасов? Вопрос к Залужному.
P.S.
Сейчас главный вопрос: Где остановяться орки? Это тактическое отступление или стратегический прорыв Мордора? Подготовлены ли новые линии обороны? Железобетонные или из говна и палок, которые сметут в течении недели-двух?
Це вже починає набридати. Всі як папуги повторюють одне й те саме...
чи ти очікував шо всі 700000 будуть в лисичанську сидіти ?
Они посмотри, и под Харьковом наступают. Под Хекрсоном и Мелитополем держат оборону.
Они везде, но наступают там, где им надо.
Зеля высрала что надо в 10 раз больше оружия и вроде даже солдат - на месте Шольца я бы покрутил пальцев, это как специально эти клоуны городят и делают такое что как будто президент у нас Тартаров или портнов или кива
Таке скупчення (більш ніж в десять разів) - для них - хороша ціль
Та де вони ???
Так само пояснювали і на Півдні, коли орки виходили з Криму.
Правда, потім один відомий активіст з Херсона написав, що орків реально виходило 35-40 тис. проти наших 12-15 тис. (класична пропорція 3 до 1). Але на це вже ніхто не звертає увагу.
Гайдай приймав безпосередню участь у боях?
Чи він примазується до ЗСУ за принципом "ми пахалі - я і трактор".