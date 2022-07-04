Єврокомісія вже розгортає механізми по роботі з Україною як із майбутнім членом ЄС, - Кулеба

На рівні Європейської комісії після отримання Україною статусу кандидата вже розгортаються механізми щодо роботи з Україною як з майбутнім членом Європейського Союзу.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю LB.ua, інформує Цензор.НЕТ.

"Я бачу, як на рівні Європейської комісії вже розгортаються механізми по роботі з Україною як з майбутнім членом Європейського союзу. На рівні Європейської комісії вже починають рефлексувати (а потім це перейде в офіційну аналітику, вже на папері, з усіма шапками і підписами) - який вплив матиме вступ України на європейські політики. Починаючи, умовно, від того, скільки треба депутатів в Європарламенті, до того, яким буде вплив українського сільського господарства на загальноєвропейську сільськогосподарську політику", - сказав Кулеба.

Він додав, що бачить також, як реально відкриваються двері в Європейському Союзі з включення України у внутрішній ринок.

"Це і обнулення ставок на імпорт, це і транспортний безвіз. Процес іде в той бік", - переконаний глава української дипломатії.

Водночас Кулеба зауважив, що хоча процес відкриття для України дверей триває, паралельно Європейський Союз має себе реформувати.

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"Ми вступимо в інший Європейський Союз. Але наразі я не бачу жодних індикаторів, які б свідчили про те, що тема реформи Європейського Союзу використовується для уповільнення європейської інтеграції України", - зазначив очільник МЗС.