Опівночі та під ранок окупанти обстріляли прикордоння Чернігівщини: зафіксовано кулеметні черги та дев'ять вибухів
Росіяни продовжують обстрілювати прикордоння Чернігівщини.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова
Опівночі та під ранок 4 липня зафіксовано кулеметні черги та дев'ять вибухів у прикордонні Сновської громади на Чернігівщині.
Внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.
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показати весь коментар04.07.2022 10:50 Відповісти Мені подобається 0
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