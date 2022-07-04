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Опівночі та під ранок окупанти обстріляли прикордоння Чернігівщини: зафіксовано кулеметні черги та дев'ять вибухів

обстріл,чернігівщина

Росіяни продовжують обстрілювати прикордоння Чернігівщини.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова 

Опівночі та під ранок 4 липня зафіксовано кулеметні черги та дев'ять вибухів у прикордонні Сновської громади на Чернігівщині.

Внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.

Також читайте: До переліку територій, де ведуться бойові дії, додано 4 громади на Чернігівщині, - Мінреінтеграції

Автор: 

обстріл (28316) прикордонники (1095) Чернігівщина (1584)


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04.07.2022 10:50 Відповісти
 
 