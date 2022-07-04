Бив себе сокирою в живіт та пхав цвяхи до носа: в Балаклії окупанти призначили "заступником мера" учасника талант-шоу Агаркова
Сергій Агарков відомий виступами в шоу "Україна має талант" - він бив себе сокирою в живіт та пхав цвяхи до носа. З 2014 року він втік до Росії та зайняв антиукраїнську позицію.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".
Окупанти поширили в мережі відео з приміщення Балаклійської міської ради. На ньому самопроголошений окупантами "заступник міського голови" Сергій Агарков зірвав табличку з іменем голови Ізюмської райдержадміністрації Степана Масельського.
Разом з Агарковим у цьому брав участь колишній харків'янин Сергій Моїсеєв, керівник проросійської організації, який після перемоги Революції Гідності в Україні втік до РФ.
На відео окупантів та колаборантів Моїсеєв розповідає про "перше засідання адміністрації Балаклії" та "призначення мера Балаклії та його заступника" — Сергія Агаркова. Колаборант радіє "посаді" та публічно зрізає табличку з іменем голови Ізюмської РДА Степана Масельського.
Сергій Агарков відомий антиукраїнською позицією з 2014 року, був керівником організації "Союз народної єдності" та один з авторів сепаратистського проєкту "Дорожня карта Новоросії". До подій 2014-го він виступав на шоу "Україна має талант" — бив себе сокирою в живіт та пхав цвяхи до носа. Втік з Харкова до Росії.
У коментарі Суспільному Степан Масельський сказав, що не бачив відео із захопленої Балаклійської міськради і бажання переглядати записи окупантів, колаборантів та зрадників не має. Щодо таблички запевнив: "Повірте, повісимо назад".
Степан Масельський виїхав з тимчасово окупованої території та займається, зокрема, доправленням на Ізюмщину гуманітарної допомоги.
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з сокирою по животу не вийшло, цвяхи до носа не прокотили
ЗГЛЯНЬТЕСЯ, ЛЮДИ, ДОПОМОЖІТЬ УРОДУ, ВІН ЖЕ ТАК ПРАГНЕ ЗАКІНЧИТИ ЖИТТЯ ЛЮБИМ СПОСОБОМ!
- Шта?
- Лови бартку!
- гик!
- Чого гикаш? Повіч ми, зловив - їсь, чи ні?
Альтернатива - потрапити на ЗСУ. Там замість бартки буде куля.
Але прикол полягає в іншому. Це шоу хєрня. Але така ж система контролю "я жє свой тільки окупантомовний", застосовується і в державних органах влади. СБУ, МВС, ЗСУ і решті структур. Хоча б мав би бути бодай найменьший фільтр. Не говориш українською? Пішов одразу На%у№. До побачення.
Мертвечук представляв інтереси України (чомусь) в Мінську
Какаяразніца