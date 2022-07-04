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Новини Окуповані території
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Бив себе сокирою в живіт та пхав цвяхи до носа: в Балаклії окупанти призначили "заступником мера" учасника талант-шоу Агаркова

сергій,агарков

Сергій Агарков відомий виступами в шоу "Україна має талант" - він бив себе сокирою в живіт та пхав цвяхи до носа. З 2014 року він втік до Росії та зайняв антиукраїнську позицію.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".

Окупанти поширили в мережі відео з приміщення Балаклійської міської ради. На ньому самопроголошений окупантами "заступник міського голови" Сергій Агарков зірвав табличку з іменем голови Ізюмської райдержадміністрації Степана Масельського.

Разом з Агарковим у цьому брав участь колишній харків'янин Сергій Моїсеєв, керівник проросійської організації, який після перемоги Революції Гідності в Україні втік до РФ.

Дивіться: Окупанти завдали підступного ракетного удару по Харкову. Ворог наступає в напрямку Богородичного, Мазанівки та Долини, - Синєгубов. ФОТОрепортаж

На відео окупантів та колаборантів Моїсеєв розповідає про "перше засідання адміністрації Балаклії" та "призначення мера Балаклії та його заступника" — Сергія Агаркова. Колаборант радіє "посаді" та публічно зрізає табличку з іменем голови Ізюмської РДА Степана Масельського.

Бив себе сокирою в живіт та пхав цвяхи до носа: в Балаклії окупанти призначили заступником мера учасника талант-шоу Агаркова 01Бив себе сокирою в живіт та пхав цвяхи до носа: в Балаклії окупанти призначили заступником мера учасника талант-шоу Агаркова 02

Сергій Агарков відомий антиукраїнською позицією з 2014 року, був керівником організації "Союз народної єдності" та один з авторів сепаратистського проєкту "Дорожня карта Новоросії". До подій 2014-го він виступав на шоу "Україна має талант" — бив себе сокирою в живіт та пхав цвяхи до носа. Втік з Харкова до Росії.

Також дивіться: В окупованій Каховці підірвали автомобіль місцевої колаборантки Махньової. ВIДЕО

Бив себе сокирою в живіт та пхав цвяхи до носа: в Балаклії окупанти призначили заступником мера учасника талант-шоу Агаркова 03

У коментарі Суспільному Степан Масельський сказав, що не бачив відео із захопленої Балаклійської міськради і бажання переглядати записи окупантів, колаборантів та зрадників не має. Щодо таблички запевнив: "Повірте, повісимо назад".

Степан Масельський виїхав з тимчасово окупованої території та займається, зокрема, доправленням на Ізюмщину гуманітарної допомоги.

Також читайте: Шойгу доповів Путіну про повну окупацію Луганщини

Автор: 

окупація (6680) Харківщина (6054) колабораціонізм (1158) Балаклія (274)


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Топ коментарі
+23
Клоуни зараз в тренді...
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04.07.2022 10:55
+7
Фрік-шоу...
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04.07.2022 11:00
+6
він ще частенько себе обухом по голові бив- після цього в нього любов до рюSSького міра
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04.07.2022 10:59
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С..ка сокиру не загострив.
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04.07.2022 10:54 Відповісти
Клоуни зараз в тренді...
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04.07.2022 10:55 Відповісти
Маю надію знайдеться цвях для лоба його..
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04.07.2022 13:01 Відповісти
Дебіли знайшли дебіла
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04.07.2022 10:56 Відповісти
Це на публіку пхав цвяхи до носа, та на сокиру натягувався, а що робить, коли його ніхто не бачить??
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04.07.2022 10:58 Відповісти
В россии этому психу, еще и в жопу что-то запхали и он согласился на высокую должность.
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04.07.2022 12:15 Відповісти
він ще частенько себе обухом по голові бив- після цього в нього любов до рюSSького міра
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04.07.2022 10:59 Відповісти
Десь вже таке було.
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04.07.2022 10:59 Відповісти
в мудака просто тяга до самогубства якась.

з сокирою по животу не вийшло, цвяхи до носа не прокотили

ЗГЛЯНЬТЕСЯ, ЛЮДИ, ДОПОМОЖІТЬ УРОДУ, ВІН ЖЕ ТАК ПРАГНЕ ЗАКІНЧИТИ ЖИТТЯ ЛЮБИМ СПОСОБОМ!
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04.07.2022 10:59 Відповісти
Фрік-шоу...
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04.07.2022 11:00 Відповісти
Ну наступний цвях для цього ******* буде в його обісцяну труну
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04.07.2022 11:03 Відповісти
На пляшку ще не сідав ? А треба...
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04.07.2022 11:03 Відповісти
«Чело джентльмена не было отмечено печатью интеллекта» (с) Ч. Дикенс
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04.07.2022 11:06 Відповісти
То Агарков на гуцулів не попав з тою сокирою. - Агарков?
- Шта?
- Лови бартку!
- гик!
- Чого гикаш? Повіч ми, зловив - їсь, чи ні?
Альтернатива - потрапити на ЗСУ. Там замість бартки буде куля.
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04.07.2022 11:07 Відповісти
Фрики...долбо@бы...дегенераты. Типичный руководящий состав для кацапов🤷
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04.07.2022 11:16 Відповісти
Бил писюном по роялю и стал президентом)
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04.07.2022 11:22 Відповісти
Ну в башку йому цьому йолопу точно цвях вколотять.
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04.07.2022 11:23 Відповісти
Цвяхами пошкоджено мозок зрадника.
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04.07.2022 11:23 Відповісти
Чую Балаклія- згадую вибухи наших *********** на складах. Як там розслідування? Як там зрадники? Риторичні питання....
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04.07.2022 11:27 Відповісти
дойдёт очередь до вас, гнид
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04.07.2022 11:35 Відповісти
Рашка готувалася до війни давно і тому завчасно знищувала наші склади. А зрадників у владі могло і не бути. За $$$ порішали з дрібними сошками безпосередньо на складах.
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04.07.2022 11:59 Відповісти
потім получить "гвозди в голову"...
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04.07.2022 11:33 Відповісти
Идеальное лицо "срущего мира". Их уровень.
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04.07.2022 11:40 Відповісти
Щось мені цей цирк нагадує призначення СН.
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04.07.2022 11:42 Відповісти
Хай продовжує пхати цвяхи
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04.07.2022 11:57 Відповісти
Типова ситуація. Людина з проросійськими поглядами, тобто антиукраїнець, спокійно був допущений до національного шоу під назвою "Україна має талант". Чому так? Тому що організатори та власники це "какая разніца". Будь який маскварота пошесть маючи паспорт громадянина спокійно допускається до участі. Бо каже, російською, "я жє свой".
Але прикол полягає в іншому. Це шоу хєрня. Але така ж система контролю "я жє свой тільки окупантомовний", застосовується і в державних органах влади. СБУ, МВС, ЗСУ і решті структур. Хоча б мав би бути бодай найменьший фільтр. Не говориш українською? Пішов одразу На%у№. До побачення.
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04.07.2022 12:21 Відповісти
Канал Метрвечука
Мертвечук представляв інтереси України (чомусь) в Мінську
Какаяразніца
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04.07.2022 13:05 Відповісти
Та нихрена ж себе ...этому чму надо было в президенты,в 19м,баллотироваться - представляю их с зебобой дебаты на стадионе...
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04.07.2022 12:31 Відповісти
А чому всі дивуються? Подібними "шоу-менами" простіше маніпулювати бо для таких найголовніше аплодисменти, рейтенги і "звізданутість"!
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04.07.2022 12:59 Відповісти
В нас таких у...бків вистачає, а кацапам саме те.
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04.07.2022 15:08 Відповісти
 
 