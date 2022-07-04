В Раді хочуть дозволити ще кільком категоріям чоловіків виїжджати за кордон
У Раді зареєстровано законопроєкт про розширення переліку чоловіків, які під час дії воєнного стану можуть виїхати за кордон.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт Верховної Ради. Автор законопроєкту №7484 - "слуга народу" Георгій Мазурашу. Проєкт зареєстрували у Раді 30 червня, зараз він на розгляді профільного комітету.
Мазурашу пропонує надати дозвіл на виїзд:
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громадянам, які мають в інших країнах нерухомість та бізнес;
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особам, які мають посвідку на постійне проживання;
-
українцям, які мають чинні робочі (або спортивні) контракти;
-
особам, які мають контракти із замовниками з інших країн строком на рік та більше на надання ІТ-послуг чи консультаційних послуг за сплати єдиного податку в Україні;
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морякам (капітан, інші особи командного складу, особи суднової команди);
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студентам чи абітурієнтам, які вступили до навчальних закладів інших країн;
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громадянам для участі у міжнародних змаганнях чи навчально-тренувальних зборах;
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офіційним волонтерам – якщо вони зареєстровані та відряджені благодійними чи волонтерськими організаціями, чи цивільно-військовими адміністраціями для поїздки до інших країн.
Окрім того, пропонують не мобілізувати на службу жінок та чоловіків:
-
які мають двох дітей віком до 14 років;
-
які мають дитину до 14 років та підтвердження вагітності жінки;
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які мають дитину віком до трьох років.
Відповідно ці категорії також матимуть можливість виїжджати за кордон під час воєнного стану, якщо законопроєкт ухвалять.
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Потом вякай.
Але куратором рашиских кротів з ОП то дуже не сподобалось, з зрозумілих причин. Й ось вже починається....
По-перше нададуть змогу виїхати тим хто потенційно може взяти зброю й захищатися
По-друге знову вносять розбрат .... а того випустили а я чого маю тут захищати.... розраховано на корисних ідіотів.
По-третє виїдуть, почнуть 100% бухати з "горя" , тим самим дескридитуватимуть Українців у ЄС.
Якщо уважно проаналізувати дії Зеленського й кодли то побачите що вони усе роблять на шкоду країні. Як р'яно зелений янєлох критикував По хамські НАТО на початку.... не "прокатило" допомога всерівно надходила.... змінили тактику.
Але пропоную звернутись до мови цифр і подумати разом, наскільки адекватним є рішення щодо обмеження виїзду чоловіків.
Наразі у країні знаходяться близько 10,5 млн чоловіків призовного віку, тобто віком від 18 до 60 років. Всім їм заборонено виїзд за кордон через потенційну необхідність призову у випадку наступних хвиль мобілізації.
Наразі безпосередньо у військових діях та забезпеченні правопорядку задіяні біля 600 000 (ЗСУ, спецслужби, Нацгвардія, поліція, тероборона).
Максимальна кількість, яку можемо мобілізувати та підготувати, - 1 млн осіб (це абсолютний максимум), оптимально - 500 000.
Отже, потенціал залучення чоловіків до військових дій - від 600 до 1600. Таку кількість мотивованих служити знайдемо без проблем - на мою думку, їх не менше 3 млн по всій країні. Додаймо сюди ще 200 000, що працюють у бюджетній сфері. Таким чином, у приватному секторі знаходяться 8,7 млн чоловіків, які з ймовірністю 99% ніколи не будуть мобілізовані і чий дохід повністю залежить від бізнес-діяльності.
Всі вони наразі мають можливість працювати лише в Україні. Водночас у дуже складних умовах - відсутність інвестицій, пошкодження виробництв, порушення міжнародної співпраці, ускладнення розвитку нових ринків (іноземці до нас не приїжджають через небезпеку, а ми до них - через заборону), і все це в умовах різкого скорочення попиту на ринку внутрішньому.
Розглянемо три теоретичні сценарії.
Сценарій 1. Війна закінчиться протягом двох місяців, як українцям обіцяли деякі розпіарені аматори-всезнайки. Тоді сенсу зберігати заборону на виїзд нема - бо за цей час їх ні призвати, ні підготувати до ладу неможливо. Але і втрати від збереження заборони не будуть великими за такий короткий проміжок часу.
Сценарій 2. Війна закінчиться протягом року. За цей час частково можуть бути мобілізовані десь 500 000 чоловіків. А ось понад 9 млн чоловіків не будуть задіяні у війні - вони витратять всі свої заощадження, втратять кваліфікацію, деякі зіп'ються через нереалізованість чи розірвані зв'язки з родинами. Я вже чув про напруження на заході України між сім'ями тих, чиї чоловіки відправилися воювати, і чоловіками, які ховаються від війни у безпеці. Зрозуміло, що це може створити підґрунтя для напруги та дестабілізації у суспільстві. Але після війни ситуація має повільно вирівнятися - просто сім'ї цих незадіяних чоловіків стануть значно біднішими.
Сценарій 3. Війна буде продовжуватись три - п'ять років або навіть протистояння з РФ стане частиною нашого життя протягом 10 років. Ми маємо усвідомити, що цей сценарій вимагає перегляду всіх процесів, які відбуватимуться в Україні, зокрема і підходу до мобільності населення. Наша держава має забезпечити розвиток економіки, зайнятість населення, якісне навчання молоді і головне - зберегти сім'ї, розірвані війною. Ми маємо стати таким собі Ізраїлем, який постійно бореться за свою безпеку і існування, водночас розвиває економіку та суспільство. Тут нема простих рішень - «заборонити» та/або «просити гроші» - уряд має працювати максимально професійно і віддано.
Зрозуміло, що це вимагатиме зняття обмежень на пересування населення, - інакше економічний та соціальний вибух просто неминучий. Тоді зміни вимушені будуть внести, але навіщо доводити до кризи?
В усіх сценаріях обмеження недоцільні та шкідливі. Чому ж їх тоді не відмінять? У дії довоєнна хвороба - не ініціювати нічого, чекаючи на вказівки згори, та острах сказати щось президенту. "
Олександр Данилюк