В Раді хочуть дозволити ще кільком категоріям чоловіків виїжджати за кордон

У Раді зареєстровано законопроєкт про розширення переліку чоловіків, які під час дії воєнного стану можуть виїхати за кордон.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт Верховної Ради. Автор законопроєкту №7484 - "слуга народу" Георгій Мазурашу. Проєкт зареєстрували у Раді 30 червня, зараз він на розгляді профільного комітету.

Мазурашу пропонує надати дозвіл на виїзд:

громадянам, які мають в інших країнах нерухомість та бізнес;

особам, які мають посвідку на постійне проживання;

українцям, які мають чинні робочі (або спортивні) контракти;

особам, які мають контракти із замовниками з інших країн строком на рік та більше на надання ІТ-послуг чи консультаційних послуг за сплати єдиного податку в Україні;

морякам (капітан, інші особи командного складу, особи суднової команди);

студентам чи абітурієнтам, які вступили до навчальних закладів інших країн;

громадянам для участі у міжнародних змаганнях чи навчально-тренувальних зборах;

офіційним волонтерам – якщо вони зареєстровані та відряджені благодійними чи волонтерськими організаціями, чи цивільно-військовими адміністраціями для поїздки до інших країн.

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Окрім того, пропонують не мобілізувати на службу жінок та чоловіків:

які мають двох дітей віком до 14 років;

які мають дитину до 14 років та підтвердження вагітності жінки;

які мають дитину віком до трьох років.

Відповідно ці категорії також матимуть можливість виїжджати за кордон під час воєнного стану, якщо законопроєкт ухвалять.