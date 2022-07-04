РФ може залишитися без вакцин для немовлят: американська компанія MSD припиняє постачання

Американська фармацевтична компанія MSD припиняє постачання в Росію вакцин від вітряної віспи, кору, краснухи та паротиту.

Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на кількох учасників ринку, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Настоящее время".

Відповідні повідомлення MSD надіслала учасникам ринку. Лист отримав, наприклад, пермський Центр імунології та вакцинації.

Підтвердили інформацію про припинення співпраці з MSD і в холдингу "Нацимбіо" – на майданчику "Форту", що належить йому, з 2019 року було локалізовано виробництво вакцин MSD від вітряної віспи, ротавірусної інфекції та вірусу папіломи людини. Нині на майданчику виробляють сезонні вакцини.

Читайте: Унаслідок агресії РФ в Україні 345 дітей загинули та понад 644 поранені, - Офіс генпрокурора

У самій компанії повідомили, що "докладають усіх зусиль" для постачання життєво важливих препаратів і вакцин, які в Росії не мають аналогів.

У прес-службі "Росздравнадзору" заявили, що в Росії є "достатня кількість вітчизняних вакцин" для профілактики вітряної віспи, кору, краснухи та паротит. На думку помічника міністра охорони здоров'я Росії Олексія Кузнєцова, припинення постачання вакцин компанії MSD до країни не позначиться негативно на доступності вакцинації для росіян.

Також читайте: Санкції проти Росії є недостатніми, їх необхідно посилити, - МЗС Польщі

Після початку війни з Росії пішли вже понад тисячу західних компаній. При цьому влада країни обіцяє замінити імпортні товари вітчизняними. Наприклад, на заводі Renault вони планують збирати "Москвичі", а "Кока-Колу" – замінити "Комі Колою"