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Новини Санкції проти Росії
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РФ може залишитися без вакцин для немовлят: американська компанія MSD припиняє постачання

вакцина,щеплення

Американська фармацевтична компанія MSD припиняє постачання в Росію вакцин від вітряної віспи, кору, краснухи та паротиту.

Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на кількох учасників ринку, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Настоящее время".

Відповідні повідомлення MSD надіслала учасникам ринку. Лист отримав, наприклад, пермський Центр імунології та вакцинації.

Підтвердили інформацію про припинення співпраці з MSD і в холдингу "Нацимбіо" – на майданчику "Форту", що належить йому, з 2019 року було локалізовано виробництво вакцин MSD від вітряної віспи, ротавірусної інфекції та вірусу папіломи людини. Нині на майданчику виробляють сезонні вакцини.

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У самій компанії повідомили, що "докладають усіх зусиль" для постачання життєво важливих препаратів і вакцин, які в Росії не мають аналогів.

У прес-службі "Росздравнадзору" заявили, що в Росії є "достатня кількість вітчизняних вакцин" для профілактики вітряної віспи, кору, краснухи та паротит. На думку помічника міністра охорони здоров'я Росії Олексія Кузнєцова, припинення постачання вакцин компанії MSD до країни не позначиться негативно на доступності вакцинації для росіян.

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Після початку війни з Росії пішли вже понад тисячу західних компаній. При цьому влада країни обіцяє замінити імпортні товари вітчизняними. Наприклад, на заводі Renault вони планують збирати "Москвичі", а "Кока-Колу" – замінити "Комі Колою"

Автор: 

вакцина (4419) діти (5054) щеплення (174) росія (65007) немовлята (60)


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Топ коментарі
+11
Думаю кацапсячі свиноматки нє апєчаляться. Вони просто будуть більше помьотов дєлать.
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04.07.2022 11:18
+11
Чтоб они все повыздыхали..
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04.07.2022 11:29
+7
Чудова новина! Здохніть вилупки!
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04.07.2022 11:32
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Думаю кацапсячі свиноматки нє апєчаляться. Вони просто будуть більше помьотов дєлать.
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04.07.2022 11:18 Відповісти
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04.07.2022 11:24 Відповісти
На фіга їм вакцини ? Все рівно дебіли виростають
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04.07.2022 12:24 Відповісти
Малята-кацап"ята
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04.07.2022 11:21 Відповісти
кацапія - страна ударених об кафель ******.
баби поднарожалі орків... - Україна іх палить....
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04.07.2022 11:21 Відповісти
Шкода, звичайно, цих дітей, які ще нічого не розуміють, ні в чому не винні, але ж їхні батьки і недодержава до 18 років втовкмачить їм всі наративи руської пропаганди, і виросте покоління моральних виродків, які є переважаюча більшість рабсіян
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04.07.2022 11:22 Відповісти
жить захотят - сделают себе вакцины, на россии нормальные такие биолаборатории, вместо биоружия пусть озаботятся защитой своего населения...
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04.07.2022 11:30 Відповісти
Чтоб они все повыздыхали..
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04.07.2022 11:29 Відповісти
Перш ніж звинувачувати Захід у "негуманності" хай краще зададуть собі питання, чому "Спутник" розробили менше ніж за рік, а власне виробництво давно відомих вакцин за двадцять років не налагодили.
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04.07.2022 11:31 Відповісти
Чудова новина! Здохніть вилупки!
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04.07.2022 11:32 Відповісти
від вітрянки, кіру чи паротиту? Нах вона треба ця вакцина.
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04.07.2022 11:34 Відповісти
Російськомовні немовлята...першими їх словами є матюки.
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04.07.2022 11:34 Відповісти
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04.07.2022 11:37 Відповісти
китаи уже підвозе
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04.07.2022 11:42 Відповісти
Якщо можна замість кока-коли пити комі-колу,

то й колотись можна фізрастворчіком замість вакцини
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04.07.2022 11:42 Відповісти
Спутник-V Или как там? От всех болезней))))
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04.07.2022 11:43 Відповісти
Вони наших діточок вбивають, а тепер їх черга прийшла. І вона буде стократною
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04.07.2022 11:59 Відповісти
Здоров'ям російських малюків нехай опікується російська влада.
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04.07.2022 12:08 Відповісти
U SRS buly usi neobhidni vaktziny. Svoi,ni imortovani. Scho zavazshae rashtzi zrobyty svoi,okrim nebazhannya ruhaty dupu?
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04.07.2022 15:03 Відповісти
 
 