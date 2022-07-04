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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Захід має в сотні разів більше сили, щоб зупинити РФ, - очільник МЗС Литви Ландсбергіс

ландсбергіс

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що не бачить Росію можливим агресором проти Заходу та не думає, що війна вийде за межі України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.ua, про це він сказав на полях мадридського саміту НАТО.

"Думка про те, що ми не бачили такого широкого конфлікту, яким він є зараз, після закінчення Другої світової, очевидно, витає в повітрі. Тому, очевидно, всі думають про те, чи може це призвести до чогось більшого, ніж це є зараз. Але я б не погодився з думкою, що ми фактично стоїмо на порозі чогось схожого на Другу світову війну. Я не бачу Росію жодним чином можливим агресором проти Заходу. Я би розглядав Росію як кривдника, який може завдати багато проблем. Але разом із тим, знаєте, щоразу, коли західні країни говорять про Третю світову війну, вони самі ж збільшують номінальну силу Росії в своїх головах. Але це ж неправда. Захід має в десятки, в сотні разів більше сили, щоб зупинити Росію. І ми зможемо, якщо підемо на це", - заявив Ландсбергіс.

Очільник МЗС Литви також висловився і з приводу позиції ЄС щодо небажання визнання, що вони вже також у війні з РФ.

"Тут є багато думок щодо цього. Наприклад, якщо ми поставимо Україні лише певні види озброєнь, можливо Путін не буде злитися, чи не поводитиметься погано по відношенню до Заходу. Але в будь-якому разі ми маємо дивитися глибше, бо проблема не в цьому. Проблема в тому, в якому світі ми хочемо жити після війни. Чи ми хочемо жити у світі, де Путін має "збережене обличчя"? Коли він сидить за якогось роду переговорними столами (на міжнародних майданчиках. – Ред.), де ми з ним розмовляємо? Чи ми кажемо, що це держава-ізгой, яка має бути повністю ізольована, поки вона не зміниться всередині? Тому, якщо ви не маєте відповіді на це питання, тому, так, можна переконувати, що ви не у війні з Росією", - наголосив Ландсбергіс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба та його литовський колега Ландсбергіс обговорили розблокування експорту продовольства

Автор: 

Литва (2389) росія (65010) Ландсбергіс Габріелюс (213)


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Топ коментарі
+6
згоден. Захід має, бо США вступится за ЕС
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04.07.2022 11:17
+6
Коли за спиною дядя Сем, то можна собі дозволити розмірковувати на тему)
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04.07.2022 11:26
+4
mae , mae - dazhe pri vsem tom shto voobshe negotovilsa do voini - chevo neskazhes o parashke
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04.07.2022 11:26
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згоден. Захід має, бо США вступится за ЕС
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04.07.2022 11:17 Відповісти
Коли за спиною дядя Сем, то можна собі дозволити розмірковувати на тему)
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04.07.2022 11:26 Відповісти
не має.
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04.07.2022 11:23 Відповісти
mae , mae - dazhe pri vsem tom shto voobshe negotovilsa do voini - chevo neskazhes o parashke
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04.07.2022 11:26 Відповісти
Ох уж эти дети интернета во властных структурах, выращенные в идеях любви, мира и толерантности. Когда вы уже поймёте, что рэфия - это не страна, это рой, живущий для того, чтобы уничтожать? Вы можете сколько угодно подсчитываь соотношение сил, это не изменит очевидного - рой должен атаковать и захватывать, это условие его выживания. Так что просто готовьтесь и слушайте тех, кто постарше и поопытнее
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04.07.2022 11:25 Відповісти
захід розслабився -- бвгато геи - парадів
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04.07.2022 11:28 Відповісти
*****-racij roSSiji luche , tam ves narod ****** i na *****-paradx pered putinom ****** drug druga butilkami...
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04.07.2022 11:54 Відповісти
Все іде до того що НАТА таки воюватиме з кацапщиною.
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04.07.2022 11:30 Відповісти
Нажаль, коли НАТО всеж таки вступить в пряме зіткнення з московією, України скоріш за все не буде.
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04.07.2022 14:44 Відповісти
Хочеться Європі , чи не хочеться в це вірити , а - третя світова вже таки почалась . Поки що на території України . . ***** , а головне - його холопи ( наріт паРаші тобто ) , розглядає колективний Захід виключно як затятого - ворога ,, та й Захід тепер - паРашу також . І ворожнеча ця , тільки посилюється , це ж очевидно .
Після України ( якщо ми не встоїмо ) вони будуть вимагати покарати ЕС і НАТО , за підтримку України .
Рано чи пізно , війна вийде і за межі України . Мильна бульбашка хиткого миру між НАТО і ********** , колись і десь лусне .. Як луснула вона - між нею і Україною . Жаль що Захід цього й досі не бажає розуміти .
Кацапня заспокоїться лише тоді , коли добряче отримає по .балу . Звісно ж НАТО цілком в змозі це зробити ,, і йому прийдеться це робити .!! 100% .
Не обманюйте себе , жителі країн , які вважають що - під зонтиком НАТО вони в безпеці . .
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04.07.2022 11:55 Відповісти
РФ непременно должно стать изгоем,для её быстрейшего выздоровления от шовинизма и как следствие распад империи зла.Дипломатические или военные действия цивилизованных стран по отношению к рашке-это затягивание времени для создания прочного мира на земле и соблюдения международных ЗАКОНОВ.
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04.07.2022 12:05 Відповісти
Пан міністр, через погане знання історії ерефії та природи рашизму, має ілюзорне уявлення про можливі наслідки для світу війни в Україні.
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04.07.2022 12:55 Відповісти
 
 