Окупанти під Енергодаром імітують "бої" з ЗСУ, щоб їх не відправили на передову, - ОВА

Рашисти під Енергодаром Запорізької області вигадують фейкові бої з ЗСУ, щоб їх не відправили на лінію бойового зіткнення, де на них чекає справжній вогневий контакт з підрозділами ЗСУ та смерть.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Запорізькій ОВА.

"Особовий склад противника, який розмістився поблизу населеного пункту Енергодар, вигадав оригінальний спосіб, як стати "героями" так званої "спецоперації" та не загинути в Україні. Розташувавшись на території затишного санаторію, окупанти щовечора імітують бойові зіткнення з підрозділами Збройних Сил України. Під час таких вогневих зіткнень вказаний підрозділ росіян "знищує" ДРГ українців, їх плавзасоби та БПЛА. Про це вони гордо рапортують у своїх донесеннях вищому командуванню", - йдеться у повідомленні.

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У ОВА зазначають, що "така поведінка окупантів пояснюється тим, що у разі ведення ними такої "героїчної" оборони своїх позицій різко зменшуються шанси використання їх підрозділу на лінії бойового зіткнення, де на них чекає справжній вогневий контакт з підрозділами ЗСУ та "героїчна" смерть".

За такі фейкові бої окупанти отримують не тільки додатковий боєкомплект, а й грошову винагороду за участь у веденні бойових дій.