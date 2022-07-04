Окупанти під Енергодаром імітують "бої" з ЗСУ, щоб їх не відправили на передову, - ОВА
Рашисти під Енергодаром Запорізької області вигадують фейкові бої з ЗСУ, щоб їх не відправили на лінію бойового зіткнення, де на них чекає справжній вогневий контакт з підрозділами ЗСУ та смерть.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Запорізькій ОВА.
"Особовий склад противника, який розмістився поблизу населеного пункту Енергодар, вигадав оригінальний спосіб, як стати "героями" так званої "спецоперації" та не загинути в Україні. Розташувавшись на території затишного санаторію, окупанти щовечора імітують бойові зіткнення з підрозділами Збройних Сил України. Під час таких вогневих зіткнень вказаний підрозділ росіян "знищує" ДРГ українців, їх плавзасоби та БПЛА. Про це вони гордо рапортують у своїх донесеннях вищому командуванню", - йдеться у повідомленні.
У ОВА зазначають, що "така поведінка окупантів пояснюється тим, що у разі ведення ними такої "героїчної" оборони своїх позицій різко зменшуються шанси використання їх підрозділу на лінії бойового зіткнення, де на них чекає справжній вогневий контакт з підрозділами ЗСУ та "героїчна" смерть".
За такі фейкові бої окупанти отримують не тільки додатковий боєкомплект, а й грошову винагороду за участь у веденні бойових дій.
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Вони не можуть збагнути о чому можно говорити, а о чому не можна.
😆
з фейковим презиком, фейковим військом,
реальні там мабуть тільки москальські лапті і березова кора яку будуть гризти москалі
На понт с наскоку взяти не вийшло, тепер будуть кіно знімати і пхати ці подвиги в книги та тупі дупла русні.