Випадки "продуктових кредитів" фіксуються в окупованому Херсоні, товари відпускають в борг під 10-20%, - ГУР МО

Проблеми у фінансовому секторі тимчасово окупованого Херсона призвели до повернення "натурального обміну" в місцевих магазинах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР МО.

"Товари відпускаються в обмін на інші товари. При цьому, продавець кожного разу окремо домовляється в покупцем про курс такого обміну. Фіксуються численні випадки "продуктових кредитів", коли продавці в продуктових чи господарських магазинах відпускають товари в борг під 10-20%", - пояснили розвідники.

Також в окупованому Херсоні почастішали випадки викрадення колишніх керівників комунальних установ та організацій, начальників середньої ланки (начальників відділів та директорів департаментів) місцевих органів виконавчої влади.

"Це пов’язано з намаганнями окупаційної адміністрації "вмовити" їх піти на співпрацю з окупантами та повернутись на своє колишнє робоче місце з метою відновлення роботи відповідної організації чи служби", - поінформували в ГУР МО.

"Окрім цього, з установ, які вели облік виборців під час виборчих кампаній, вивезено близько 20 коробок матеріалів про виборців, які проживають чи проживали на території Херсону. Це пов’язують з черговою спробою проведення так званого "референдуму". Згідно нових розпоряджень, він може відбутися в першій половині вересня", - підсумували в Головному управлінні розвідки.

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