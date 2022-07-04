Унаслідок повномасштабної агресії Росії в Україні пошкоджено 2104 заклади освіти, з них 215 повністю знищено
Станом на 4 липня в Україні внаслідок повномасштабної агресії Росії пошкоджено 2104 заклади освіти, з них 215 повністю знищено.
Про це повідомив у телеграмі голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, передає Цензор.НЕТ.
"Станом на 4 липня в Україні внаслідок повномасштабної агресії Росії:
- 2104 заклади освіти пошкоджено, з них 215 повністю знищено. Сьогодні вранці ракетний удар по Харкову зруйнував ще одну школу.
- постраждали 989 дітей: 345 вбито, 644 поранено.
Ми цього ніколи не забудемо і не пробачимо", - йдеться в повідомленні.
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