Унаслідок повномасштабної агресії Росії в Україні пошкоджено 2104 заклади освіти, з них 215 повністю знищено

Станом на 4 липня в Україні внаслідок повномасштабної агресії Росії пошкоджено 2104 заклади освіти, з них 215 повністю знищено.

Про це повідомив у телеграмі голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 4 липня в Україні внаслідок повномасштабної агресії Росії:

- 2104 заклади освіти пошкоджено, з них 215 повністю знищено. Сьогодні вранці ракетний удар по Харкову зруйнував ще одну школу.

- постраждали 989 дітей: 345 вбито, 644 поранено.

Ми цього ніколи не забудемо і не пробачимо", - йдеться в повідомленні.

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