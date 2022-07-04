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Новини Війна
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Екскомандиру підводного човна "Запоріжжя" ВМС ЗСУ повідомлено про підозру у держзраді

запорожье,подлодка

За процесуального керівництва Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері заочно повідомлено про підозру у державній зраді колишньому командиру підводного човна "Запоріжжя" Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, у травні 2014 року капітан 1 рангу під час тимчасової окупації РФ території Криму перейшов на бік ворога. Зрадивши військову  Присягу на вірність українському народові, він відмовився виводити підводний човен "Запоріжжя" на материкову територію України.

У травні 2015 року колишньому офіцеру було повідомлено про підозру у дезертирстві.

"Наразі підозрюваний проходить військову службу у складі збройних сил РФ на посаді заступника командира 4 окремої бригади підводних човнів Чорноморського Флоту РФ та бере участь у збройній агресії проти України", - зазначають у Офісі генпрокурора.

Читайте також: Росія вирішила утилізувати єдиний український підводний човен "Запоріжжя", захоплений в окупованому Криму

Автор: 

ВМС (1381) Крим (14135) підводний човен (86) державна зрада (1681) Офіс Генпрокурора (3245)


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Топ коментарі
+26
Мені найбільше цікавить як повідомлено? Через єдиний телемарафон?
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04.07.2022 11:55
+22
А він хоч щось чув про те, що йому повідомлено? Це імітація бурхливої діяльності, щоб не чіпати нинішніх кротів на посадах?
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04.07.2022 11:52
+15
Пані прокурорка, на початку війни ви писали, що знаєте скільки прокурворських здриснуло з робочих міст, які гроші на кордоні давали за виїзд і що? Ми дізнаємось продовження? Чи не на часі? Краще недосяжних додиків "ловити".
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04.07.2022 11:58
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Багато ще таких тварюк вільно гуляють по землі !
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04.07.2022 11:51 Відповісти
Интересно, что эта продажная тварь рассказывает своим детям?
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04.07.2022 11:58 Відповісти
рассказывает, что при Украине жил в рабстве, а теперь асвабажден
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04.07.2022 12:11 Відповісти
Рассказывает как подшефное Запорожье телики, видио и т.п. на приваренную к причалу древнюю,учебную лодку завозило. Вот лохи ,детки- папка вумный.
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04.07.2022 13:40 Відповісти
А він хоч щось чув про те, що йому повідомлено? Це імітація бурхливої діяльності, щоб не чіпати нинішніх кротів на посадах?
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04.07.2022 11:52 Відповісти
А прізвища всіх цих покидьків не на часі?
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04.07.2022 11:53 Відповісти
Мені найбільше цікавить як повідомлено? Через єдиний телемарафон?
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04.07.2022 11:55 Відповісти
Да единий телемаровон коломойского
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04.07.2022 11:57 Відповісти
Ну ось тут же й повідомлено... Він навєрняка Цензор читає...
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04.07.2022 11:58 Відповісти
Має приєднится до крейсеру москва
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04.07.2022 11:55 Відповісти
от ***** пітух
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04.07.2022 11:57 Відповісти
Ні, це все правильно. 😊 Човен "Запоріжжя таки треба було виводити на" материкову територію України". На налигачі. Або волоком. Яко бурлаки на Волзі. 😊 Чому не написати" вивести у не окуровані порти України"? Тому п суті - правильно але дещо запізно, а ща іормою - анекдот.
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04.07.2022 11:57 Відповісти
Пані прокурорка, на початку війни ви писали, що знаєте скільки прокурворських здриснуло з робочих міст, які гроші на кордоні давали за виїзд і що? Ми дізнаємось продовження? Чи не на часі? Краще недосяжних додиків "ловити".
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04.07.2022 11:58 Відповісти
якщо бенедиктова пані, то цур мене най вас...
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04.07.2022 13:24 Відповісти
так це він ще й човна в нас стирив? нічого собі.
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04.07.2022 11:58 Відповісти
Они думают предатель тоже читает новости на Цензоре)
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04.07.2022 12:11 Відповісти
Не прошло и 8 лет
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04.07.2022 12:12 Відповісти
Це нагадує, користуючись боксерською термінологією, бій із тінню.
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04.07.2022 12:15 Відповісти
По законам воєного стану-розтріл, ган-на, на місці без суда і следствія...
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04.07.2022 12:19 Відповісти
Привезіть цього виродка до нас у Запоріжжя, а ми з ним розберемося по козацькі.
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04.07.2022 12:20 Відповісти
ловят
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04.07.2022 12:26 Відповісти
Навіть прізвища зрадника не назвали . . Що це за секретність така . ? Є зрадник , але його прізвище , ми вам нє назовьом . .
Ну прям як почтальйон Пєчкін , у мультику - я вам посилку пріньос , но я вам єйо не атдам ..
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04.07.2022 12:28 Відповісти
Хай краще назвуть прізвища тих сраних слідчих і прокурорів, які вісім років повідомляли зраднику " про підозру у державній зраді" Джерело:
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04.07.2022 12:35 Відповісти
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04.07.2022 18:02 Відповісти
А командиру "Гетьман Сагайдачний" коли пред'являть?
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04.07.2022 12:31 Відповісти
А цьому за що? Я щось пропустив?
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04.07.2022 13:13 Відповісти
А вы спрашивайте, почему ***** напал , да грех, было бы не напасть , с такими командирами , да и 24-го оказалось не намного лучше, кстати , а где там гогиошвили , ну у которого ***** ?
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04.07.2022 12:31 Відповісти
Як вчасно
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04.07.2022 12:42 Відповісти
Казочка,про Барона Мюнхаузена. Який зранку оголошував війну Англії,у вечір уже оголошував про перемогу над Англією. Правда сама Англія про це і не знала.
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04.07.2022 13:16 Відповісти
..але ж є моживість створити групу..яка займеться знищенням цих покидьків! Є і фахівці..є і бажаючі...але НЕМА ВОЛІ у керівництва! Одне пусте базікання! Підозри так і остаються підозрамиі пусте трясіння повітря. А от завалили би Киву... Наумова... пару ..другу покидьків з іменами... тут і все по іншому було б. А сміття кримських дизертирів ліквідувати то й особливих витрат непотрібно. Вони ходять по вулицях своїх міст... в свої будинки... в свої гаражі...))) Чи скигити почнемо про судові вироки? Що потрібно довести провину... засудити... дати з вироком ознайомитись...))) Так у нас смертна кара непередбачена. Тому плювати вони хотіли на ці підозри... А от дохлий Ківа... чи цей капітан... лежачий у під*їзді свого будинку з диркою у лобі ... оце був би приклад невідворотнього покарання. і НІХТО і слова би не вимовив у засудження дій! Одні оплески були б!
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04.07.2022 13:25 Відповісти
Мерзота!
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04.07.2022 13:27 Відповісти
А где фамилия этого доблестного мандира ?
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04.07.2022 14:01 Відповісти
Шагєєв Роберт Мансурович

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04.07.2022 18:04 Відповісти
Если не явился , черную метку в виде 9 грамм присылать. И не было бы предательства.
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04.07.2022 14:40 Відповісти
 
 