Екскомандиру підводного човна "Запоріжжя" ВМС ЗСУ повідомлено про підозру у держзраді
За процесуального керівництва Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері заочно повідомлено про підозру у державній зраді колишньому командиру підводного човна "Запоріжжя" Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.
За даними слідства, у травні 2014 року капітан 1 рангу під час тимчасової окупації РФ території Криму перейшов на бік ворога. Зрадивши військову Присягу на вірність українському народові, він відмовився виводити підводний човен "Запоріжжя" на материкову територію України.
У травні 2015 року колишньому офіцеру було повідомлено про підозру у дезертирстві.
"Наразі підозрюваний проходить військову службу у складі збройних сил РФ на посаді заступника командира 4 окремої бригади підводних човнів Чорноморського Флоту РФ та бере участь у збройній агресії проти України", - зазначають у Офісі генпрокурора.
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Ну прям як почтальйон Пєчкін , у мультику - я вам посилку пріньос , но я вам єйо не атдам ..