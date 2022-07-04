Ризик вступу у війну армії Білорусі зростатиме пропорційно можливим успіхам РФ на території України, - Кулеба

Ризик безпосередньої участі білорусі у війні на боці росії зростатиме пропорційно можливим успіхам російської армії на території України.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

"По-перше, Росія вже використовує білоруську територію. Якщо йдеться про білоруську армію, думаю, що цей ризик зростатиме пропорційно можливим успіхам російської армії на території України. До тих пір, поки білоруська армія буде чітко розуміти, що Збройні сили України в силі їм серйозно наваляти, вони будуть усіляко відтерміновувати свій захід. Станом на зараз вони це чітко усвідомлюють", - сказав він.

Коментуючи нинішню дипломатичну комунікацію з Білоруссю, очільник МЗС зазначив, що "це дуже-дуже обмежені контакти".

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"В нас є посол в Білорусі, у нас є посольство в Білорусі, у них є посольство в Києві. Це єдині канали спілкування. Тобто все дуже сухо-офіційно, але якщо ви думаєте, що там щоденно розривається поштова скринька від комунікації, то це не так", - констатував глава української дипломатії.