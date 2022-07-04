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Новини Війна
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Ризик вступу у війну армії Білорусі зростатиме пропорційно можливим успіхам РФ на території України, - Кулеба

білорусь

Ризик безпосередньої участі білорусі у війні на боці росії зростатиме пропорційно можливим успіхам російської армії на території України.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

"По-перше, Росія вже використовує білоруську територію. Якщо йдеться про білоруську армію, думаю, що цей ризик зростатиме пропорційно можливим успіхам російської армії на території України. До тих пір, поки білоруська армія буде чітко розуміти, що Збройні сили України в силі їм серйозно наваляти, вони будуть усіляко відтерміновувати свій захід. Станом на зараз вони це чітко усвідомлюють", - сказав він.

Коментуючи нинішню дипломатичну комунікацію з Білоруссю, очільник МЗС зазначив, що "це дуже-дуже обмежені контакти".

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"В нас є посол в Білорусі, у нас є посольство в Білорусі, у них є посольство в Києві. Це єдині канали спілкування. Тобто все дуже сухо-офіційно, але якщо ви думаєте, що там щоденно розривається поштова скринька від комунікації, то це не так", - констатував глава української дипломатії.

Автор: 

Білорусь (7926) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+15
Бульбаши обсреливают и бомбят наши города, убивают наших людей а у нас в Киеве работает ихнее посольство? остановите Землю я сойду....***....
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04.07.2022 12:05
+7
Все правильно❗Если бульбофюрер увидит слабость Украины, то ввяжется
в войну в которой можно победить☝

Но реальность такая🖕
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04.07.2022 12:07
+6
Кулеба , вы там с Будановым определитесь, кто что несет.
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04.07.2022 12:06
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Бульбаши обсреливают и бомбят наши города, убивают наших людей а у нас в Киеве работает ихнее посольство? остановите Землю я сойду....***....
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04.07.2022 12:05 Відповісти
Отож, як на на таких дурнів, як ми, і не напасти
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04.07.2022 15:02 Відповісти
Кулеба , вы там с Будановым определитесь, кто что несет.
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04.07.2022 12:06 Відповісти
Все правильно❗Если бульбофюрер увидит слабость Украины, то ввяжется
в войну в которой можно победить☝

Но реальность такая🖕
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04.07.2022 12:07 Відповісти
возможные успехи? Успехи рашистов за неделю на лицо. А у нас кроме Змеиного и трех сел на Херсонщине все печально.
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04.07.2022 12:14 Відповісти
Не заважайте Зє здавати українські землі ворогові
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04.07.2022 15:07 Відповісти
"Бацька" будет за победителя.
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04.07.2022 12:18 Відповісти
Абсолютно верно. В Казахстан таракановцы бежали чуть ли не поперед кацапни, потому что угроза была минимальной. Если в Украине доуправляются до того, что кацапы смогут пойти в наступление с нормальными успехами, таракан и его кодла тут же начнут полномасштабные обстрелы и вторжение в Украину при поддержке большей части населенийца белоруской губернии.
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04.07.2022 12:30 Відповісти
Украина доуправлялась бы нормально , если бы "звездно-полосатые" выполнили свои обещания.
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04.07.2022 13:07 Відповісти
що не зелений міністр, то пздобол.
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04.07.2022 12:51 Відповісти
Якщо візьмуть Слов'янськ, то бульбаші, певно, полізуть у Західну Україну.
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04.07.2022 19:43 Відповісти
 
 