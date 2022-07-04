УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11011 відвідувач онлайн
Новини Війна
2 267 47

Папа Римський хоче відвідати Київ та Москву після своєї поїздки до Канади

папа,франциск,римський

Папа Римський Франциск хотів би відвідати Київ та Москву після закінчення своєї поїздки до Канади, яка запланована на кінець липня.

Про це він заявив в інтерв'ю агентству Reuters, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Франциск розповів, що насамперед хотів би відвідати Москву для того, щоб послужити "справі миру" та схилити російське керівництво до припинення війни проти України.

"Я хотів би поїхати (до Києва), але спочатку хотів би поїхати до Москви... Можливо, після того, як я повернуся з Канади, мені вдасться поїхати в Україну. Але перше, що потрібно зробити, це поїхати в Росію, щоб спробувати якось допомогти. Проте я хотів би побувати в обох столицях", - зазначив Папа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Папа Римський Франциск непрямо звинуватив Росію в імперіалізмі

Автор: 

візит (1578) Папа Римський (311) росія (65010)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+12
Шо, теж хоче ***** в очелу заглянути?
показати весь коментар
04.07.2022 12:10
+11
наивные считающие хитрожопую гадость наивными...
показати весь коментар
04.07.2022 12:12
+10
А кому ***** допомагати, руснявим вбивати нас та легімітизувати дії ***** та його підлеглих?
показати весь коментар
04.07.2022 12:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
наивный папа...
показати весь коментар
04.07.2022 12:09 Відповісти
наивные считающие хитрожопую гадость наивными...
показати весь коментар
04.07.2022 12:12 Відповісти
Ну зовсім він не "наивный"
Він куплений, на це більш схоже
показати весь коментар
04.07.2022 14:02 Відповісти
А кому ***** допомагати, руснявим вбивати нас та легімітизувати дії ***** та його підлеглих?
показати весь коментар
04.07.2022 12:10 Відповісти
Шо, теж хоче ***** в очелу заглянути?
показати весь коментар
04.07.2022 12:10 Відповісти
v ad pustj edet. svjatosha
показати весь коментар
04.07.2022 12:11 Відповісти
Да благосливить його Аллах
показати весь коментар
04.07.2022 12:11 Відповісти
показати весь коментар
04.07.2022 12:28 Відповісти
Їдучи до мацкви,нехай візьме осиковий кілок
показати весь коментар
04.07.2022 12:12 Відповісти
Вот Трюдо папе Римскому мозги ипромоет 🤣🤣🤣
показати весь коментар
04.07.2022 12:12 Відповісти
миритиме? папа тут не емоції, тут холодний розрахунок, ти безсилий шо лібо помінять!
показати весь коментар
04.07.2022 12:12 Відповісти
Ну если три раза пуйлу по голове кадилом во имя Отца и Сына и святого духа, то чего бы и не поехать. А если нет, то нафига время терять?)
показати весь коментар
04.07.2022 12:14 Відповісти
Кадило,то бойова зброя. Класична
показати весь коментар
04.07.2022 12:56 Відповісти
Родич булави
показати весь коментар
04.07.2022 12:57 Відповісти
А воно до крейсара мацьква нє хоче? Там можна скоротить - *****
показати весь коментар
04.07.2022 12:14 Відповісти
то-то під час другої світової війни католицька церква була на боці нацистів.
показати весь коментар
04.07.2022 12:15 Відповісти
Католицька церква не підтримувала ні нацистів,ні фашистів під час війни!Кардинал Євгеніо Пачеллі був другом Рузвельта і,ставши Папою,відновив дипломатичні відносини між Ватиканом і США,які були розірвані з 1868 року.Це совєцька пропаганда зробила з Папи Пія 12 посібника нацистів,за те,що він назвав совєтікусів "люди без Бога,породжені Антихристом".
показати весь коментар
04.07.2022 12:34 Відповісти
Pochemu kristjanskaja sekta Katolikov ne osuzdali zverstvo nemeckix fashistov i bili neintralni k zlu i djavolskim delam naista Gitlera...? Mozet potomu chto sami staletjami Krestanosci ubivali tex kto nexotel krisjanstvo? Toroi raz eta sekta tak neproskochit...
показати весь коментар
04.07.2022 12:41 Відповісти
Ми чекали на нього в Маріуполі, коли там цивільних потрібно було витягнути. Тепер, най їде куди хоче.
показати весь коментар
04.07.2022 12:15 Відповісти
Поїде в москву, потім розкаже нам що ***** насправді хороший, просто його в дитинстві образили. Панять, прастіть і атпустіть, амінь.
показати весь коментар
04.07.2022 12:15 Відповісти
Ну да, велосипеду в нього не було, тому він такий злий. А зараз поуп йому велосипед привезе, і той одразу добрішати почне.
показати весь коментар
04.07.2022 12:22 Відповісти
А, забув. Поупу треба пакет індульгенцій з собою взяти і одразу гріхи ***** відпустити, і краще всіі одразу - ґуртом дешевше буде.
показати весь коментар
04.07.2022 12:23 Відповісти
нах*р він здався цей папа балабол лицемірний, буде далі цілувати в дупу кацапів!
показати весь коментар
04.07.2022 12:15 Відповісти
С кем он в МАЦКВЕ собрался говорить???
Разве, что с Гиркиным.
показати весь коментар
04.07.2022 12:16 Відповісти
Ху.ло світовий ізгой, а такі як президент Індонезії та Папа намагаються реанімувати політичний труп. Що він забув у Москві???
показати весь коментар
04.07.2022 12:16 Відповісти
На думку спадає лише бабло
показати весь коментар
04.07.2022 14:30 Відповісти
Але перше, що потрібно зробити, це поїхати в Росію, щоб спробувати якось допомогти Джерело:
Кому допомогти? оркам?
показати весь коментар
04.07.2022 12:17 Відповісти
для того,щоб його в Україні не посилали за рашистським коритом,що буде цілком правильно варто "культурно" відмовити "Папа пнх"
показати весь коментар
04.07.2022 12:20 Відповісти
Только через Бучу и Ирпень - Это помогает. Кто не верит, пусть спросит у Макрона и Шольца.
показати весь коментар
04.07.2022 12:21 Відповісти
голубка хочет ***** пустить. и ещё раз глянуть на мир символов немых - какие чайки с воронами на него нападут и сумеет ли тот от них увернуться.
показати весь коментар
04.07.2022 12:21 Відповісти
Чомусь в мене ця «папа», викликає лише огиду і зневагу.
Хоча нічого дивного в повединці так само, Ватикан загравав з Мусоліні та Гітлером!
показати весь коментар
04.07.2022 12:34 Відповісти
Що за маячня? Гундяй дозволу не дасть.
показати весь коментар
04.07.2022 12:35 Відповісти
Знов белькотіме при "замирення" агресора та жертви агресії та розповідатиме яке погане НАТО?
показати весь коментар
04.07.2022 12:38 Відповісти
а москву нахрена?папа цеж віруюча людина як можна зустрічатися з вбивцею і террористом
показати весь коментар
04.07.2022 12:39 Відповісти
В Україну папу Гундяйського не впускати.
показати весь коментар
04.07.2022 12:44 Відповісти
якось допомогти- так він вже якось допомогав...
у Маріуполі на його чекають, а не по золотим хоромам, щось плутає шановний...
показати весь коментар
04.07.2022 12:48 Відповісти
..напомню.Во время 2 мировой войны золото отмывалось в Швейцарии и Риме(Ватикане)
показати весь коментар
04.07.2022 12:53 Відповісти
Це той "папа", що провів хресну ходу з росіянкою та українкою на чолі. Огида!
показати весь коментар
04.07.2022 13:02 Відповісти
Папа,їде в московію,запевнити *****,що гроші,в кількості кілька трилліонів у валюті,будуть надійно збереженні,в ватіканському банку.А цей сатанинський банк,єдиний у світі,який не підлягає жодному міжнародному аудиту,і перевірці.Щоб тобі курва сатанинська,та крила підрізали в тому літаку.
показати весь коментар
04.07.2022 13:07 Відповісти
От ЦРУ и Ми6 ничего не спрячешь.
показати весь коментар
04.07.2022 13:34 Відповісти
Хай після Чмоскви дустовим милом у Йордані видмиєця, ато до скону смердітиме...
показати весь коментар
04.07.2022 13:11 Відповісти
Не надо ехать ,пусть лучше займется *********** среди служителей культа ,больше пользі будет...
показати весь коментар
04.07.2022 13:21 Відповісти
Oni tam eshtjo xuze, eto sekta pedofilof!!! (spomnite sudebnie dela, skotorix potom otkupalis, papa prikrival) Vot i poedit pedofilu putinu *****...
показати весь коментар
04.07.2022 13:28 Відповісти
Ще один гастролер. Тих, хто їздить Москву, в Києві не раді бачити.
показати весь коментар
04.07.2022 13:26 Відповісти
Чекаємо подлянки!
Не думаю, що хтось з розумних людей припускає, що старий єзуїт не розібрався в такій простій ситуації як агресія рф проти України.
показати весь коментар
04.07.2022 13:30 Відповісти
Голубь мира ****!
показати весь коментар
04.07.2022 14:25 Відповісти
В Україні цей релігійний фанатик любитель насильства нафіг не потрібен!
показати весь коментар
04.07.2022 15:08 Відповісти
 
 