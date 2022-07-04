Папа Римський хоче відвідати Київ та Москву після своєї поїздки до Канади

Папа Римський Франциск хотів би відвідати Київ та Москву після закінчення своєї поїздки до Канади, яка запланована на кінець липня.

Про це він заявив в інтерв'ю агентству Reuters, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Франциск розповів, що насамперед хотів би відвідати Москву для того, щоб послужити "справі миру" та схилити російське керівництво до припинення війни проти України.

"Я хотів би поїхати (до Києва), але спочатку хотів би поїхати до Москви... Можливо, після того, як я повернуся з Канади, мені вдасться поїхати в Україну. Але перше, що потрібно зробити, це поїхати в Росію, щоб спробувати якось допомогти. Проте я хотів би побувати в обох столицях", - зазначив Папа.

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