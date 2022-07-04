Папа Римський хоче відвідати Київ та Москву після своєї поїздки до Канади
Папа Римський Франциск хотів би відвідати Київ та Москву після закінчення своєї поїздки до Канади, яка запланована на кінець липня.
Про це він заявив в інтерв'ю агентству Reuters, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Франциск розповів, що насамперед хотів би відвідати Москву для того, щоб послужити "справі миру" та схилити російське керівництво до припинення війни проти України.
"Я хотів би поїхати (до Києва), але спочатку хотів би поїхати до Москви... Можливо, після того, як я повернуся з Канади, мені вдасться поїхати в Україну. Але перше, що потрібно зробити, це поїхати в Росію, щоб спробувати якось допомогти. Проте я хотів би побувати в обох столицях", - зазначив Папа.
Топ коментарі
+12 Злий Грицько
показати весь коментар04.07.2022 12:10
+11 Nik Home #491151
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+10 Артем #512840
показати весь коментар04.07.2022 12:10
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Разве, что с Гиркиным.
Кому допомогти? оркам?
Хоча нічого дивного в повединці так само, Ватикан загравав з Мусоліні та Гітлером!
у Маріуполі на його чекають, а не по золотим хоромам, щось плутає шановний...
Не думаю, що хтось з розумних людей припускає, що старий єзуїт не розібрався в такій простій ситуації як агресія рф проти України.