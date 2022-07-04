Посол США в Україні Брінк відвідала Вашингтон для координації наступних кроків
Дипломат скоординувала із керівництвом подальші кроки з підтримки України.
Про це Бріджет Брінк повідомила в твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Рада повернутися до Києва після продуктивної поїздки до Вашингтона, де я проінформувала високопосадовців про жорстоку війну Росії та скоординувала наступні кроки із підтримки України", - написала вона.
Брінк зазначила, що з нетерпінням чекає на продовження співпраці з українськими партнерами в уряді та громадянському суспільстві.
Брінк не повідомляла, коли почалася її поїздка до США, на своїй сторінці у твітері амбасадорка інформувала, що останні три тижні провела низку зустрічей із високопосадовцями США, зокрема зі спікеркою Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, головою Об'єднаного комітету начальників штабів армії США Марком Міллі.
Окрім того, 28 червня віцепрезидентка США Камала Гарріс привела її до присяги амбасадорки.
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