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Новини
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Посол США в Україні Брінк відвідала Вашингтон для координації наступних кроків

баканов,брінк

Дипломат скоординувала із керівництвом подальші кроки з підтримки України.

Про це Бріджет Брінк повідомила в твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Рада повернутися до Києва після продуктивної поїздки до Вашингтона, де я проінформувала високопосадовців про жорстоку війну Росії та скоординувала наступні кроки із підтримки України", - написала вона.

Брінк зазначила, що з нетерпінням чекає на продовження співпраці з українськими партнерами в уряді та громадянському суспільстві.

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Брінк не повідомляла, коли почалася її поїздка до США, на своїй сторінці у твітері амбасадорка інформувала, що останні три тижні провела низку зустрічей із високопосадовцями США, зокрема зі спікеркою Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, головою Об'єднаного комітету начальників штабів армії США Марком Міллі.

Окрім того, 28 червня віцепрезидентка США Камала Гарріс привела її до присяги амбасадорки.

Автор: 

Держдепартамент США (1619) посол (1098) США (22643) Брінк Бріджит (233)


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Відновлюйте, нарешті, роботу візового відділу!
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04.07.2022 12:48 Відповісти
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04.07.2022 15:00 Відповісти
Всем смотреть салют!
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04.07.2022 16:56 Відповісти
Надо усиливать присутствие американских контролёров: что, сколько, куда и как быстро идёт. Американцы - асы логистики. И не воруют.
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04.07.2022 13:20 Відповісти
Очевидно відпрацьовують механізм ленд-лізу, щоб в рази збільшити військово-технічну допомогу.
Білий дім веде величезну роботу, результати якої світ побачить на полі бою в Україні в кінці літа і восени.
Раша буде виснажена і розбита!
Відстрочка її капітуляції буде означати постійне погіршення умов для скажених років.
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04.07.2022 14:17 Відповісти
РФ буде знищена! З днем незалежності США!
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04.07.2022 15:30 Відповісти
 
 