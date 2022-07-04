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Новини Війна
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До переліку територій, де ведуться бойові дії, додали дві громади, - Мінреінтеграції

україна,мінреінтеграції

Затверджено оновлений перелік громад, на основі якого внутрішньо переміщеним особам здійснюють виплати.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції, до оновленого переліку територіальних громад, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), входить 9 областей.

Це територіальні громади Донецької (66), Харківської (51), Дніпропетровської (7), Луганської (37), Запорізької (53), Херсонської (49), Миколаївської (24), Сумської (18), Чернігівської (5) областей. Загалом у переліку наразі 310 громад.

Згідно з порівняльною таблицею, до переліку додали Корюківську міську територіальну громаду Чернігівської області та Таврійська сільська територіальна громада Запорізької області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До переліку територій, де ведуться бойові дії, додано 4 громади на Чернігівщині, - Мінреінтеграції

Автор: 

переселенці (977) Міністерство реінтеграції (500)


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Минреинтеграции? Это те, которые 14.02.2022г запустили шатлы от пункта пропуска к админгранице с Крымом? Отличная ********
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04.07.2022 13:21 Відповісти
Це була ініціатіва Зелі. А наказ відвести 23.02.22 артілерію на 100 км від Чонгара давав Зеля.
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04.07.2022 13:54 Відповісти
https://www.facebook.com/yakovina.ivan?__cft__[0]=AZWbJTzAx1NKJ1IAc3fwAh6M5XRREhQCyuzyopvP1HeB58rgWSqMx7Tdv9wtyZscIEWWjg9tMaSXzyH_c6ivCHPkW3aKxFK3Vzbnbqhn_vKNidMr3vjDH4zu2OJ4PI6rQ_kIPePtzWRScK_o0JrS5j3U&__tn__=-UC%2CP-R Yakovina Ivan

https://www.facebook.com/yakovina.ivan June 30 at 12:23 PM ·

Много раз слышал высокомерно-насмешливые (или панически-всепропальческие) высказывания в стиле "четыре хаймарса/шесть цезарей/три хаубице ни на что не повлияют". Спорил, конечно, но я же не военный эксперт!

Но вот сейчас мы точно знаем, что все вышеперечисленное как минимум очень благотворно влияет на добрую волю Кремля.
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04.07.2022 13:31 Відповісти
 
 