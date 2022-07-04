До переліку територій, де ведуться бойові дії, додали дві громади, - Мінреінтеграції
Затверджено оновлений перелік громад, на основі якого внутрішньо переміщеним особам здійснюють виплати.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції, до оновленого переліку територіальних громад, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), входить 9 областей.
Це територіальні громади Донецької (66), Харківської (51), Дніпропетровської (7), Луганської (37), Запорізької (53), Херсонської (49), Миколаївської (24), Сумської (18), Чернігівської (5) областей. Загалом у переліку наразі 310 громад.
Згідно з порівняльною таблицею, до переліку додали Корюківську міську територіальну громаду Чернігівської області та Таврійська сільська територіальна громада Запорізької області.
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https://www.facebook.com/yakovina.ivan June 30 at 12:23 PM ·
Много раз слышал высокомерно-насмешливые (или панически-всепропальческие) высказывания в стиле "четыре хаймарса/шесть цезарей/три хаубице ни на что не повлияют". Спорил, конечно, но я же не военный эксперт!
Но вот сейчас мы точно знаем, что все вышеперечисленное как минимум очень благотворно влияет на добрую волю Кремля.