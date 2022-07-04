До переліку територій, де ведуться бойові дії, додали дві громади, - Мінреінтеграції

Затверджено оновлений перелік громад, на основі якого внутрішньо переміщеним особам здійснюють виплати.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції, до оновленого переліку територіальних громад, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), входить 9 областей.

Це територіальні громади Донецької (66), Харківської (51), Дніпропетровської (7), Луганської (37), Запорізької (53), Херсонської (49), Миколаївської (24), Сумської (18), Чернігівської (5) областей. Загалом у переліку наразі 310 громад.

Згідно з порівняльною таблицею, до переліку додали Корюківську міську територіальну громаду Чернігівської області та Таврійська сільська територіальна громада Запорізької області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До переліку територій, де ведуться бойові дії, додано 4 громади на Чернігівщині, - Мінреінтеграції