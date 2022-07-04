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Новини Війна
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Судитимуть українця, який допомагав ворогу облаштовувати кращі вогневі позиції під час окупації Бучі, - Офіс генпрокурора

буча

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно громадянина України за вчинення державної зради.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Слідством встановлено, що громадянин України з 26 лютого по 31 березня 2022 року під час окупації збройними силами РФ міста Буча Київської області перейшов на бік ворога. Він надавав інформацію військовим підрозділам РФ про обстановку в окупованому місті і супроводжував їх під час патрулювання. Також обвинувачений знаходив для ворога вигідні вогневі позиції з метою їх облаштування та подальшого знищення військовослужбовців Збройних Сил України.

"Обвинувачений проводив проросійську пропаганду серед жителів окупованого міста, здійснював психологічний та фізичний вплив на місцевих мешканців, щоб придушити можливий опір з їхнього боку військовослужбовцям збройних сил країни-агресора. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось ГСУ Нацполіції за оперативного супроводження Департаменту карного розшуку Нацполіції України", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Від рук росіян в Бучі та районі загинуло 1137 осіб, безпосередньо в місті Буча - 461 людина, - Клименко

Автор: 

армія рф (17277) державна зрада (1681) Буча (540) Офіс Генпрокурора (3245)


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Топ коментарі
+8
позбавляти громадянства і майна! Майно для тих хто втратив свої будинки, передавати їм! Кращі вчирають за Україну, а це чмо не може мати один паспорт з українцями!
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04.07.2022 13:19
+6
я не розумію мову окупанта!
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04.07.2022 13:28
+3
после суда,перед вывозом к месту отбывания наказания (желательно в районах зап. Украины или Николаевской обл.) отдать на полчасика бойцам.которые воевали в Буче для того.чтобы те выразили своё - "ай-яй-яй,нехороший человек, редиска.."
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04.07.2022 13:19
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він є запроданець
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04.07.2022 13:16 Відповісти
або завезений він чи батьки його!
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04.07.2022 13:21 Відповісти
позбавляти громадянства і майна! Майно для тих хто втратив свої будинки, передавати їм! Кращі вчирають за Україну, а це чмо не може мати один паспорт з українцями!
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04.07.2022 13:19 Відповісти
Граждане Украины уже давно имеют права иметь два паспорта и больше, такие предатели как тот мужик, пользуются этим. Так сколько гражданств может иметь гражданин Украины по факту, а не по закону?
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04.07.2022 13:24 Відповісти
я не розумію мову окупанта!
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04.07.2022 13:28 Відповісти
позбавляти внутрішніх органів а потім життя !!!! Яке ще громадянство, він його вже зміним на громадянство вогора !!
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04.07.2022 13:32 Відповісти
Я тільки за, шкода що судять малороси, можуть знову умовний дати...
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04.07.2022 13:49 Відповісти
после суда,перед вывозом к месту отбывания наказания (желательно в районах зап. Украины или Николаевской обл.) отдать на полчасика бойцам.которые воевали в Буче для того.чтобы те выразили своё - "ай-яй-яй,нехороший человек, редиска.."
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04.07.2022 13:19 Відповісти
Жодного суду ще по зомбоящику не показали.
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04.07.2022 13:28 Відповісти
сильно..., люди просто хотят справедливости, к сожалению даже после отсидки эта тварь к лучшему не изменится..., поэтому по справедливости ее лучше грохнуть...
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04.07.2022 14:26 Відповісти
Тобто вороги можуть бути вбиті лише на передовій?? А в тилу вже й не ворог, вже й не мертвий??? Кончені закони, кончена Рада, кончені зелені!!
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04.07.2022 15:40 Відповісти
 
 