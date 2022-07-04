Судитимуть українця, який допомагав ворогу облаштовувати кращі вогневі позиції під час окупації Бучі, - Офіс генпрокурора

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно громадянина України за вчинення державної зради.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Слідством встановлено, що громадянин України з 26 лютого по 31 березня 2022 року під час окупації збройними силами РФ міста Буча Київської області перейшов на бік ворога. Він надавав інформацію військовим підрозділам РФ про обстановку в окупованому місті і супроводжував їх під час патрулювання. Також обвинувачений знаходив для ворога вигідні вогневі позиції з метою їх облаштування та подальшого знищення військовослужбовців Збройних Сил України.

"Обвинувачений проводив проросійську пропаганду серед жителів окупованого міста, здійснював психологічний та фізичний вплив на місцевих мешканців, щоб придушити можливий опір з їхнього боку військовослужбовцям збройних сил країни-агресора. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось ГСУ Нацполіції за оперативного супроводження Департаменту карного розшуку Нацполіції України", - йдеться у повідомленні.

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