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Новини Окуповані території Війна
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Близько 8 тис. мешканців залишилося в окупованому Сєверодонецьку, понад 10 тис. - в Лисичанську, - Гайдай

сєверодонецьк

В Сєверодонецьку і Лисичанську Луганської області, які залишила українська армія, лишилось вісім і 10 тисяч мешканців відповідно.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо взяти місто Сєверодонецьк, десь орієнтовно 8 тисяч (залишилося. - Ред.), трохи більше 10 тисяч - в Лисичанську. Але більшість людей все таки виїхала", - розповів він.

Гайдай також розповів про умови, в яких живуть люди на окупованих територіях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ вийшли з Лисичанська без втрат, - Гайдай

"Ті території, які тримали оборону від рашистів, можна сказати, інфраструктура зруйнована на більше ніж 90 відсотків. 90 відсотків будинків були під обстрілами, зазнали певних руйнувань. Десь 60 відсотків - критично. Тобто відновленню не підлягають. Не відновлять рашисти водопостачання централізоване, не відновлять газопостачання. Можливо, частково відновлять електропостачання, відсотків 20-30", - повідомив також він.

Автор: 

Лисичанськ (315) Сєверодонецьк (508) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4876)


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Топ коментарі
+21
Там лишилася прокацапська підарасня, як ті три старі суки..
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04.07.2022 14:05
+10
Дочекались руцкий мир.
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04.07.2022 13:57
+8
То хай і сидять там, "насолоджуються". Коли говорилось, виїзджайте, поки безпечно, волонтери забирали ВСІХ, і лежачих, і з дітьми, і хворих, коли це було БЕЗПЕЧНО. А залишилися хитрож опі, які отримають російський паспорт, і будуть отримувати дві пенсії, україньску і російську. Не шкода взагалі нікого там
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04.07.2022 14:16
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Військова операція на острові Зміїний в Одеській області завершена. Там встановили український прапор.
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04.07.2022 13:56 Відповісти
Остались совсем немощные и здоровые поклонники путина.
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04.07.2022 14:19 Відповісти
А если людям некуда и не за что ехать, легко обвинять когда не был в их положении.
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04.07.2022 14:32 Відповісти
Так нужно было в Кацапстан валить
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04.07.2022 14:47 Відповісти
Не треба розказувати, "некуда и не за что". Коли говорилось, виїзджайте, поки безпечно, волонтери забирали ВСІХ, і лежачих, і з дітьми, і хворих, коли це було БЕЗПЕЧНО. І забезпечували і дахом над головою, і їжою, і виплатами якими не якими. А залишилися хитрож опі, які отримають російський паспорт, і будуть отримувати дві пенсії, україньску і російську. Не шкода взагалі нікого там
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04.07.2022 14:47 Відповісти
Кто хочет - делает. Кто не хочет - ищет оправдание. Что значит не за что если вывозили централизовано. Даже с риском для тех кто занимался эвакуацией. Лежачих также эвакуировали, транспорт предоставляла ОВА. А ехать естественно некуда. Беженцев никто нигде не ждет. Да, на новом месте как-то надо будет приспосабливаться и устраиваться. Таковы реалии. И в их положении сейчас более 8 миллионов украинцев, которые смогли выехать потому что прежде всего хотели эвакуироваться. Когда приходят орки тут уже не до "некуда и не за что ехать". В дом пришла война - нужно принимать радикальное решение.
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04.07.2022 15:56 Відповісти
Їх попереджали ще в березні про евакуацію ,що за три місяці не знайшлось куди евакуюватись ? Висновок один "путін прійді " ,от і діждались "асвабадітєлєй ".
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04.07.2022 18:00 Відповісти
Дочекались руцкий мир.
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04.07.2022 13:57 Відповісти
Там лишилася прокацапська підарасня, як ті три старі суки..
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04.07.2022 14:05 Відповісти
То вже не важливо. Їх всіх тепер мобілізують та кинуть на ЗСУ.
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04.07.2022 16:19 Відповісти
А чего это Гайдай говорит в тысячах,а не процентах?
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04.07.2022 14:05 Відповісти
Тобі треба проценти? То пора. Інформація про чисельність населення цих мість є у Вікіпедії. Але, у будь-якому разі, 8-10 тисяч це очевидна меншість. Міста достатньо великі, з солідною промисловістю.
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04.07.2022 14:21 Відповісти
То ты просто не в теме
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04.07.2022 15:12 Відповісти
чого..чого...- кінчається на "о". йому так захотілось...., тобі не подобається, перерахуй і розмісти в пості. Я розумію, ти мав на увазі той процент і хотів його автоматично перерахувати на вату і прокацапів в лугандоні.
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04.07.2022 15:22 Відповісти
Ещё один который не читает,а сразу комментирует😀.
И нет, я не имел ввиду то,что ты написал в своем последнем предложении
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04.07.2022 17:00 Відповісти
до речі дуже не значний відсоток, близько 5%. Там і до 2014 року приблизно 10-15 % було
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04.07.2022 17:42 Відповісти
Дочекались асвабадітєлєй. Тепер можна і камні с нєба...
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04.07.2022 14:14 Відповісти
То хай і сидять там, "насолоджуються". Коли говорилось, виїзджайте, поки безпечно, волонтери забирали ВСІХ, і лежачих, і з дітьми, і хворих, коли це було БЕЗПЕЧНО. А залишилися хитрож опі, які отримають російський паспорт, і будуть отримувати дві пенсії, україньску і російську. Не шкода взагалі нікого там
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04.07.2022 14:16 Відповісти
Каждому свое.
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04.07.2022 14:17 Відповісти
скажіть, будь ласка, яка кількість людей проживала у цих містах до 24.02?
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04.07.2022 14:20 Відповісти
Гугл у поміч!
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04.07.2022 14:23 Відповісти
Весь світ побачив цей сором, як жирні кацапські свиноматки в Лисичанськузустрічають ворогів.
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04.07.2022 14:21 Відповісти
Можно ссылку? Пропустила..
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04.07.2022 14:41 Відповісти
У світі повно свого такого сорому! Не переживай ти так в кожній новині про Лисичанськ!
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04.07.2022 16:14 Відповісти
...Друге: деяким місцевим жителям ти можеш зробити найкращі дороги, збудувати нові школи і лікарні, але вони всерівно будуть тягнутись за брудом і бідністю, яку несе росія. Так їм чомусь простіше жити. Ну незмінні деякі речі і все. Єдине, шкода дітей і тих, хто дійсно вірить у щось добре. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/columns/parasuk/shcho-oznachaje-vidstup-z-sjevrodonecka-i-lisichanska-857954.html Не я одна це помітила, на жаль так воно і є...і оці "освобождьонниє" стануть жити та радіти, нарешті повернулися у рідну багнюку...
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04.07.2022 14:22 Відповісти
просили, благали їхати на захід.........
кожен вибирає сам......
на далі будуть нити, що нас кінули.
бо почнеться фільтрація підвали і тд
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04.07.2022 14:24 Відповісти
На запад а вы знаете какие цены аренды жилья стали там.
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04.07.2022 14:38 Відповісти
Жизнь отдать проще?
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04.07.2022 14:40 Відповісти
Живи в спортзалі! Чи краще під обстрілами, в підвалі, в окупації, без води і світла і газу???
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04.07.2022 16:15 Відповісти
Більшість з них ждали ,,,руський мір,, їх не шкода
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04.07.2022 14:27 Відповісти
Їх скоро поженуть у загон, де їм дадуть автомати( а може і не дадуть), і вони підуть під загороджувальним вогнем на наші позиції. Шкода? Реторичне запитання...
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04.07.2022 14:31 Відповісти
Залишилась вата, яка чекає на путіна і вважає, що все навкруги знищує Україна
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04.07.2022 14:34 Відповісти
люди выбрали САМИ свою судьбу...Их предупреждали,что те могут погибнуть от обстрелов ОБОИХ сторон.так что пусть потом не винят ВСУ.Они сами поставили себя заложниками ситуации,.а отдавать территории ради того.что там остались граждане никто не станет.земля есть часть государоства на ПОКОЛЕНИЯ...
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04.07.2022 14:36 Відповісти
Ну нормально. наших військових шкода, а цих ні, неразу.
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04.07.2022 16:17 Відповісти
Пожалійте їх, там лишились ті, що дуже чекали своїх "визволителів", скоро побачите таке, як і в Херсоні та інших південних містах, колаборантів і зрадників.
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04.07.2022 16:49 Відповісти
Колись був такий жарт,що не дивлячись на холод в опалювальний сезон ,не трьом в ліжку не холодно.А чому трьом?Бо лєнін завжди з нами)))Тепер цим асвабаждьонним буде тепло з ******))
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04.07.2022 19:28 Відповісти
 
 