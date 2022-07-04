Близько 8 тис. мешканців залишилося в окупованому Сєверодонецьку, понад 10 тис. - в Лисичанську, - Гайдай

В Сєверодонецьку і Лисичанську Луганської області, які залишила українська армія, лишилось вісім і 10 тисяч мешканців відповідно.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо взяти місто Сєверодонецьк, десь орієнтовно 8 тисяч (залишилося. - Ред.), трохи більше 10 тисяч - в Лисичанську. Але більшість людей все таки виїхала", - розповів він.

Гайдай також розповів про умови, в яких живуть люди на окупованих територіях.

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"Ті території, які тримали оборону від рашистів, можна сказати, інфраструктура зруйнована на більше ніж 90 відсотків. 90 відсотків будинків були під обстрілами, зазнали певних руйнувань. Десь 60 відсотків - критично. Тобто відновленню не підлягають. Не відновлять рашисти водопостачання централізоване, не відновлять газопостачання. Можливо, частково відновлять електропостачання, відсотків 20-30", - повідомив також він.