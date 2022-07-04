Близько 8 тис. мешканців залишилося в окупованому Сєверодонецьку, понад 10 тис. - в Лисичанську, - Гайдай
В Сєверодонецьку і Лисичанську Луганської області, які залишила українська армія, лишилось вісім і 10 тисяч мешканців відповідно.
Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.
"Якщо взяти місто Сєверодонецьк, десь орієнтовно 8 тисяч (залишилося. - Ред.), трохи більше 10 тисяч - в Лисичанську. Але більшість людей все таки виїхала", - розповів він.
Гайдай також розповів про умови, в яких живуть люди на окупованих територіях.
"Ті території, які тримали оборону від рашистів, можна сказати, інфраструктура зруйнована на більше ніж 90 відсотків. 90 відсотків будинків були під обстрілами, зазнали певних руйнувань. Десь 60 відсотків - критично. Тобто відновленню не підлягають. Не відновлять рашисти водопостачання централізоване, не відновлять газопостачання. Можливо, частково відновлять електропостачання, відсотків 20-30", - повідомив також він.
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И нет, я не имел ввиду то,что ты написал в своем последнем предложении
кожен вибирає сам......
на далі будуть нити, що нас кінули.
бо почнеться фільтрація підвали і тд