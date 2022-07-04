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Новини Війна
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Встановлено прапор України на Зміїному. Військову операцію на острові завершено, - пресцентр Cил оборони Півдня

зміїний

Острів Зміїний у Чорному морі офіційно повернули під юрисдикцію України.

Про це повідомила начальниця пресцентру Cил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Прапор України на острові Зміїний встановлено. Військова операція завершена і наразі територія знову повернена під юрисдикцію України", - зазначила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ допомогли окупантам остаточно евакуювати залишки свого гарнізону з острова Зміїний, - Залужний. ВIДЕО

Автор: 

Зміїний (164) прапор (481) ЗСУ (7519)


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Топ коментарі
+79
Слава захисникам України!
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04.07.2022 14:00
+71
Тепер кацапи хай тратять ракети по за сотні тисяч доларів щоб попасти по прапору за 20$
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04.07.2022 14:01
+66
На очереди Херсон☝
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04.07.2022 14:01
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Слава захисникам України!
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04.07.2022 14:00 Відповісти
На очереди Херсон☝
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04.07.2022 14:01 Відповісти
На очереди жест доброй воли кaZZапсин в Херсоне ❗☝
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04.07.2022 14:07 Відповісти
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04.07.2022 22:03 Відповісти
👍
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04.07.2022 14:00 Відповісти
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04.07.2022 14:01 Відповісти
na ocheredi - Krim
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04.07.2022 14:02 Відповісти
Тепер кацапи хай тратять ракети по за сотні тисяч доларів щоб попасти по прапору за 20$
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04.07.2022 14:01 Відповісти
А вони напевно так і будуть робити!
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04.07.2022 14:06 Відповісти
Я надеюсь, у наших хватит ума не оставлять там гарнизон
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04.07.2022 14:15 Відповісти
Я думаю у тебя забыли спросить, всякие там генеральные аналитики, включительно с зарубежными
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04.07.2022 14:36 Відповісти
Дивно... А шо, під час перебування на ньому кацапсин острів був виведений з під юрисдикції України?
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04.07.2022 14:01 Відповісти
Там був проведений рехверендум и оголошена ЗНР, зміям видали рос. паспорти і вони поповли далі по своїх справах.
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04.07.2022 16:56 Відповісти
тільки гарнізон там не залишали б, бо кацапи його будуть утюжити, як ЗСУ утюжили їх гарнізон
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04.07.2022 14:01 Відповісти
вважаєте наше командування ідіотами?
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04.07.2022 14:15 Відповісти
Дуже шкода, що ось такі диванні ікспьорди не командують наступом на Крим!
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04.07.2022 14:38 Відповісти
эээ... на юго-севере. мээ (с)
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04.07.2022 15:03 Відповісти
Всё-таки какой-то десант туда послали?
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04.07.2022 14:04 Відповісти
Прапор можна десантувати...
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04.07.2022 14:07 Відповісти
Ні, то все привіди.
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04.07.2022 14:07 Відповісти
Нет. Перенесли силой мысли.
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04.07.2022 14:39 Відповісти
Из Лисичанска?
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04.07.2022 15:17 Відповісти
Солоденька пигулка для ЗЕдурників,та свідків Брехловіча."Дивіться поци на каменюку у морі,не дивіться на Донбас та Запоріжжя" Курво....
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04.07.2022 14:09 Відповісти
не ной
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04.07.2022 14:13 Відповісти
Нічого собі який ти бойовий півник. А вчора кукарікав що не підеш з рідного дивана воювати а ні за які гроші. Проблеми на сході тому що там тебе немає та твого бойового дивану.
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04.07.2022 14:20 Відповісти
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04.07.2022 14:39 Відповісти
а тобі краще по Пороху - мінськ 3?
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04.07.2022 14:24 Відповісти
ты из Опы похоже, и делаешь вид , что не понимаешь, как Запад с Порохом при помощи Минска ху"ла нае"бали и ВСУ бегом восстанавливали
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04.07.2022 14:31 Відповісти
він не з ОПи - він з дурдома!
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04.07.2022 18:52 Відповісти
👍🏼😂😂😂
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04.07.2022 23:12 Відповісти
Думаю это замануха для орков на пристрелянные позиции
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04.07.2022 14:10 Відповісти
Правильно! От якби ти там був - то за день весь Донбас звільнили б, стратег диванний.
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04.07.2022 14:22 Відповісти
Хлоп, ти 03.07.2022р з Лисичанська повернувся і давай строчити коменти?
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04.07.2022 14:38 Відповісти
А всі кацапи ідуть всід за рускім ваєнним карабльом. Поки живі...
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04.07.2022 14:18 Відповісти
Прапор то добре, краще було б поставити шибеницю, а в ній москаля, там міняти кожен день на свчжого, ну щоб не смерділо.
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04.07.2022 14:20 Відповісти
Для кого ця операція ? Відправляти туди живих людей, щоб встановити .. прапор ? Це знову, щоб "вау-ефект" зробити, ніби "перемога" ? Та ні, реальність інша - втримати міста Слов'янськ, Краматорськ, Барвінкове.. Звільнити Херсон. Ось тоді там встановлюйте прапори. А на отій скелі , ну прапор добре але не більше. Ми все одно не станемо там розміщувати живих бійців або техніку, бо все це легко знищать
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04.07.2022 14:35 Відповісти
є військове "право чобота"

наразі прапор на Зміїному демонструє відсутність на ньому кацапів
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04.07.2022 14:37 Відповісти
А якщо замислитись? Нехай бомби орків (вониж упороті) летять на знищення прапора, ніж на вбивства українців в мирних містах і селах.
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04.07.2022 21:03 Відповісти
приклад для Японії, воювати вміють
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04.07.2022 14:37 Відповісти
а Японія - приклад для нас із Кримом:

за наявності у рашки ЯО навіть чимала Японія не може відібрати далекі від рашки острівки
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04.07.2022 14:39 Відповісти
Проблема не наявність у кацапів Я О, а відсутність такого у Японії...
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05.07.2022 04:15 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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04.07.2022 14:39 Відповісти
И что, даже фоточки не будет?
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04.07.2022 14:47 Відповісти
Кол ви вже грамотно писати будете? Острів Зміїний юрисдикції України не міняв - він був окупований а зараз його звільнили наші ЗСУ.
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04.07.2022 15:00 Відповісти
Тільки з війною розумієш, наскільки жовто-блакитний прапор є рідним і дорогим.
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04.07.2022 15:02 Відповісти
Надо было рядом поднять Американский флаг а честь дня Незалежности USA

Біло бі Супер...
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04.07.2022 15:28 Відповісти
Если такой умный, что ж строем не ходишь и телевизор не носишь? Байрактар-то для війни з дикунами. При наявності ППО їм стане жарко. Не скрізь можна впихнути ***********.
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04.07.2022 16:30 Відповісти
Не знаю как мир, но читатели Цензора поняли, что ты дешевое трололо.
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04.07.2022 18:09 Відповісти
Супер, если оставить там десяток человек со стингерами, думаю будет полезно
удивляет как такие с лицами как у гуменюк начальницы пресс центру. Еще и футболка с собачкой.
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04.07.2022 15:42 Відповісти
Вона мені нагадала фільм жахів "Дзвінок", - там, де з телевізора вилазило щось патлато-жіноче.

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04.07.2022 20:29 Відповісти
Молодцы, таки съездили на Змеиный и повесили флаг!
Как там за поребриком, пуканы дымят?
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04.07.2022 16:04 Відповісти
СЛАВА ГЕРОЯМ УКРАИНЫ!
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04.07.2022 16:24 Відповісти
До речі - там було селище Біле, Одеської області.
Рехверендум там орки встигли провести до кацапстану?
Щи пішли просто?
Не по-англійські, не по-іншому.
По-німецьки - ********** нахт шнель.
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04.07.2022 16:35 Відповісти
То тепер би по москальським коритам в Чорному морі з авіації вдарити. Там же нам Захід давав якісь керовані ракети з авіабазуванням .
Головне ППО у орків було на "Мацкве", потім вони намагались на Зміїному заміну зробити.
То зараз би по тих коритах і ***@ти!
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04.07.2022 16:35 Відповісти
Смерть кацапам!
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04.07.2022 16:47 Відповісти
Гарна новина
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04.07.2022 22:11 Відповісти
А кроме, как ртсковать пацанами делать вам больше не хер?
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05.07.2022 08:19 Відповісти
 
 