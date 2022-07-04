Встановлено прапор України на Зміїному. Військову операцію на острові завершено, - пресцентр Cил оборони Півдня
Острів Зміїний у Чорному морі офіційно повернули під юрисдикцію України.
Про це повідомила начальниця пресцентру Cил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ.
"Прапор України на острові Зміїний встановлено. Військова операція завершена і наразі територія знову повернена під юрисдикцію України", - зазначила вона.
Топ коментарі
+79 scanncode scanncode
показати весь коментар04.07.2022 14:00
+71 Roman Boyko #282832
показати весь коментар04.07.2022 14:01
+66 Цитаты, притчи, афоризмы.
показати весь коментар04.07.2022 14:01
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наразі прапор на Зміїному демонструє відсутність на ньому кацапів
за наявності у рашки ЯО навіть чимала Японія не може відібрати далекі від рашки острівки
Біло бі Супер...
удивляет как такие с лицами как у гуменюк начальницы пресс центру. Еще и футболка с собачкой.
Как там за поребриком, пуканы дымят?
Рехверендум там орки встигли провести до кацапстану?
Щи пішли просто?
Не по-англійські, не по-іншому.
По-німецьки - ********** нахт шнель.
Головне ППО у орків було на "Мацкве", потім вони намагались на Зміїному заміну зробити.
То зараз би по тих коритах і ***@ти!