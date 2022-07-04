Встановлено прапор України на Зміїному. Військову операцію на острові завершено, - пресцентр Cил оборони Півдня

Острів Зміїний у Чорному морі офіційно повернули під юрисдикцію України.

Про це повідомила начальниця пресцентру Cил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Прапор України на острові Зміїний встановлено. Військова операція завершена і наразі територія знову повернена під юрисдикцію України", - зазначила вона.

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