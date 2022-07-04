В ЄС намагаються узгодити сьомий пакет санкцій проти РФ до кінця липня, - Йозвяк

Сьомий пакет санкцій проти Росії намагаються узгодити до кінця липня.

Про це у Twitter повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає Цензор.НЕТ.

"В ЄС намагаються узгодити сьомий пакет санкцій проти РФ до початку літніх канікул наприкінці липня", - йдеться в повідомленні.

За словами Йозвяка, в ньому буде закрито деякі лазівки, а також накладено ембарго на імпорт золота.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саміт ЄС: переговори щодо статусу кандидата для України складніші, ніж очікувалося, - Йозвяк