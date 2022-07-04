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В ЄС намагаються узгодити сьомий пакет санкцій проти РФ до кінця липня, - Йозвяк
Сьомий пакет санкцій проти Росії намагаються узгодити до кінця липня.
Про це у Twitter повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає Цензор.НЕТ.
"В ЄС намагаються узгодити сьомий пакет санкцій проти РФ до початку літніх канікул наприкінці липня", - йдеться в повідомленні.
За словами Йозвяка, в ньому буде закрито деякі лазівки, а також накладено ембарго на імпорт золота.
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Пункт 2 : для Шольца, давити на Литву за закриття транзита в Кенигсберг = поставити 6 PzH 2000
Крім того, в ЄС немає бажання запроваджувати більш жорсткі санкції, зокрема щодо газу. Основну увагу в цьому пакеті санкцій, швидше за все, буде приділено посиленню та розширенню існуючих заходів, таких як обмеження на експорт технологій, санкції щодо російських магнатів та організацій.
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** причому це б не вимагало "надзусиль..
припустимо ціна нафти зараз 120..
рашка ЗАРАЗ торгує зі "скидкою" 35-40...
нехай "базовою ціною" буде 60 для Мордору..
ДОСТАТНЬО ,щоб та сама Саудівська Аравія наростила видобуток -і ціна впаде...