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Новини Санкції проти Росії
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В ЄС намагаються узгодити сьомий пакет санкцій проти РФ до кінця липня, - Йозвяк

рф,єс,євросоюз,санкції

Сьомий пакет санкцій проти Росії намагаються узгодити до кінця липня.

Про це у Twitter повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає Цензор.НЕТ.

"В ЄС намагаються узгодити сьомий пакет санкцій проти РФ до початку літніх канікул наприкінці липня", - йдеться в повідомленні.

За словами Йозвяка, в ньому буде закрито деякі лазівки, а також накладено ембарго на імпорт золота.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саміт ЄС: переговори щодо статусу кандидата для України складніші, ніж очікувалося, - Йозвяк

Автор: 

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04.07.2022 14:22 Відповісти
Пункт 1 : для Макрона, зателефонувати путлеру = поставити 6 CAESAR в Україну.
Пункт 2 : для Шольца, давити на Литву за закриття транзита в Кенигсберг = поставити 6 PzH 2000
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04.07.2022 14:30 Відповісти
лідери «Великої сімки» обговорювали варіанти обмеження ціни на російську нафту **, але посли ЄС цього питання не торкалися.

Крім того, в ЄС немає бажання запроваджувати більш жорсткі санкції, зокрема щодо газу. Основну увагу в цьому пакеті санкцій, швидше за все, буде приділено посиленню та розширенню існуючих заходів, таких як обмеження на експорт технологій, санкції щодо російських магнатів та організацій.

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** причому це б не вимагало "надзусиль..

припустимо ціна нафти зараз 120..

рашка ЗАРАЗ торгує зі "скидкою" 35-40...

нехай "базовою ціною" буде 60 для Мордору..

ДОСТАТНЬО ,щоб та сама Саудівська Аравія наростила видобуток -і ціна впаде...
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04.07.2022 15:02 Відповісти
 
 