Візит Папи Римського до Києва посилить його роль у відновленні миру на українській землі, - речник МЗС Ніколенко

Візит Папи Римського Франциска в Україну посилить його роль у відновленні миру на українській землі.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Українська сторона неодноразово висловлювала запрошення Папі Римському відвідати Україну. Ми вважаємо, що цей візит посилить роль понтифіка у відновленні миру на українській землі, а також підтримає дух українців, які зазнають невимовних страждань через агресію Росії", - сказав Ніколенко.

На його думку, показово, що в Москві наразі всіляко ігнорують готовність Папи відвідати Росію. Це є черговим свідченням того, що російський режим прагне війни, а не миру, наголосив Ніколенко.

"Настав час поглибити зв'язки з тими, хто щиро прагне цього. Оновлюємо запрошення Папі Франциску відвідати нашу державу та закликаємо продовжувати молитися за український народ. Добро, безумовно, переможе російське зло", - зазначив речник МЗС.

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