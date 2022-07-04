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Візит Папи Римського до Києва посилить його роль у відновленні миру на українській землі, - речник МЗС Ніколенко

папа,римський

Візит Папи Римського Франциска в Україну посилить його роль у відновленні миру на українській землі.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Українська сторона неодноразово висловлювала запрошення Папі Римському відвідати Україну. Ми вважаємо, що цей візит посилить роль понтифіка у відновленні миру на українській землі, а також підтримає дух українців, які зазнають невимовних страждань через агресію Росії", - сказав Ніколенко.

На його думку, показово, що в Москві наразі всіляко ігнорують готовність Папи відвідати Росію. Це є черговим свідченням того, що російський режим прагне війни, а не миру, наголосив Ніколенко.

"Настав час поглибити зв'язки з тими, хто щиро прагне цього. Оновлюємо запрошення Папі Франциску відвідати нашу державу та закликаємо продовжувати молитися за український народ. Добро, безумовно, переможе російське зло", - зазначив речник МЗС.

Читайте також: Папа Римський хоче відвідати Київ та Москву після своєї поїздки до Канади

Автор: 

МЗС (4113) Папа Римський (311) Ніколенко Олег (365)


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Топ коментарі
+9
"Настав час поглибити зв'язки з тими, хто щиро прагне цього. Оновлюємо запрошення Папі Франциску відвідати нашу державу та закликаємо продовжувати молитися за український народ. Добро, безумовно, переможе російське зло"

От тільки цей папік не вважає расєю злом. В нього "зло" - це НАТО
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04.07.2022 14:23
+8
А візит до Момквабаду що посилить ... цей, так званий папа, вже ні для кого не авторитет... зашкварився по саму тіару
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04.07.2022 14:24
+8
Ну, папа спочатку збирається відвідати спочатку москву (може щоб начепити ботаксному королівську корону?), а вже потім - відвідати Київ (чи не для того, щоб переконати в необхідності капітуляції?).
Нехай краще сидить у себе вдома!
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04.07.2022 14:30
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shlite NAHER etovo "svjatoshu" v sled za shtangencirkuljem....
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04.07.2022 14:21 Відповісти
Чисто пиарный ход. От его визита пользы - 0.
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04.07.2022 14:27 Відповісти
ne to shto - 0 , ot evo vyserov vse esho i v minus valetsa.
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04.07.2022 14:29 Відповісти
скоро как 21 столетие засирают людям мозги всякие религиозные проходимцы....
"Религия родилась в тот момент, когда первый мошенник встретил первого дурака" - Франсуа Вольтер
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04.07.2022 14:31 Відповісти
100%. ta i esho prikrivaetsa kakim ta "duhovenstvom" i "blagodejatelnosti" , shtob podatki za svoi biznes neplatitj...ce na odnom urovne s narkotorgovlei...
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04.07.2022 14:35 Відповісти
монеты с беженцами будет в толпу бросать?
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04.07.2022 14:22 Відповісти
"Настав час поглибити зв'язки з тими, хто щиро прагне цього. Оновлюємо запрошення Папі Франциску відвідати нашу державу та закликаємо продовжувати молитися за український народ. Добро, безумовно, переможе російське зло"

От тільки цей папік не вважає расєю злом. В нього "зло" - це НАТО
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04.07.2022 14:23 Відповісти
Не смешите. Для антихриста Путлера это еще один повод поКиеву ударить.
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04.07.2022 14:23 Відповісти
А візит до Момквабаду що посилить ... цей, так званий папа, вже ні для кого не авторитет... зашкварився по саму тіару
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04.07.2022 14:24 Відповісти
Відкіля ця маячня !
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04.07.2022 14:25 Відповісти
у нас что латинская Америка что все так ждут влияния папы римского? тут кирюша гундяевский рулит московскими попами в Лавре.... вот его и нужно за жабры брать. Отобрать Лавру и сразу взвоют: памагитенасилуют
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04.07.2022 14:28 Відповісти
Нехай би краще папа виділив кацапського бабла з банку ватікана на оборону України. Оце б було нормально. А так... Ну приїде він,щось там пробелькоче,а,кацапи на нього бол покладуть, і на цьому все...
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04.07.2022 14:29 Відповісти
Predlagaju pape razdat vsjo bagatstvo vatikana na ***** bednix, bezencov, goladajushtix i posipav golavu peplom iti molitca za grexi svoei sekt i pobedu Ukraini...
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04.07.2022 14:29 Відповісти
aha - shas etovo nikoli nebude !
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04.07.2022 14:37 Відповісти
Ja takoe uze predlagal unas razgavore sveshtenikami, no pohemuto mne stali zachitovat biblju... Xorosho chto krestom po golove ne dali...
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04.07.2022 14:48 Відповісти
Ну, папа спочатку збирається відвідати спочатку москву (може щоб начепити ботаксному королівську корону?), а вже потім - відвідати Київ (чи не для того, щоб переконати в необхідності капітуляції?).
Нехай краще сидить у себе вдома!
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04.07.2022 14:30 Відповісти
получит методичку на лубянке с капитуляцией и будет уговаривать боневтика
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04.07.2022 14:35 Відповісти
Нафіг папу.
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04.07.2022 14:42 Відповісти
Підсилить в мільрд (це єдине число, яке знають прихильники ЗЕвлади) разів!
Але тут є один нюанс: НУЛЬ помножити на мільрд всеодно в результаті дає НУЛЬ!
Ось така арифметика, панімаєш!
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04.07.2022 14:43 Відповісти
Не можна посилити те чого немає, не було і не буде.
Поуп старий, не дуже розумний, заражений ліволіберальною ідеологією, і дуже любить бабло парашної ********* у ватиканському банку. Той факт, що воно збирається спочатку пхатися у мац-кву, вже говорить абсолютно все, що необхідно знати про те, на стороні кого виступає поуп.
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04.07.2022 14:44 Відповісти
Для підсилення відомо якого "плана"
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04.07.2022 14:45 Відповісти
А опысля Києва візит на ********* шо посилить?
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04.07.2022 14:49 Відповісти
Якщо оте тато планує з України поїхати на мордор, то хай іде за ру.кораблем!
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04.07.2022 15:18 Відповісти
Обратно Папа как поедет? На рюзьге корабле?
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04.07.2022 15:04 Відповісти
Я промовчу....
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04.07.2022 15:17 Відповісти
краще маасковську злочинну церкву закрийте,бiльше користi буде для Украiни.
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04.07.2022 16:17 Відповісти
Вы это серьезно? Какой папа кому усилит? Он что всемогущий остановить сатану? Только Бог и ему должны поклонятся все народы, а не папам, тем более такому продажно-политическому.
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04.07.2022 16:18 Відповісти
Настало самое время, Папе, открывать закрома Ватикана для нужд обороны Украины!
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04.07.2022 16:21 Відповісти
Пусть захватывает https://www.youtube.com/watch?v=JMd3SsKvjoc этот папамобиль с собой.
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04.07.2022 16:49 Відповісти
Яку ще 'роль'!??? Цей поц ватиканський наніс лише моральну шкоду Україні своїми словами і діями на паску!!!!! ***** цього любителя насильників !!!!! Ніколенко взагалі береги поплутав????
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04.07.2022 16:50 Відповісти
франьо йде *****

******* марксист
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04.07.2022 19:26 Відповісти
Хай Ватикан підтримає Україну зброєю. Навіть 30 МП "Суомі" (швейцарський клон) з арсеналу гвардії, доведуть його ставлення до України. Ми ж не вимагаєм від Ватикану ********* гвинтівок з Швейцарії...
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04.07.2022 20:35 Відповісти
 
 