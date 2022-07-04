Візит Папи Римського до Києва посилить його роль у відновленні миру на українській землі, - речник МЗС Ніколенко
Візит Папи Римського Франциска в Україну посилить його роль у відновленні миру на українській землі.
Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Українська сторона неодноразово висловлювала запрошення Папі Римському відвідати Україну. Ми вважаємо, що цей візит посилить роль понтифіка у відновленні миру на українській землі, а також підтримає дух українців, які зазнають невимовних страждань через агресію Росії", - сказав Ніколенко.
На його думку, показово, що в Москві наразі всіляко ігнорують готовність Папи відвідати Росію. Це є черговим свідченням того, що російський режим прагне війни, а не миру, наголосив Ніколенко.
"Настав час поглибити зв'язки з тими, хто щиро прагне цього. Оновлюємо запрошення Папі Франциску відвідати нашу державу та закликаємо продовжувати молитися за український народ. Добро, безумовно, переможе російське зло", - зазначив речник МЗС.
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"Религия родилась в тот момент, когда первый мошенник встретил первого дурака" - Франсуа Вольтер
От тільки цей папік не вважає расєю злом. В нього "зло" - це НАТО
Нехай краще сидить у себе вдома!
Але тут є один нюанс: НУЛЬ помножити на мільрд всеодно в результаті дає НУЛЬ!
Ось така арифметика, панімаєш!
Поуп старий, не дуже розумний, заражений ліволіберальною ідеологією, і дуже любить бабло парашної ********* у ватиканському банку. Той факт, що воно збирається спочатку пхатися у мац-кву, вже говорить абсолютно все, що необхідно знати про те, на стороні кого виступає поуп.
******* марксист