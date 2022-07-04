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Новини Війна
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ЗСУ за кілометр від Херсону нема, інформація про це шкідлива, - ОК "Південь"

херсон

Інформація ЗМІ про те, що Збройні сили України перебувають за кілометр від околиць Херсона, не відповідає дійсності та шкодить військовій операції.

Про це повідомила на брифінгу керівник пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Просування військ можуть коментувати тільки військові. Будь-які аналітики, депутати, інші політичні і просто активні діячі наразі тільки шкодять подібними заявами і проголошенням такої інформації. По-перше, вона не відповідає дійсності, по-друге, вона дезорієнтує наших людей, місцеве населення, вона шкодить не лише військовій операції, а й іміджу тих, хто це заявляє", - сказала Гуменюк.

Також читайте: Мешканці Херсонщини чинять тотальний спротив окупантам. Керівництво загарбників пересувається з охороною, у броньованих машинах та бронежилетах, - Генштаб

Раніше видання The Economist повідомило з посиланням на офіцера військової розвідки, що "передові частини зараз перебувають у межах досяжності снайперів (приблизно за кілометр) від околиць Херсона".

Автор: 

Херсон (3341) Гуменюк Наталія (804) фейк (743) ЗСУ (7519)


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Топ коментарі
+11
А хто надає таку інформацію??? Обригстович???
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04.07.2022 14:40
+6
у обдристовича, или кого там, на картах масштаб не той системы )
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04.07.2022 14:43
+6
Саме так. Я аже писав коментар про йюце під "новиною", як і про те, що корнет Арєстовіч є більше шкідником, еіж інформаційним джереломяк для армійців, так і для господарок.
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04.07.2022 14:44
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А хто надає таку інформацію??? Обригстович???
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04.07.2022 14:40 Відповісти
читати навчись, у статті все написано
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04.07.2022 14:46 Відповісти
А що ви так за того коня Юлія заступаєтесь, і взагалі в статті ж написано: будь-який аналітик.
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04.07.2022 14:50 Відповісти
"про це повідомила на брифінгу керівник пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк",- Натаха а до кого це ти звертаешся народ то тут при чому? наїзжай відразу на The Economist хто пустив цю інфу в світ
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04.07.2022 15:02 Відповісти
Наказать источника кто распространяет дезу
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04.07.2022 14:42 Відповісти
у обдристовича, или кого там, на картах масштаб не той системы )
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04.07.2022 14:43 Відповісти
Про це писали The Economist
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04.07.2022 14:43 Відповісти
Саме так. Я аже писав коментар про йюце під "новиною", як і про те, що корнет Арєстовіч є більше шкідником, еіж інформаційним джереломяк для армійців, так і для господарок.
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04.07.2022 14:44 Відповісти
Это уже далеко не первый подобный вброс.
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04.07.2022 14:44 Відповісти
стало точно известно о том, что украинские пилоты проходят интенсивную подготовку на F16, кроме того, ведется подготовка операторов Patriot, которые войдут в лендлиз.....
https://youtu.be/JiUUZPryv9o
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04.07.2022 14:51 Відповісти
за кораблем малороса Полюева, бо примітивний подпіздениш шарія
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04.07.2022 15:56 Відповісти
Цій новині вже два чи три дні. Це ця клава тільки зараз відреагувала??? Мда... Ох і довбні...
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04.07.2022 14:53 Відповісти
Їбаніть по мосту, треба хоч спробувати зруйнувати його. Хай кацапи сруться з думкою що ми хочему відрізати їх.
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04.07.2022 14:54 Відповісти
Якшо вкидають то значить якась користь від цього є
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04.07.2022 14:55 Відповісти
Piaritsa?
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04.07.2022 15:08 Відповісти
Тобто, "офіцерам військової розвідки" байки розповідати можна, а журналістам і решті - вже ні? Може МО для початку має займатися власними підлеглими, а не тикати пальцем в інших.
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04.07.2022 14:55 Відповісти
Когда молчат свои, говорят чужие.
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04.07.2022 15:11 Відповісти
Та ладно. Километр туда, километр сюда. У меня уже в мозгу столько шлака не помещается. Представляю, какой хаос творится в маломощных мозгах грушников
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04.07.2022 15:15 Відповісти
твоя жена занята...)
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04.07.2022 16:39 Відповісти
опана. А я вже зрадів гарній новині
жаль а так хотілось щоб наші в Херсон зайшли
ну нічого іще не вечір
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04.07.2022 16:25 Відповісти
за@#@ли уже эти исперды бегущие впереди паровоза
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04.07.2022 16:46 Відповісти
А чому вони досі не в 1км від Херсона??? Скільки можна топталися довкола??? В 2х напрямках від Херсона є наші війська!!! Задовбали ці генштаб, гру мо, ок Південь! Довбні кончені! Якщо ви не будете давати нормальну інфу, її будуть давати вороги і інші експерти і розвідки і журналісти! Очевидну річ не розумієте, то як ви війною керуєте?????
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04.07.2022 17:07 Відповісти
а може це лякалка для кацапів і що тут поганого. Нехай ідуть перевіряють є там ЗСУ чи немає.
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04.07.2022 17:55 Відповісти
 
 