ЗСУ за кілометр від Херсону нема, інформація про це шкідлива, - ОК "Південь"

Інформація ЗМІ про те, що Збройні сили України перебувають за кілометр від околиць Херсона, не відповідає дійсності та шкодить військовій операції.

Про це повідомила на брифінгу керівник пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Просування військ можуть коментувати тільки військові. Будь-які аналітики, депутати, інші політичні і просто активні діячі наразі тільки шкодять подібними заявами і проголошенням такої інформації. По-перше, вона не відповідає дійсності, по-друге, вона дезорієнтує наших людей, місцеве населення, вона шкодить не лише військовій операції, а й іміджу тих, хто це заявляє", - сказала Гуменюк.

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Раніше видання The Economist повідомило з посиланням на офіцера військової розвідки, що "передові частини зараз перебувають у межах досяжності снайперів (приблизно за кілометр) від околиць Херсона".