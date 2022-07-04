Із початку російського вторгнення в Україні виявили понад 1600 неідентифікованих тіл, найбільше - на Київщині, - МВС
Із початку повномасштабного вторгнення РФ і дотепер правоохоронці нарахували загалом більше 1600 неідентифікованих тіл.
Про це в інтерв’ю Укрінформу сказала заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко, інформує Цензор.НЕТ.
"На території України, за даними Нацполіції, наразі маємо понад 1600 неідентифікованих тіл. Але певна кількість територій ще знаходиться під окупацією, і ми розуміємо, що ця картина не повна", - сказала заступниця міністра.
Як приклад вона навела Київську область. Там, мабуть, наразі було найбільше виявлено закатованих тіл мирних громадян.
"І там дійсно у кожному окремому випадку тіло оглядалося і направлялося на проведення експертиз, встановлювалася причина смерті. Але хочу сказати, що не у кожному випадку може бути проведена експертиза на предмет сексуального насильства", - зазначила чиновниця.
Вона пояснила, що, наприклад, якщо говорити про ту ж Київщину, то там дуже багато знаходили повністю обгорілих тіл.
"І в такому стані тіло вже не може піддаватися жодним експертизам. І ми розуміємо, що окупанти спалювали тіла, щоб приховати сліди інших злочинів. Тому там, де можливо проводити експертизи тіл на предмет сексуального насильства, - там їх проводять", - сказала заступниця міністра.
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