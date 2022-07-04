У червні енергетики ДТЕК разом із ЗСУ повернули світло для 783 тисяч родин

Упродовж червня енергетики ДТЕК повернули світло 783 тисячам родин, що лишилися без електропостачання через обстріли російських окупантів.

Про це йдеться в повідомленні компанії, інформує Цензор.НЕТ.

"За червень електромонтери ДТЕК повернули світло понад 783 тисячам родин у 660 населених пунктах, що лишись без електропостачання внаслідок обстрілів у Київській, Донецькій, Одеській та Дніпропетровській областях", - повідомили в компанії.

Як зазначається, лише на Донеччині спеціалісти ДТЕК повернули світло понад 765 тисячам споживачів у 605 населених пунктах.

"Енергетики ДТЕК безперервно працюють вже 130 діб та разом зі всіма службами роблять все можливе для того, аби наші клієнти мали вдома світло", - зазначають у компанії.

Раніше в ДТЕК повідомляли, що повне відновлення мереж Київщини потребує близько 1 млрд грн. 300 млн компанія вже інвестувала в перший етап - повернення світла за тимчасовими схемами живлення. Другий етап - відновлення мереж до довоєнного стану потребує інвестицій ще близько 600-700 млн грн.

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Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проект "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.