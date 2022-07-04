Поліція здійснює понад 20 кримінальних проваджень щодо сексуальних злочинів військових РФ, - Павліченко

Слідчі підрозділи поліції станом на 4 липня почали більше 20 кримінальних проваджень про вчинення сексуальних злочинів російськими окупантами.

Про це в інтерв'ю Укрінформу повідомила заступниця міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко, інформує Цензор.НЕТ.

"У цих 20 справах може бути кілька випадків сексуального насильства щодо кількох потерпілих, або скоєних кількома злочинцями. Тобто, не варто говорити, що це 20 випадків, - це 20 кримінальних справ", - наголосила Павліченко.

Вона зазначила, що частина з цих проваджень передана прокуратурою у Службу безпеки України для подальшого розслідування, адже випадки сексуального насильства є порушеннями законів та звичаїв війни, якими займається саме СБУ.

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"Але разом з тим, у кожному окремому випадку підслідність визначає прокуратура", - додала заступниця міністра.

Павліченко також розповіла, що Нацполіція наразі документує сексуальні злочини за трьома напрямками: через дзвінки, які надходять на лінію 102, через соцмережі та ЗМІ та за допомогою роботи спеціалізованих поліцейських груп, які виїжджають у населені пункти і спілкуються там з мирним населенням.