УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11134 відвідувача онлайн
Новини Війна
1 346 6

Поліція здійснює понад 20 кримінальних проваджень щодо сексуальних злочинів військових РФ, - Павліченко

зґвалтування

Слідчі підрозділи поліції станом на 4 липня почали більше 20 кримінальних проваджень про вчинення сексуальних злочинів російськими окупантами.

Про це в інтерв'ю Укрінформу повідомила заступниця міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко, інформує Цензор.НЕТ.

"У цих 20 справах може бути кілька випадків сексуального насильства щодо кількох потерпілих, або скоєних кількома злочинцями. Тобто, не варто говорити, що це 20 випадків, - це 20 кримінальних справ", - наголосила Павліченко.

Вона зазначила, що частина з цих проваджень передана прокуратурою у Службу безпеки України для подальшого розслідування, адже випадки сексуального насильства є порушеннями законів та звичаїв війни, якими займається саме СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Із початку російського вторгнення в Україні виявили понад 1600 неідентифікованих тіл, найбільше - на Київщині, - МВС

"Але разом з тим, у кожному окремому випадку підслідність визначає прокуратура", - додала заступниця міністра.

Павліченко також розповіла, що Нацполіція наразі документує сексуальні злочини за трьома напрямками: через дзвінки, які надходять на лінію 102, через соцмережі та ЗМІ та за допомогою роботи спеціалізованих поліцейських груп, які виїжджають у населені пункти і спілкуються там з мирним населенням.

Автор: 

армія рф (17277) зґвалтування (384) МВС (3500) Павліченко Катерина (20)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Усього 20? Це про ті, що денисова повідомила? В одній Богданівці, що за Броварами, скільки було згвалтувань? Та дійсно, це ж такий наклеп на "асвабадітєлєй"... від цноти
показати весь коментар
04.07.2022 15:35 Відповісти
А тепер чекаємо на спростування від агенток під прикриттям псевдожурналіток мусаєвої і лукашової на так званій «Українській правді»
показати весь коментар
04.07.2022 15:36 Відповісти
То може Денисову повернете на посаду, вибачитесь і заплатите компенсацію? Як, ЗЕлені?
показати весь коментар
04.07.2022 15:50 Відповісти
А нагребний б. (комуніст, кагебіст) наполягає, що потерпілим повинно подобатись
показати весь коментар
04.07.2022 16:07 Відповісти
соко соко...??
показати весь коментар
04.07.2022 19:06 Відповісти
одні специ по перехвату кацапського трьопу з родичами - другі аж 20 справ порушили- чекаємо постанову верховної ради про підвищення зарплати доблесним стражам порядку!!!
показати весь коментар
04.07.2022 19:57 Відповісти
 
 