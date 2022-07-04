Прикордонники Чернігівщини та Сумщини не фіксують, щоб росіяни формували ударні групи, - Демченко
У прикордонних районах Брянської та Курської областей Росія продовжує утримувати окремі підрозділи збройних сил.
Про це сказав на брифінгу у Медіацентрі Україна - Укрінформ речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, це робиться для демонстрації присутності та сковування дій наших підрозділів Сил оборони.
"Формування ворогом ударного угруповання для відновлення наступу не спостерігається. В той же час, Росія не припиняє обстрілювати території Чернігівщини і особливо Сумщини. Противник щоденно відкриває вогонь з артилерії, мінометів та стрілецької зброї. Також продовжуються випадки скидання вибухових пристроїв з безпілотників", - сказав речник ДПСУ.
Демченко зауважив, що лише за тиждень зафіксовано більше ніж 100 обстрілів цих територій, 6 з яких із застосуванням авіації, 7 стрілецької зброї, а решта артилерії та мінометів.
Нагадаємо, 4 липня Сумщину знову обстріляли з території РФ.
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Гостомель .та багато інших міст і сіл біля котрих продажна"зелень" не фіксувала ударні групи.