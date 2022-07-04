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Новини Війна
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Прикордонники Чернігівщини та Сумщини не фіксують, щоб росіяни формували ударні групи, - Демченко

пограничники,госпогранслужба,гпсу

У прикордонних районах Брянської та Курської областей Росія продовжує утримувати окремі підрозділи збройних сил.

Про це сказав на брифінгу у Медіацентрі Україна - Укрінформ речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, це робиться для демонстрації присутності та сковування дій наших підрозділів Сил оборони.

"Формування ворогом ударного угруповання для відновлення наступу не спостерігається. В той же час, Росія не припиняє обстрілювати території Чернігівщини і особливо Сумщини. Противник щоденно відкриває вогонь з артилерії, мінометів та стрілецької зброї. Також продовжуються випадки скидання вибухових пристроїв з безпілотників", - сказав речник ДПСУ.

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Демченко зауважив, що лише за тиждень зафіксовано більше ніж 100 обстрілів цих територій, 6 з яких із застосуванням авіації, 7 стрілецької зброї, а решта артилерії та мінометів.

Нагадаємо, 4 липня Сумщину знову обстріляли з території РФ.

Автор: 

армія рф (17291) Держприкордонслужба ДПСУ (5952) прикордонники (1095) Сумська область (3635) Чернігівщина (1584) Демченко Андрій (343)


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Топ коментарі
+2
та канєшна, вони будуть формувати ударні групи шоб прикордонники бачили
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04.07.2022 15:55
+2
аналогичную ситацию, отмечал и, кажись, резников. аккурат перед 24 февраля.
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04.07.2022 16:03
+2
після "зеленого не фіксують" були зафіксовані тисячі смертей українців Буча,Бородянка
Гостомель .та багато інших міст і сіл біля котрих продажна"зелень" не фіксувала ударні групи.
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04.07.2022 16:10
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та канєшна, вони будуть формувати ударні групи шоб прикордонники бачили
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04.07.2022 15:55 Відповісти
Західні супутники побачать, судячи з того що західні розвідки попереджали про напад ще за рік до його початку, в них і в кремлі шпигуни є.
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04.07.2022 16:14 Відповісти
Где-то в феврале я уже то слышал
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04.07.2022 16:03 Відповісти
это невозможно...и понтонная переправа на припяти не аргумент...и, как результат 700 единиц техники на 60 км и вся под киевом...
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04.07.2022 16:09 Відповісти
аналогичную ситацию, отмечал и, кажись, резников. аккурат перед 24 февраля.
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04.07.2022 16:03 Відповісти
Так відмічав і білорусів на навчання привіз в Рівненську область якраз перед нападом...
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04.07.2022 16:12 Відповісти
після "зеленого не фіксують" були зафіксовані тисячі смертей українців Буча,Бородянка
Гостомель .та багато інших міст і сіл біля котрих продажна"зелень" не фіксувала ударні групи.
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04.07.2022 16:10 Відповісти
Это тот Демченко что агент ГРУ рабZei?
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04.07.2022 16:11 Відповісти
Ще один заспокійливий транквілізатор виліз!
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04.07.2022 16:12 Відповісти
усе як і в лютому.....
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04.07.2022 17:36 Відповісти
 
 