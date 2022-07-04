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Шуляк пропонує створити міжпарламентську платформу для прозорих правил відбудови України

шуляк

До процесу відновлення постраждалих українських міст за прозорими та чесними правилами має долучитись міжпарламентська група, яка складатиметься з українських та іноземних парламентарів.

Про це заявила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк під час виступу на Конференції з питань відновлення України у швейцарському місті Лугано, передає Цензор.НЕТ із посиланням на  РБК-Україна.

"Партія "Слуга народу" ініціює створення міжпарламентської платформи для забезпечення нагляду за прозорим процесом відбудови українських міст. Взаємодія на рівні груп депутатів із країн-партнерів дозволить побудувати справедливі та довірливі стосунки з усіма учасниками процесу відбудови - донорами відновлення, українською державою та громадянським суспільством. Саме законотворці мають сформувати єдині зрозумілі правила такої взаємодії. Український парламент та уряд зобов’язані гарантувати ефективне та прозоре використання всієї міжнародної допомоги з відбудови. І нова міжпарламентська платформа може стати інструментом забезпечення цих гарантій", - заявила Шуляк.

За її словами, українська сторона забезпечить єдину політику для всіх донорів - країн, альянсів та приватних компаній, які працюватимуть над відбудовою України.

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Також нардепка розповіла про законодавчі ініціативи Верховної ради, які покликані забезпечити системний підхід до відновлення міст, постраждалих унаслідок війни Росії проти України. Це закони та законопроєкти про комплексний план відновлення областей (закон № 7282), переведення фокуса на цивільну безпеку в містобудуванні (законопроєкт № 7398), будівництво нового енергоефективного житла (законопроєкт № 6485).

Як повідомлялося, дводенна конференція з питань відновлення України стартувала сьогодні, 4 липня, у місті Лугано (Швейцарія).

Автор: 

конференція (175) Шуляк Олена (129) відбудова (354)


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Топ коментарі
+11
Алене Шуляк не интересно про войну. Это "фу-фу-фу". Вот потусить в Швейцарии на конференции по строительству воздушных замков - это совсем другое дело.
Об одном жалеет Алена Шуляк: Что конференция не на Карибах была организована.
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04.07.2022 15:59
+8
Яка маячня та піар !
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04.07.2022 15:59
+8
Недавно один великий экономист Милованов верещал, что они (слуги) сами справятся, а то, видитили иностранцы вдруг деньги украдут, а власти не достанется.
***, ну что за дебилы.
Я думаю, что уже вся Европа и США от этих идиотов в шоке.
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04.07.2022 16:04
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натурально, его фамилие жуляк ) то вже він сам "ш" для конспірації туда вплело.
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04.07.2022 15:59 Відповісти
Алене Шуляк не интересно про войну. Это "фу-фу-фу". Вот потусить в Швейцарии на конференции по строительству воздушных замков - это совсем другое дело.
Об одном жалеет Алена Шуляк: Что конференция не на Карибах была организована.
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04.07.2022 15:59 Відповісти
Яка маячня та піар !
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04.07.2022 15:59 Відповісти
От Украины межпарламентску группу должен возглавить Давид Хламидия, иначе все разворуют 😂🤣😂
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04.07.2022 15:59 Відповісти
под контролем брата дерьмака. а то разворуют без него.
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04.07.2022 16:02 Відповісти
Читаймо між рядків - для міжфракційнопрозорого дерибану бабла..або зараз створять координуючий орган та орган догляду за дерибаном..а над ним наглядову раду й збори акціонерів..капець..
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04.07.2022 15:59 Відповісти
Задля чого? Баба Беня чудово фарбує кіоски...
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04.07.2022 16:01 Відповісти
Краще без воровитих слуг
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04.07.2022 16:01 Відповісти
Предлагаю выдать госпоже шуляк автомат и отправить на передок, чтоб она думала не как попилить деньги, а как защитить страну
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04.07.2022 16:01 Відповісти
А може платформу з українських та іноземних досвідчених фахівців?
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04.07.2022 16:03 Відповісти
З наглядом тих фінансових інститутів країн, які виділять фінансування.
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04.07.2022 16:07 Відповісти
Недавно один великий экономист Милованов верещал, что они (слуги) сами справятся, а то, видитили иностранцы вдруг деньги украдут, а власти не достанется.
***, ну что за дебилы.
Я думаю, что уже вся Европа и США от этих идиотов в шоке.
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04.07.2022 16:04 Відповісти
Це було на радіо НВ. Дебіл переконував ведучих, що українські чиновники вкрадуть 20-30% від вартості контракта, а іноземці присвоять 50-60%. За його переконаннями в США крадуть кратно більше них самих.
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04.07.2022 16:28 Відповісти
не вкрадуть, візьмут комесійні за осваєння грошових коштів)))
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04.07.2022 16:32 Відповісти
Як іноді прізвище точно відображає сутність людини. Шуляк явно ж походить від слова шулер!
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04.07.2022 16:06 Відповісти
Обычная еврейская фамилия....
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04.07.2022 16:23 Відповісти
якщо "шуляк" не даєш грошей, або Ти їх не маєш,але прешся контролювати їх витрачання, то це є доказом того, що "шуляк" аферист і корупціонер
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04.07.2022 16:07 Відповісти
Я что-то пропустил?Война уже закончилась?Деньги на армию уже не нужны?
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04.07.2022 16:08 Відповісти
Не нужны. Поэтому кабмин распилил полтора миллиарда на стартапы в области IT и домашнего тепличного хозяйства...
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04.07.2022 16:25 Відповісти
Мені цікаво, що й де вони вже 3 місяці збираються відбудовувати. Війна закінчилась? З територіями є визначеність? А цьому бидлу аби рожу в корито швидше всунути.
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04.07.2022 18:17 Відповісти
Надо больше групп и платформ
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04.07.2022 16:09 Відповісти
Ніхрєна. Тільки з іноземців!!!
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04.07.2022 16:14 Відповісти
Це все по воді вилами писано.
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04.07.2022 16:15 Відповісти
Курочка в гнезде. яичко в пи....де. а они уже яєшню жарят.
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04.07.2022 16:18 Відповісти
Ну конечно! Как же оставить миллиардные потоки без присмотра. Там же можно хорошо заработать на откатах....
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04.07.2022 16:21 Відповісти
бойня за распил бабла началась!!!!!
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04.07.2022 16:22 Відповісти
Як вже остогидли ці ненаситні тварюки. Мало годівниць для привладних свиней, - треба ще, ще і ще...
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04.07.2022 16:25 Відповісти
Дура планує слуг поставити на всі грошові потоки від Заходу, так вони зможуть далі брати монопольно відкати і самі ж "контролювати" власну прозорість.
Для армії вона нічого не пропонує, а от до грошей вже тягнуться хоча війна іде повним ходом.
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04.07.2022 16:32 Відповісти
А своїх крім "слуг народа" "Слуга народа" не хоче залучити до відбудови і контролю? Своїх з волонтерів, з оппозиції, з громадянського суспільства?
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04.07.2022 16:41 Відповісти
А коли Беня поверне вкрадені 5 млрд? Шуляк не хоче спитати в зеленого? І чому Шуляк знає, що краще потібно для відновлення Чернігова за мера Атрощенко, якого зелені покидьки не пустили на коеференцію?
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04.07.2022 16:53 Відповісти
а где же Агрохімія харчеваться будет?
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04.07.2022 18:19 Відповісти
приобщиться межпарламентская группа, которая будет состоять из украинских и иностранных парламентариев .....
українських точно нафуй....бо кожен свої 30% буде вимагати....
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04.07.2022 19:09 Відповісти
Слуги втомилися від війни. Нудно стало в Києві сидіти, у відпустку до Швейцарії закортіло! Кончені уроди. Іноземні інвестори- ні цента виродкам, все вкрадуть! Лише прямі інвестиції в конкретні об'єкти!
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04.07.2022 20:46 Відповісти
 
 