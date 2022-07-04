Шуляк пропонує створити міжпарламентську платформу для прозорих правил відбудови України

До процесу відновлення постраждалих українських міст за прозорими та чесними правилами має долучитись міжпарламентська група, яка складатиметься з українських та іноземних парламентарів.

Про це заявила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк під час виступу на Конференції з питань відновлення України у швейцарському місті Лугано, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Партія "Слуга народу" ініціює створення міжпарламентської платформи для забезпечення нагляду за прозорим процесом відбудови українських міст. Взаємодія на рівні груп депутатів із країн-партнерів дозволить побудувати справедливі та довірливі стосунки з усіма учасниками процесу відбудови - донорами відновлення, українською державою та громадянським суспільством. Саме законотворці мають сформувати єдині зрозумілі правила такої взаємодії. Український парламент та уряд зобов’язані гарантувати ефективне та прозоре використання всієї міжнародної допомоги з відбудови. І нова міжпарламентська платформа може стати інструментом забезпечення цих гарантій", - заявила Шуляк.

За її словами, українська сторона забезпечить єдину політику для всіх донорів - країн, альянсів та приватних компаній, які працюватимуть над відбудовою України.

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Також нардепка розповіла про законодавчі ініціативи Верховної ради, які покликані забезпечити системний підхід до відновлення міст, постраждалих унаслідок війни Росії проти України. Це закони та законопроєкти про комплексний план відновлення областей (закон № 7282), переведення фокуса на цивільну безпеку в містобудуванні (законопроєкт № 7398), будівництво нового енергоефективного житла (законопроєкт № 6485).

Як повідомлялося, дводенна конференція з питань відновлення України стартувала сьогодні, 4 липня, у місті Лугано (Швейцарія).