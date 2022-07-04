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Арештовано майно російських і білоруських підприємств на понад 360 млн грн, - Офіс Генпрокурора

контейнери,залізничні

Офіс Генерального прокурора забезпечив накладення арешту на 315 залізничних контейнерів вартістю понад 10 млн грн та товарно-матеріальні цінності на понад 350 млн грн, які належать підприємствам РФ та РБ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства, у ході досудового розслідування встановлено, що на території України знаходяться залізничні контейнери, що належать російським та білоруським підприємствам, а також 300 залізничних вагонів з мінеральними добривами, які були ввезені та використовувалися із порушенням митного законодавства України.

"З метою забезпечення збереження цього майна як речових доказів та їх можливої конфіскації у подальшому Офісом Генерального прокурора на підставі рішень слідчих суддів Шевченківського районного суду м. Києва накладено арешти. Орієнтовна вартість арештованого майна складає понад 360 млн грн.

Досудове розслідування здійснюється Бюро економічної безпеки за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні заарештували майно російських корпорацій на 4,5 млрд грн

Автор: 

вагони (801) арешт майна (349) Офіс Генпрокурора (3245)


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Скорость а@ уєвающая
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04.07.2022 16:27 Відповісти
Да разве только "скорость" ... Уверен, что это не более 1% от того чем владеют россияне и белорусы в Украине. К концу войны еще пару % накопают.
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04.07.2022 17:04 Відповісти
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04.07.2022 16:29 Відповісти
Маловато , маловато будет
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04.07.2022 16:56 Відповісти
цей сраний генпрокурор, ця нікчемна тьотка уже дістала всіх своїми гальмами, в діях, в рішеннях, навіть міркуваннях, про ці вагони і контейнери йде мова ще від початку війни а ця тормозіда спромоглася своєю нікчемною канторою лише на забезпечення накладання арешту, вже мовчу про багатомільярдний бізнес російських козлоолігархів в нашій країні який подекуди продовжується не дивлячись на війну. негайно міняти цю недолугу двієчницю яка не спромоглася навіть відбір пройти на посаду генпрокурора у вигляді тестів і терміново конфісковувати все майно рашапоїдної олігархічної срані і передати все їх майно і гроші у власність держави. ніхто не говорить що це дуже просто але треба працювати не покладаючи рук а не гавніти раз в місяць десь там по ефірах.
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04.07.2022 17:11 Відповісти
Ну и что??? А у проросиийского предателя Новинского в Украине 3 млрд долларов наворованных денег!! Их что нельзя их арестовать!! Или нельзя потому , что он российский ворюга -жид, откупился 20-ю бронижелетами и сотней проднаборами!!!
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04.07.2022 17:52 Відповісти
 
 