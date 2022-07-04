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Новини Війна
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Мета Кремля - військова, політична та економічна руйнація України. Ми ніколи не дозволимо цьому статися, - фон дер Ляєн

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявляє, що Європейський Союз ніколи не дозволить Росії зруйнувати Україну.

Про це вона заявила під час виступу у Лугано у межах Конференції високого рівня з відновлення України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Мета Кремля - військова, політична, економічна руйнація України. Вони хочуть підірвати існування України як держави. Ми не можемо і ніколи не дозволимо цьому статися", - заявила вона.

Президент Єврокомісії нагадала, що з початку війни ЄС мобілізував майже 6,2 млрд євро фінансової підтримки Україні.

"Як вам відомо, ще більше надійде і буде ще більше", - запевнила вона.

Фон дер Ляєн вважає, що принципи, які буде закладено під час конференції у Лугано, стануть "першим блоком принципів, які спрямовуватимуть наш шлях, стануть основою, щоб відновити та реконструювати Україну".

"Українська молодь віддає своє життя, щоб втілити своє бачення (України) у реальність. Вони борються за вільну та незалежну Україну. Вони борються за повагу міжнародного права та наші цінності. Ми знаємо, що їхня битва - це також і наша битва. І тоді як ми працюємо у ці дні, щоб допомогти Україні перемогти у цій війні, ми також маємо гарантувати, що Україна виграє мир. І це буде точно. Слава Україні!" - цими словами президентка Єврокомісії завершила свій виступ.

Також читайте: ЄС планує виділити Україні 1 млрд євро екстреної допомоги, - фон дер Ляєн

Автор: 

Єврокомісія (2148) росія (65035) Євросоюз (13374) фон дер Ляєн Урсула (765)


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Топ коментарі
+6
Кремль прагне цього вже понад 300 років!!)
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04.07.2022 16:29
+6
Україна має лише два шляхи,перемогти московську орду,або розчинитися в орді!!!)))
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04.07.2022 16:32
+6
Смердючі кацапи хочуть повного знищення української нації-але цього ніколи не буде.Україна та українська неззламна нація були є та будуть,а смердючий лапотний мордор буде зруйновано...
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04.07.2022 16:35
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Кремль прагне цього вже понад 300 років!!)
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04.07.2022 16:29 Відповісти
Україна має лише два шляхи,перемогти московську орду,або розчинитися в орді!!!)))
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04.07.2022 16:32 Відповісти
ni два шляхи,перемогти московську орду,або ubitj vseh moskalei ta kacapov
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04.07.2022 16:34 Відповісти
Московська орда зникне лише після руйнації на чисельні тероторіальні утворення!!))
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04.07.2022 16:41 Відповісти
tak. ale esli vsih ********* - bude chite bolota s ljagushkami - vibiraite
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04.07.2022 16:46 Відповісти
Хай там утворюються вснлякі Татарстани,Саха та Ічкерії з Дагестанами!!)))
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04.07.2022 17:05 Відповісти
Смердючі кацапи хочуть повного знищення української нації-але цього ніколи не буде.Україна та українська неззламна нація були є та будуть,а смердючий лапотний мордор буде зруйновано...
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04.07.2022 16:35 Відповісти
Руйнпція РІ триває понад 100 років,нарешті процес руйнації РІ досяг кульмінації,останньої стадії !!!!))
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04.07.2022 16:38 Відповісти
РФ буде знищена і демілітаризована!
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04.07.2022 16:45 Відповісти
Вона розпадеться на чисельні нацтероторіальні утворення !!))
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04.07.2022 17:07 Відповісти
 
 