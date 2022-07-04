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Стійкість України - це результат тих реформ, які вже були здійснені. Вони мають продовжуватися, - президент Швейцарії Кассіс

швейцарія,кассіс

Президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс на відкритті Конференції з відновлення України у Лугано наголосив, що Україні важливо продовжувати реформуватися, попри війну, тому що ці зміни збільшують її стійкість і закладають передумови для успішної відбудови.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда".

Кассіс розповів, що у так званій Луганській декларації - підсумковому документі конференції - закладуть основні принципи відбудови. Він зауважив, що це має бути ефективний та прозорий процес, невіддільний від шляху реформ, з урегульованими принципами управління, чіткими критеріями надання допомоги та розподілом ролей між Україною, державами та організаціями, які долучатимуться.

Президент Швейцарії зазначив, що довоєнний план конференції, у якому робили акцент на продовження інституційних реформ, та оновлений, де на перше місце вийшло питання відбудови, не суперечать, а доповнюють одне одного.

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"Я поділяю думку, що стійкість України - це значною мірою результат тих реформ, які вже були здійснені. Важливо, щоб ці зусилля непохитно продовжувалися, особливо у сфері боротьби з корупцією, підвищення прозорості і незалежності судової системи, щоб реформи не буксували через війну. Ці два наріжні камені, реформи й відбудова, підсилюють одне одного… Реформи, стійкість і відновлення формують одне ціле", - зазначив Ігнаціо Кассіс.

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Автор: 

конференція (175) Швейцарія (862) реформи (3206) відбудова (354)


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Топ коментарі
+13
«Стійкість України - це результат тих реформ, які вже були здійснені.» До обрання Зеленського!
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04.07.2022 16:37
+10
«Стійкість України - це результат тих реформ, які вже були здійснені.» (До 2019 р.)
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04.07.2022 16:39
+9
І тут всі згадаймо Пороха! Віра! Мова! Армія!
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04.07.2022 16:45
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«Стійкість України - це результат тих реформ, які вже були здійснені.» До обрання Зеленського!
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04.07.2022 16:37 Відповісти
Іншими словами дякуємо 5 му Президентові
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04.07.2022 18:32 Відповісти
Як допомагати зброєю,та обладнанням-так у швейцарців нейтралітет, а як пи#діти та повчати- тут як тут.
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04.07.2022 16:37 Відповісти
А ще тут процвітає стукачество. Типу ми повинні знати все про біженців з України.
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04.07.2022 19:02 Відповісти
ні...
стійкіть України і Героїзм наших Воїнів - це результат чийогось проё** і невбиванної жаги-прагнення нашого народу до Незалежності і Волі... а також свідомої ненависті до брехливих кацапо-нелюдей...
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04.07.2022 16:38 Відповісти
Так, ми боремося за свободу, а кацапи під палки. Як ми вистояли перші тіждні, не сдалися - це дуже показово. Бо кожен воїн боровся за країну, а не за фюрера
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04.07.2022 16:50 Відповісти
«Стійкість України - це результат тих реформ, які вже були здійснені.» (До 2019 р.)
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04.07.2022 16:39 Відповісти
Ну він таки правий. Демократична система на практиці виявилась біль живучою, ніж тоталітарна.
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04.07.2022 16:44 Відповісти
І тут всі згадаймо Пороха! Віра! Мова! Армія!
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04.07.2022 16:45 Відповісти
Ну все вірно. Здійснені. З 2015 до 2019 року.
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04.07.2022 16:45 Відповісти
Бач, вони не все зрозуміли навіть в Швейцарїі !
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04.07.2022 16:59 Відповісти
А які зусилля потрібно продовжувати зеленському в боротьбі з корупцією?Продовжувати блокувати призначення керівника САП?Так наші "реформатори" непогано справляються і без порад президента Швейцарії.
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04.07.2022 21:22 Відповісти
Стійкість українців від їх патріотизму. А які там реформи. Олігархічна система була і є.
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04.07.2022 21:51 Відповісти
Порохобот!... Він що, не дивиться марафон імені зеленського???
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05.07.2022 00:46 Відповісти
 
 