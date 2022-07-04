Стійкість України - це результат тих реформ, які вже були здійснені. Вони мають продовжуватися, - президент Швейцарії Кассіс
Президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс на відкритті Конференції з відновлення України у Лугано наголосив, що Україні важливо продовжувати реформуватися, попри війну, тому що ці зміни збільшують її стійкість і закладають передумови для успішної відбудови.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда".
Кассіс розповів, що у так званій Луганській декларації - підсумковому документі конференції - закладуть основні принципи відбудови. Він зауважив, що це має бути ефективний та прозорий процес, невіддільний від шляху реформ, з урегульованими принципами управління, чіткими критеріями надання допомоги та розподілом ролей між Україною, державами та організаціями, які долучатимуться.
Президент Швейцарії зазначив, що довоєнний план конференції, у якому робили акцент на продовження інституційних реформ, та оновлений, де на перше місце вийшло питання відбудови, не суперечать, а доповнюють одне одного.
"Я поділяю думку, що стійкість України - це значною мірою результат тих реформ, які вже були здійснені. Важливо, щоб ці зусилля непохитно продовжувалися, особливо у сфері боротьби з корупцією, підвищення прозорості і незалежності судової системи, щоб реформи не буксували через війну. Ці два наріжні камені, реформи й відбудова, підсилюють одне одного… Реформи, стійкість і відновлення формують одне ціле", - зазначив Ігнаціо Кассіс.
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стійкіть України і Героїзм наших Воїнів - це результат чийогось проё** і невбиванної жаги-прагнення нашого народу до Незалежності і Волі... а також свідомої ненависті до брехливих кацапо-нелюдей...