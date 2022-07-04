Інформація про те, що британського добровольця не пустили до України - фейк, - Демченко

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко спростовує інформацію про те, що до України не пустили громадянина Великої Британії із позивним Сафрон, який боронив нашу державу та був поранений.

Про це Демченко написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Речник Держприкордонслужби повідомляє, що поспілкувася із британцем. "Він зазначив, що поширення такої інформації зроблено без його відома і згоди на це він не давав. До прикордонників він не має претензій, а дії військовослужбовців оцінює в межах норм законодавства", - пише Демченко.

"Саме цій людині рішення про заборону в’їзду не виносилося, як і адмінштраф у тому розмірі, про який всі пишуть", - додав він.

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Нагадаємо, раніше у соцмережах писали, що громадянина Великої Британії, пораненого в бою за Україну, нібито протримали 5 годин на кордоні у Шегинях, змусили сплатити 5 тис. штрафу за порушення строку перебування в країні та заборонили в’їздв Україну до кінця року.