Інформація про те, що британського добровольця не пустили до України - фейк, - Демченко
Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко спростовує інформацію про те, що до України не пустили громадянина Великої Британії із позивним Сафрон, який боронив нашу державу та був поранений.
Про це Демченко написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Речник Держприкордонслужби повідомляє, що поспілкувася із британцем. "Він зазначив, що поширення такої інформації зроблено без його відома і згоди на це він не давав. До прикордонників він не має претензій, а дії військовослужбовців оцінює в межах норм законодавства", - пише Демченко.
"Саме цій людині рішення про заборону в’їзду не виносилося, як і адмінштраф у тому розмірі, про який всі пишуть", - додав він.
Нагадаємо, раніше у соцмережах писали, що громадянина Великої Британії, пораненого в бою за Україну, нібито протримали 5 годин на кордоні у Шегинях, змусили сплатити 5 тис. штрафу за порушення строку перебування в країні та заборонили в’їздв Україну до кінця року.
Будь ласка, зачекайте...
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І я вірю Швецю та воїну-герою, а не цим кондонам з печерських пагорбів.
https://m.youtube.com/watch?v=NGia1lEPGxQ
"За законом януковоч аж ніяк не президент, а має сидіти в тюрмі відповідно вироку, що винесений йому українським судом."
Є маленька юридична заковика, яник хоч за законом і має сидіти, АЛЕ у нас бувших президентів за законом не має, так що воно за законом таки - президент.
"І ігарвалеріч не святий, а за законом вже має відправитись або до українського суду, або через екстрадицію - до американського. "
А чого ж досі не засудженний, і, навіть збільшиві свої статки з 2019 більше, ніж будь-який з наших олігархів?
Питання звісно риторичне.
А от обзивати коментуючих безпідставно тролями якось не камільфо...
Штраф за незаконне перебування на території України і заборона в'їзду до кінця року.
Тобто, він ще не збервся повертатися...
За логікою, він напевно зпочатку хотів виїхати, потім у шпиталі вилікуватися, а потім зібратися і в'їхати.
демченко інтернет весь в архівах
ця твоя заява - привід до дескваліфікації , якщо не більше
1. Освітній омбудсмен Сергій Горбачов повідомив, що лише 8% шкіл мають обладнані укриття Джерело:
2. Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявляє, що у 25% шкіл підтверджено наявність укриттів. Джерело:
3. Більшість українських шкіл мають укриття, якими можна скористатися у разі повітряної тривоги. Про це заявив голова МВС Денис Монастирський Джерело:
Я так розумію більшість - це більше 50%.
Висновок. Якому з трьох шановних та щирих українських чиновників вірити щирому українському пересічному громадянину?
Так і в цій цікавій історії - не випускали чи не впускали?
Все дуже нагадує фільм "Тот самый Мюнхаузен":
- Пошёл он как-то в лес без ружья.
- В каком смысле без ружья?
- Ну, в смысле на медведя.
- Не на медведя, а на мамонта. Но стрелял он именно из ружья.
- Из ружья?
- Да. Косточкой от вишни.
- Черешни!
- Стрелял он, во-первых, не черешней, а смородиной. Когда они пролетали над его домом.
- Медведи?
- Ну не мамонты же!
- А почему же тогда всё это выросло у оленя?
Замість вибачень перед героєм тлустих мразів з таможні, з подальшою їх перекваліфікацією у чистильщики вокзальних сортірів - "ви всьо врьотє, нас там нєт!" і рука руку миє.
Мразі.
Штрафують при виїзді за просрочену візу,та забороняють в'їзд в подальшому.
https://m.youtube.com/watch?v=NGia1lEPGxQ
******* фейкогін!
Тобто пи*діти треба трохи масштабніше...
вам никто не верит, зеленые дебилы.
5000 грн. - це еквівалент чого?
Про Виїзд запитували!!! За сарай нема бажання?
https://m.youtube.com/watch?v=NGia1lEPGxQ