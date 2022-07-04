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Інформація про те, що британського добровольця не пустили до України - фейк, - Демченко

прикордонник,кордон,держприкордонслужба,дпсу

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко спростовує інформацію про те, що до України не пустили громадянина Великої Британії із позивним Сафрон, який боронив нашу державу та був поранений.

Про це Демченко написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Речник Держприкордонслужби повідомляє, що поспілкувася із британцем. "Він зазначив, що поширення такої інформації зроблено без його відома і згоди на це він не давав. До прикордонників він не має претензій, а дії військовослужбовців оцінює в межах норм законодавства", - пише Демченко.

"Саме цій людині рішення про заборону в’їзду не виносилося, як і адмінштраф у тому розмірі, про який всі пишуть", - додав він.

Також читайте: Відсьогодні почав діяти візовий режим з РФ, - Держприкордонслужба

Нагадаємо, раніше у соцмережах писали, що громадянина Великої Британії, пораненого в бою за Україну, нібито протримали 5 годин на кордоні у Шегинях, змусили сплатити 5 тис. штрафу за порушення строку перебування в країні та заборонили в’їздв Україну до кінця року.

Автор: 

Велика Британія (5568) Держприкордонслужба ДПСУ (5952) кордон (4756) добровольці (915) фейк (743) Демченко Андрій (343)


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Топ коментарі
+34
Демченко-ми тобі звичайно віримо,то справжній герой та патріот Сафрон все вигадав...
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04.07.2022 16:39
+22
була інформація, що його, пораненого, декілька годин не випускали з країни.
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04.07.2022 16:39
+22
Це другий демченко (може родич першого). Але гандони обидва.
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04.07.2022 16:47
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a ja vot POCHEMU TA verju KGBshniku Shvecu.....a vot eto vo demchenko....tryndit ka dyshe
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04.07.2022 16:38 Відповісти
Це другий демченко (може родич першого). Але гандони обидва.
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04.07.2022 16:47 Відповісти
ta skoko ih u vas tam ?
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04.07.2022 16:49 Відповісти
Тут я как раз Швецу верю больше. Он всё таки проверяет свои источники Про некоторых украинских деятелей сдаётся впечатление что они выдаёт желаемое за настоящее.
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04.07.2022 17:00 Відповісти
Хто не в курсі, отут Швець в деталях розповів цю історію: https://youtu.be/_OxIF5vXky8?t=1309 https://youtu.be/_OxIF5vXky8?t=1309

І я вірю Швецю та воїну-герою, а не цим кондонам з печерських пагорбів.
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04.07.2022 17:42 Відповісти
А ось Швець зачитує знову переписку Сафрона,та розбирає вже виступ демченка....
https://m.youtube.com/watch?v=NGia1lEPGxQ
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05.07.2022 08:05 Відповісти
Демченко-ми тобі звичайно віримо,то справжній герой та патріот Сафрон все вигадав...
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04.07.2022 16:39 Відповісти
Ага, і ми повинні вірити якомусь черговому корупціонеру Демченко, а не бійцю, що проливав кров на передовій?
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04.07.2022 17:36 Відповісти
Інцидент був, хамидлам замість вибачитись, вистарчило нахабства спитати в британця чи не має той претензій. Звісно немає - все по закону, але по закону і Янукович президент і Коломойський святий, а воїна подинамили трохи, подумаєш....
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04.07.2022 18:25 Відповісти
Нахіба брехати?! За законом януковоч аж ніяк не президент, а має сидіти в тюрмі відповідно вироку, що винесений йому українським судом. І ігарвалеріч не святий, а за законом вже має відправитись або до українського суду, або через екстрадицію - до американського. Пересмикуєш , троляко!
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04.07.2022 19:05 Відповісти


"За законом януковоч аж ніяк не президент, а має сидіти в тюрмі відповідно вироку, що винесений йому українським судом."
Є маленька юридична заковика, яник хоч за законом і має сидіти, АЛЕ у нас бувших президентів за законом не має, так що воно за законом таки - президент.

"І ігарвалеріч не святий, а за законом вже має відправитись або до українського суду, або через екстрадицію - до американського. "
А чого ж досі не засудженний, і, навіть збільшиві свої статки з 2019 більше, ніж будь-який з наших олігархів?
Питання звісно риторичне.

А от обзивати коментуючих безпідставно тролями якось не камільфо...
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04.07.2022 20:21 Відповісти
Так пустили, чи ні? Саме головне не написав. Що то за держслужбовці пішли.
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04.07.2022 16:39 Відповісти
Він хотів, поранений, виїхати.
Штраф за незаконне перебування на території України і заборона в'їзду до кінця року.

Тобто, він ще не збервся повертатися...
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04.07.2022 17:19 Відповісти
с чего вы взяли что он не собирался возвращаться? это ваши домыслы.
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04.07.2022 17:38 Відповісти
Як можна в'їхати не виїхавши?

За логікою, він напевно зпочатку хотів виїхати, потім у шпиталі вилікуватися, а потім зібратися і в'їхати.
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04.07.2022 17:47 Відповісти
саме такі були новини спочатку
демченко інтернет весь в архівах
ця твоя заява - привід до дескваліфікації , якщо не більше
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04.07.2022 20:09 Відповісти
У нас держслужбовці - вони такі, якби мягко сказати - цікаві. Наприклад, про укриття в школах:

1. Освітній омбудсмен Сергій Горбачов повідомив, що лише 8% шкіл мають обладнані укриття Джерело:

2. Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявляє, що у 25% шкіл підтверджено наявність укриттів. Джерело:

3. Більшість українських шкіл мають укриття, якими можна скористатися у разі повітряної тривоги. Про це заявив голова МВС Денис Монастирський Джерело:

Я так розумію більшість - це більше 50%.

Висновок. Якому з трьох шановних та щирих українських чиновників вірити щирому українському пересічному громадянину?

Так і в цій цікавій історії - не випускали чи не впускали?

Все дуже нагадує фільм "Тот самый Мюнхаузен":

- Пошёл он как-то в лес без ружья.
- В каком смысле без ружья?
- Ну, в смысле на медведя.
- Не на медведя, а на мамонта. Но стрелял он именно из ружья.
- Из ружья?
- Да. Косточкой от вишни.
- Черешни!
- Стрелял он, во-первых, не черешней, а смородиной. Когда они пролетали над его домом.
- Медведи?
- Ну не мамонты же!
- А почему же тогда всё это выросло у оленя?
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04.07.2022 18:44 Відповісти
а не в тому розмірі - виносилося, *****?
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04.07.2022 16:39 Відповісти
bylo 50ooo ....$$
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04.07.2022 16:43 Відповісти
була інформація, що його, пораненого, декілька годин не випускали з країни.
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04.07.2022 16:39 Відповісти
Отож! 5 годин мурижили. Але то таке. Стосовно штрафа і заборони на в'їзд - виявляється Софрон дозволу!!!! на оприлюднення не давав! Тобто могло і бути, могло і не бути. Демченко!!! зробив заяву замість самого Софрона! Цікав, Софрон дозвіл самому Демченку рбити цю заяву дав? Тут потрібно почути самого Софрона.
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04.07.2022 16:59 Відповісти
А я так зрозуміла, що його не випускали з України.
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04.07.2022 16:41 Відповісти
Не впускали в Україну після лікування Великій Британії.
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04.07.2022 16:43 Відповісти
Невірно! Його не випускали!!!
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04.07.2022 16:52 Відповісти
Я тоже так подумал. Ну и хорошо, что это фейком оказалось. А то такая стыдоба была , что не хватало слов.
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04.07.2022 16:44 Відповісти
Правильно Ви зрозуміли!А ці тварюки з ОП разом з продажними прикордонниками 5000гр. штрафу взяли з нього за просрочене перебування в Україні,і заборонили В'ЇЗД.
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04.07.2022 16:55 Відповісти
Был такой срач дня два назад. Сам власть ругал . А раз это все оказалось фейком , ничего не поделаешь, нужно приносить свои извинения.
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04.07.2022 16:42 Відповісти
Гнилая отмазка зеленого. Никто не верит Демченко, кроме ботов. Если бы бы сам Софрон такое заявил, тогда бы вопросов не осталось.
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04.07.2022 17:56 Відповісти
Демедж контрол пішов.
Замість вибачень перед героєм тлустих мразів з таможні, з подальшою їх перекваліфікацією у чистильщики вокзальних сортірів - "ви всьо врьотє, нас там нєт!" і рука руку миє.
Мразі.
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04.07.2022 16:43 Відповісти
А який розмір адмінштрафу він заплатив, якщо не 5000?
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04.07.2022 16:44 Відповісти
4999
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04.07.2022 18:33 Відповісти
По-перше він їхав не в Україну, а з України.
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04.07.2022 16:44 Відповісти
Ви, читати вмієте? Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко спростовує інформацію про те, що до України не пустили громадянина Великої Британії Джерело:
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04.07.2022 16:47 Відповісти
про те, що до України не пустили
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04.07.2022 16:49 Відповісти
кілька днів тому мова йшла, що його пораненого не випускали з України і він сплатив штраф, тепер ідіоти пишуть що його не пускали в Україну, а такі як ти, не володіючи інформацією, вдають із себе розумників
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04.07.2022 17:20 Відповісти
речник спеціально нас всіх запутує!
Штрафують при виїзді за просрочену візу,та забороняють в'їзд в подальшому.
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04.07.2022 16:57 Відповісти
Що ви мелете? Ось що написав зелений Демченко - "Мова про, начебто, неналежне ставлення прикордонників до громадянина іноземної країни, етнічного українця, який захищає Україну від російського агресора, і якому, начебто, заборонили в'їзд в країну, коли людина днями перетинала кордон на виїзд. "
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04.07.2022 17:59 Відповісти
Демченку подзвонили з ОП! Як з Атрошенком!
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04.07.2022 16:46 Відповісти
Якщо це все фейк, то хочу запис самого бійця, який це підтвердить!
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04.07.2022 16:46 Відповісти
Ось Швець зачитує переписку Сафрона.
https://m.youtube.com/watch?v=NGia1lEPGxQ
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05.07.2022 08:01 Відповісти
тамтих "пркордонників" із польського кордону зняти в повному складі й відправити під Сіверськ на "заздалегідь викопані шанці" - і без броників та касок курвамать їхня засрана, дємчєнка - в рядові з калашем і 2-ма ріжками

******* фейкогін!
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04.07.2022 16:47 Відповісти
Якщо після тривалого мовчання якоїсь структури виходить речник, то найчастіше намагаються пояснити непояснюване!
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04.07.2022 16:48 Відповісти
Если это фейк, то дело чести Демченко выявить организатора, создателя и распространителя этого фейка, публично передать дело в суд который публично и осудит виновного. В противном случае фейк распространяет Демченко.
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04.07.2022 16:50 Відповісти
a proshe - zasluhati samovo britanca.....
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04.07.2022 16:53 Відповісти
Естественно, что в ходе расследования показания британца должны фигурировать, и в суде он так же должен дать показания. Без этого ни как.
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04.07.2022 18:30 Відповісти
Які вони всі πρεζερβατιβи !
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04.07.2022 16:50 Відповісти
Те, що не забороняли в'їзжати в Україну і що саме суму 5000 грн. прикордонники спростовують. А як на рахунок, що протримали 5 годин пораненого і яка ж таки сума штрафу чи зовсім якого може немає ? І швидко ж знайшли цього британця.
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04.07.2022 16:51 Відповісти
солодкоголосий речник Демченко, ми тут, в Україні, десятки років живемо, не треба розповідати про "нєвінаватих" товстосраких корупціонерів та хвойд-чиновників, ми всі, у різному ступені, пройшли спілкування з ними і швидше повіримо сторонньому, незацікавленому іноземцю, аніж цим зеленим щурам
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04.07.2022 16:54 Відповісти
Ти про що говориш Демченко - таке враження що ти сам фейк!!! Їхав на лікування в Англію. Його пораненого з температурою протримали 5 годин на кордоні у Шегинях. Він пропустив літак з Польщі. Більш того, його змусили сплатити 5000 грн. штрафу за порушення перебування строку у 90 днів і поставили заборону на в'їзд до України до кінця року Джерело:
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04.07.2022 16:56 Відповісти
інфа була, що його не хотіли випускати
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04.07.2022 17:11 Відповісти
"І снайпєрскій міномьот єму нікто нє заприщал ввозіть!"

Тобто пи*діти треба трохи масштабніше...
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04.07.2022 17:23 Відповісти
вообще-то его не пропускали на выезд, а не на въезд.
вам никто не верит, зеленые дебилы.
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04.07.2022 17:36 Відповісти
До того ж британець дійсно не платив адмінштраф. З нього просто стягли хабар.
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04.07.2022 18:56 Відповісти
Дійсно... У нас штрафи вимірюються мінімальним неоподаткованим мінімумом, або щось на кшталт мінімальної зарплати...

5000 грн. - це еквівалент чого?
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04.07.2022 22:22 Відповісти
Той Демченко *Чув дзвін,та не знає....*
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04.07.2022 20:40 Відповісти
Хіба питання про в'їзд було, уїбани?

Про Виїзд запитували!!! За сарай нема бажання?
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04.07.2022 19:45 Відповісти
та тих демченків скільки? і всі однакові - але ми не лохи ми всі президенти - не повірим жодному!!!
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04.07.2022 19:49 Відповісти
Швець розоблачає брехню демченка і зачитує переписку Сафрона...
https://m.youtube.com/watch?v=NGia1lEPGxQ
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05.07.2022 08:07 Відповісти
де лпровєрг?Він підтвердив повністю свавілля погранслужб.
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06.07.2022 17:52 Відповісти
корупція і гидотники там а не пограничники-всі знають як вони там корумповані.До захисника України таке ставлення?гидота та брехня
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06.07.2022 17:53 Відповісти
 
 