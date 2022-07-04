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Новини Війна
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Чотири російські кораблі із загальним залпом 28 ракет перебувають у Чорному морі, - Сили оборони Півдня України

море,чорне,російські,кораблі

У північно-західній частині Чорного моря наразі присутні 4 російські кораблі з ракетним озброєнням.

Про це повідомила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк під час брифінгу в Медіацентрі Україна - Укрінформ, передає Цензор.НЕТ.

"Наразі в північно-західній частині Чорного моря перебувають 3 ракетні кораблі, надводні носії ракет, а також підводний човен, споряджений крилатими ракетами типу "Калібр". Загальний залп становить 28 ракет. Ще є 1 великий десантний корабель", - розповіла речниця.

Також вона прокоментувала інформацію щодо підвезення 17 вагонів з боєприпасами з тимчасово окупованого Криму на залізничну станцію "Каланчак" у Херсонській області, зазначивши, що останні удари ЗСУ по складах ворожих боєприпасів не минули даремно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни перемістили 17 вагонів з боєприпасами із Криму на Херсонщину, - Генштаб ЗСУ

"Звісно, в них є певна проблема з логістикою. Оскільки ми наносимо досить потужні удари останніми тижнями, в тому числі і по складах як паливно-мастильних, так і з боєприпасами. Майже кожного дня є влучання в польовий склад боєприпасів. Тому їм потрібно доставляти собі допомогу і певні запаси, але із самою доставкою в них є теж певні проблеми", - сказала Гуменюк.

Автор: 

ВМС рф (141) Чорне море (1665) Гуменюк Наталія (804) Херсонська область (5726)


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litakom nemozhna harpoon(chik) zakinuti na ih ?
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04.07.2022 16:51 Відповісти
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04.07.2022 16:53 Відповісти
гарпуны ждут своего часа, кацапы уже ссатся маячить на горизонте
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04.07.2022 16:55 Відповісти
Так основне ППО у орків було на крейсері Мацква. Потім вони намагались на Зміїному заміну втраченому зробити. Але не вийшло. На тих кораблях, що залишились, ППО слабеньке.
То зараз час **@нути по цих коритах керованими ракетами з авіації. З відстані, не ризикуючи літаками.
Бачив по тєлєку, що хтось із Захода нам такі ракети підігнав був...
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04.07.2022 17:07 Відповісти
..почему они еще на плаву????
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04.07.2022 19:18 Відповісти
 
 