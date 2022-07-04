Чотири російські кораблі із загальним залпом 28 ракет перебувають у Чорному морі, - Сили оборони Півдня України

У північно-західній частині Чорного моря наразі присутні 4 російські кораблі з ракетним озброєнням.

Про це повідомила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк під час брифінгу в Медіацентрі Україна - Укрінформ, передає Цензор.НЕТ.

"Наразі в північно-західній частині Чорного моря перебувають 3 ракетні кораблі, надводні носії ракет, а також підводний човен, споряджений крилатими ракетами типу "Калібр". Загальний залп становить 28 ракет. Ще є 1 великий десантний корабель", - розповіла речниця.

Також вона прокоментувала інформацію щодо підвезення 17 вагонів з боєприпасами з тимчасово окупованого Криму на залізничну станцію "Каланчак" у Херсонській області, зазначивши, що останні удари ЗСУ по складах ворожих боєприпасів не минули даремно.

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"Звісно, в них є певна проблема з логістикою. Оскільки ми наносимо досить потужні удари останніми тижнями, в тому числі і по складах як паливно-мастильних, так і з боєприпасами. Майже кожного дня є влучання в польовий склад боєприпасів. Тому їм потрібно доставляти собі допомогу і певні запаси, але із самою доставкою в них є теж певні проблеми", - сказала Гуменюк.