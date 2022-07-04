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Новини Санкції проти Росії Війна
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НАЗК уперше виключило з кандидатів на санкції росіянина: він звільнився з посади у держкомпанії РФ та публічно засудив режим

санкции

Для того, щоби не потрапити під міжнародні санкції, визначений Національним агентством із питань запобігання корупції України, кандидат має публічно засудити російський режим, звільнитися зі своє посади в державних органах чи компанії або ж виконати іншу дію, яка передбачена для відповідної категорії.

Про це пише пресслужба НАЗК, інформує Цензор.НЕТ.

"Мета забезпечення таких звільнень та засуджень режиму - послабити здатність росії вести війну. Такий механізм визначений групою Єрмака-Макфола щодо санкцій в Дорожній карті індивідуальних санкцій", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 4 липня НАЗК вперше виключило громадянина РФ зі списку кандидатів на санкції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін пропонує РНБО запровадити санкції проти Маслякова й учасників КВК

"Особа, яка раніше була ідентифікована НАЗК як кандидат на санкції та опублікована на вебсайті "Війна&санкції", звернулась до НАЗК з проханням бути виключеною зі списку. Через війну ця особа засудила путінський режим та звільнилася з посади члена правління однієї з найбільших державних компаній РФ.

Ця компанія входить до топ-10 найбільших за виручкою у сфері енергетики. Вона сплачує величезні суми податків до російського бюджету, чим фактично фінансує тероризм - вбивства українців під час війни", - повідомляють у НАЗК.

Там вказують, що шанс не потрапити під міжнародні санкції є у 16 тисяч кандидатів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росія платить солдатам за війну через "Газпромбанк", що оминув санкції, - "Схеми". ВIДЕО

Автор: 

санкції (11802) НАЗК (1684)


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Топ коментарі
+34
Что за бред? Ах да, Ермак...
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04.07.2022 17:06
+23
"Давайтє нє будєм абіжать хароших узкіх?"
"Он нікаму нє желал зла! Проста чєсна работал на свайо гасударства и свайу сємьйу!"

А може давайте не будемо випускати гаманці путлєра на волю, в пампаси? Хай сидять в радной говєні і жеруть скрепне лайно! Спочатку говноїди привели до влади кривавого тирана, а тепер хочуть спетлять від відповідальності??
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04.07.2022 17:07
+23
Зеля зараз усіх жидів-олігархів у Московії звільнить від міжнародних санкцій, як він це намагався зробити з рабіновичем.
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04.07.2022 17:07
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Назовієго імя сестра!
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04.07.2022 17:06 Відповісти
Хуúло Дон Гундосовічь
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04.07.2022 17:37 Відповісти
Что за бред? Ах да, Ермак...
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04.07.2022 17:06 Відповісти
Єрмак - не брєд, а няня самого Зєлєнского!
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04.07.2022 17:37 Відповісти
цікаве питання, хто там пипку та кому дає?
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04.07.2022 19:54 Відповісти
макфол прибіжник ідеї перезапущення відносин з росією, єрмак теж нічого нового, тому такий і результат. Послабляють вони, тоді най ці "новонавернені " і всі грошики, що встигли натягати за довгі роки служби на рф, жертвують на ЗСУ, слабо?
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04.07.2022 17:45 Відповісти
"Давайтє нє будєм абіжать хароших узкіх?"
"Он нікаму нє желал зла! Проста чєсна работал на свайо гасударства и свайу сємьйу!"

А може давайте не будемо випускати гаманці путлєра на волю, в пампаси? Хай сидять в радной говєні і жеруть скрепне лайно! Спочатку говноїди привели до влади кривавого тирана, а тепер хочуть спетлять від відповідальності??
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04.07.2022 17:07 Відповісти
Зеля зараз усіх жидів-олігархів у Московії звільнить від міжнародних санкцій, як він це намагався зробити з рабіновичем.
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04.07.2022 17:07 Відповісти
Абрамовічем.
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04.07.2022 20:36 Відповісти
Згоден,цей кацап,найімовірніше, за походженням єврей.
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04.07.2022 20:57 Відповісти
На зняття санкцій заслуговують лише дохлі кацапи.
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04.07.2022 17:07 Відповісти
За бабки у нас можно сделать все.
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04.07.2022 17:10 Відповісти
це у наших олігархів можна за бабкі зробити все, у нас ні, просто влада олігархам належить.
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04.07.2022 17:46 Відповісти
На линейке пионера пропесочили на совесть.
И признав свои ошибки мальчик бросился под поезд...
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04.07.2022 19:26 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Iy7-GGuxaiI а шо так можно было - типа, извините я больше не буду, осознал
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04.07.2022 17:08 Відповісти
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04.07.2022 17:11 Відповісти
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04.07.2022 17:09 Відповісти
Ти ба, всі, як один - "козачки"!!! І всі заслані!!!
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04.07.2022 17:30 Відповісти
Через війну ця особа засудила путінський режим та звільнилася з посади члена правління однієї з найбільших державних компаній РФ.

Джерело:

1. публично засудила ?

2. в яких ЗМІ засудила ?

3. фамілія ?

4. чі Ермак знову якись химкіни кури видумав ??
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04.07.2022 17:10 Відповісти
Знайшов на сайті НАЗК:
"Ім'я особи не розголошується для забезпечення конфіденційності. Звертаючись до НАЗК щодо виключення зі списку кандидатів на санкції, ви можете бути впевненим, що дані про вас будуть у безпеці."

Тобто це захищена від прозорості схема вивода з-під санкцій... Чи що це?
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04.07.2022 17:41 Відповісти
під таким соусом навіть з путіна можна всі санкції зняти щоб він на самміт приїхати зміг, а потім ображено губи дути, я туди не поїду бо там путіна пускають.
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04.07.2022 17:47 Відповісти
Це не спосіб послабити парашу, це спосіб звільнитися від санкцій.
Звичайно, таке гівно як єрмак, могло лише таку липу створити!
Для того щоб звільнитися від санкцій, потрібно день часу!
Нові пакети санкцій, обговорюють тижнями і не факт, що ця особа, якщо вона повернеться на свою посаду, попаде в новий санкційний список!
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04.07.2022 17:10 Відповісти
НАЗК-ох,я такая наівная і давєрчівая,мєня лєгко абмануть...
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04.07.2022 17:10 Відповісти
Ну и «почем опиум для народа»?
Резиденту Є в ОП не вистачає агентів?
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04.07.2022 17:12 Відповісти
Перестаньте гратись "хороших русских " що він зробив для того що б війна припинилась ?в них одне аби санкціі зняли ,а наші барани повелися.
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04.07.2022 17:13 Відповісти
і самі баранисті барани в ОП, бо люди не ведуться.
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04.07.2022 17:48 Відповісти
він зробив за 8 років все, щоб війна тривала 8 років. Але достатньо сказати "я асуждаю какой-то там рєжім" - і вже йому медаль героя України
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04.07.2022 18:43 Відповісти
Що за дурня?! Прізвище де? Якщо він "публічно засудив", то чого боятись?
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04.07.2022 17:14 Відповісти
Харошіх рускіх в природі не існує. Мабуть це бізнес партнери кварталу 95. І до бабки не ходи!
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04.07.2022 17:17 Відповісти
неужто Абрамович.....или Фридман
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04.07.2022 17:20 Відповісти
Какой-то неназванный, засекреченный кацап показал в кармане дулю в сторону России, закинул сколько сказали здешним пацанам - и вот он уже революционер и санкциям не подвержен.
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04.07.2022 17:23 Відповісти
Какое у него звание в ФСБ?
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04.07.2022 17:23 Відповісти
Єрмак,на відміну від українців, вірить у хороших руских!
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04.07.2022 17:26 Відповісти
Хороший руzzкій --- мертвий руzzкій!
Єдина офіційна державна організація України, яке веде інвентар "добрих" кацапів --- Генштаб ЗСУ.

Інвентар оновлюється щодня зранку.

Зі. Зрадник єрмак традиційно йде до *****.
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04.07.2022 17:26 Відповісти
ні, не пішов, далі гадить.
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04.07.2022 17:49 Відповісти
тобто те що він до цього він сплачував податки які йшли на закупівлю зброї та зарплатню окупантам , а як діло дійшло до власної кишені він відразу став проти. алеж війна розпочалась не 24 лютого 2022 року, війна розпочалась 21 лютого 2014 року
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04.07.2022 17:30 Відповісти
Более бездарного способа ослабить противника сложно придумать.
А не лучше было бы без всех этих тупых ******** ничего не городить, а иметь агентов в лице таких людей.
Просто подписали бы бумагу, что будет сотрудничать.
А так с них толку меньше даже чем с козла молока
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04.07.2022 17:32 Відповісти
Так! Але все було навпаки! Такий папір свого часу підписав Зеля !
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04.07.2022 18:46 Відповісти
Получается, что если сейчас абсолютно все структуры под Зеленским - это жопа.
Хотя я надеюсь, что есть люди способные отказаться от выполнения предательских приказов руководства.
Иначе он сдаст всю страну, возможно частями и в разные руки, но сути это не меняет.
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04.07.2022 19:44 Відповісти
Витворяють що хочуть - боюсь що ми дуже довго ці "творіння" ЗЕбанди будемо відхаркувати з кров'ю!
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04.07.2022 17:35 Відповісти
"Не такие русские" могут валить из Параши куда угодно. Главное, чтобы не в Украину.
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04.07.2022 17:35 Відповісти
Нєнєнє.
Хай пожинають плоди свого вялічія, а не з баблішком сунуть жить в Європи. Радная скрєпная говєнь ждьот! Діди випівалі! Нізабудім ніпрастім! Баяра мішка балалайка!
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04.07.2022 18:44 Відповісти
Так просто?

А від статків, зароблених при *****, відмовився?
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04.07.2022 17:38 Відповісти
Наверное, это Волобуев
https://www.pravda.com.ua/articles/2022/04/28/7342697/
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04.07.2022 17:38 Відповісти
Завтра путін вийде і з ухмилкою засудить свою "спецоперацію".
НАЗК видасть світові директиву зняти з Росії всі санкції??
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04.07.2022 17:38 Відповісти
путіну Зеленський особисто вручить український паспорт і призначить радником Єрмака. А нам Скабєйчук на Г+Г пояснить, що не можна винити путіна в звірствах його режиму, адже він виявив сміливість піти проти системи.
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04.07.2022 18:42 Відповісти
Так не спрацює! Треба спочатку накладати санкціі на всіх без винятку, а потім висувати умови для зняття!
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04.07.2022 17:38 Відповісти
Пока ермак не будет болтаться с веревкой на шее на фонарном столбе, маланцы будут уходить от санкций!!! Оно уже пыталась экс-владельца челси вывести, да шум поднятый не дал этому подонку совершить этого.
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04.07.2022 17:46 Відповісти
думка одна. Перці переписали всі активи в Україні на одного, проплатили Єрмаку "с ходу" і санкції зняли. ОПа впирається тільки по Ромчику,Міші і "Лужніковських". Призвіще не оголошують, бо гешефт зірветься.
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04.07.2022 17:48 Відповісти
Напевне, хтось із Лужніковських.
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04.07.2022 17:50 Відповісти
Может речь о бывшем ахтырчанине Волобуеве,а ныне москале. Тот вице президент газпрома был или что-то в этом роде. Так он уволился, публично осудил и сейчас воюет против свинособак. А вообще отток богатых, умных и влиятельных из россии это хорошо, пуйло останется с соратниками дегенератами аля медведка и журавлев в итоге, а это смертный приговор. Есть же там Люди, как Шевчук, Макаревич или те из росиян кто отдает свою жизнь за нашу свободу. Их мало но все же они есть.
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04.07.2022 17:56 Відповісти
Беня вассал зеленского
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04.07.2022 18:13 Відповісти
я правильно розумію, що будь-якому росіянину можна спочатку убити 100 тис українців, а потім просто "засудити режим" і за це він відразу стає головним кандидатом на українське громадянство?
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04.07.2022 18:40 Відповісти
Агент ГРУ Дермак рятує кацапські активи за відкати? А що за особа, якщо вона зробила це публічно то де ім'я, фото, публічне звернення? Якась Дермаковська хня, тільки настрій псує.
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04.07.2022 18:48 Відповісти
Если публично - то почему цензор ролик не выкладывает?

А может... А может тут публика другая?))
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04.07.2022 19:18 Відповісти
Хотів би я подивитись на пику, яка прийняла таке рішення.
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04.07.2022 19:26 Відповісти
невзоров 2 продовження буде
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04.07.2022 19:45 Відповісти
мені цікаво, а чи привів Блазень хоч одну більш/менш розумну людину за собою в політику. Зе боти іноді тут ошиваються, нехай назвуть хоч одного не дебіла-крадія!
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04.07.2022 20:21 Відповісти
Прикольно: «публічно засудила», та «ім'я не разголошується». Це як? Голосно крикнути у туалеті?
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05.07.2022 11:44 Відповісти
 
 