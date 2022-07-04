НАЗК уперше виключило з кандидатів на санкції росіянина: він звільнився з посади у держкомпанії РФ та публічно засудив режим
Для того, щоби не потрапити під міжнародні санкції, визначений Національним агентством із питань запобігання корупції України, кандидат має публічно засудити російський режим, звільнитися зі своє посади в державних органах чи компанії або ж виконати іншу дію, яка передбачена для відповідної категорії.
Про це пише пресслужба НАЗК, інформує Цензор.НЕТ.
"Мета забезпечення таких звільнень та засуджень режиму - послабити здатність росії вести війну. Такий механізм визначений групою Єрмака-Макфола щодо санкцій в Дорожній карті індивідуальних санкцій", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 4 липня НАЗК вперше виключило громадянина РФ зі списку кандидатів на санкції.
"Особа, яка раніше була ідентифікована НАЗК як кандидат на санкції та опублікована на вебсайті "Війна&санкції", звернулась до НАЗК з проханням бути виключеною зі списку. Через війну ця особа засудила путінський режим та звільнилася з посади члена правління однієї з найбільших державних компаній РФ.
Ця компанія входить до топ-10 найбільших за виручкою у сфері енергетики. Вона сплачує величезні суми податків до російського бюджету, чим фактично фінансує тероризм - вбивства українців під час війни", - повідомляють у НАЗК.
Там вказують, що шанс не потрапити під міжнародні санкції є у 16 тисяч кандидатів.
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"Он нікаму нє желал зла! Проста чєсна работал на свайо гасударства и свайу сємьйу!"
А може давайте не будемо випускати гаманці путлєра на волю, в пампаси? Хай сидять в радной говєні і жеруть скрепне лайно! Спочатку говноїди привели до влади кривавого тирана, а тепер хочуть спетлять від відповідальності??
И признав свои ошибки мальчик бросился под поезд...
Джерело:
1. публично засудила ?
2. в яких ЗМІ засудила ?
3. фамілія ?
4. чі Ермак знову якись химкіни кури видумав ??
"Ім'я особи не розголошується для забезпечення конфіденційності. Звертаючись до НАЗК щодо виключення зі списку кандидатів на санкції, ви можете бути впевненим, що дані про вас будуть у безпеці."
Тобто це захищена від прозорості схема вивода з-під санкцій... Чи що це?
Звичайно, таке гівно як єрмак, могло лише таку липу створити!
Для того щоб звільнитися від санкцій, потрібно день часу!
Нові пакети санкцій, обговорюють тижнями і не факт, що ця особа, якщо вона повернеться на свою посаду, попаде в новий санкційний список!
Резиденту Є в ОП не вистачає агентів?
Єдина офіційна державна організація України, яке веде інвентар "добрих" кацапів --- Генштаб ЗСУ.
Інвентар оновлюється щодня зранку.
Зі. Зрадник єрмак традиційно йде до *****.
А не лучше было бы без всех этих тупых ******** ничего не городить, а иметь агентов в лице таких людей.
Просто подписали бы бумагу, что будет сотрудничать.
А так с них толку меньше даже чем с козла молока
Хотя я надеюсь, что есть люди способные отказаться от выполнения предательских приказов руководства.
Иначе он сдаст всю страну, возможно частями и в разные руки, но сути это не меняет.
Хай пожинають плоди свого вялічія, а не з баблішком сунуть жить в Європи. Радная скрєпная говєнь ждьот! Діди випівалі! Нізабудім ніпрастім! Баяра мішка балалайка!
А від статків, зароблених при *****, відмовився?
https://www.pravda.com.ua/articles/2022/04/28/7342697/
НАЗК видасть світові директиву зняти з Росії всі санкції??
А может... А может тут публика другая?))