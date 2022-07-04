НАЗК уперше виключило з кандидатів на санкції росіянина: він звільнився з посади у держкомпанії РФ та публічно засудив режим

Для того, щоби не потрапити під міжнародні санкції, визначений Національним агентством із питань запобігання корупції України, кандидат має публічно засудити російський режим, звільнитися зі своє посади в державних органах чи компанії або ж виконати іншу дію, яка передбачена для відповідної категорії.

Про це пише пресслужба НАЗК, інформує Цензор.НЕТ.

"Мета забезпечення таких звільнень та засуджень режиму - послабити здатність росії вести війну. Такий механізм визначений групою Єрмака-Макфола щодо санкцій в Дорожній карті індивідуальних санкцій", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 4 липня НАЗК вперше виключило громадянина РФ зі списку кандидатів на санкції.

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"Особа, яка раніше була ідентифікована НАЗК як кандидат на санкції та опублікована на вебсайті "Війна&санкції", звернулась до НАЗК з проханням бути виключеною зі списку. Через війну ця особа засудила путінський режим та звільнилася з посади члена правління однієї з найбільших державних компаній РФ.

Ця компанія входить до топ-10 найбільших за виручкою у сфері енергетики. Вона сплачує величезні суми податків до російського бюджету, чим фактично фінансує тероризм - вбивства українців під час війни", - повідомляють у НАЗК.

Там вказують, що шанс не потрапити під міжнародні санкції є у 16 тисяч кандидатів.

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