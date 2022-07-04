В ЗСУ немає потреби у примусовій мобілізації жінок, вони можуть спокійно перетинати кордон, - Міноборони

В Міноборони пояснили, що жінок в Україні примусово мобілізувати не планують. Це є черговим російським фейком.

Про це у Facebook повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"У російському медіапросторі вкотре запустили фейк про мобілізацію жінок в Україні. Цей фейк підхопили в нас. Так, це тема, яка дасть багато переглядів, але не треба на цьому спекулювати під час війни", - йдеться в повідомленні.

Маляр нагадала, що з 24 лютого жодної жінки примусово в Україні не мобілізували, як власне і до того - з 2014 року.

Також, станом на зараз в ЗСУ немає потреби у примусовій мобілізації жінок.

А жодних обмежень, пов'язаних з мобілізацією, для перетину кордону щодо жінок немає і станом на зараз такі обмеження не плануються.

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