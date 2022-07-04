В ЗСУ немає потреби у примусовій мобілізації жінок, вони можуть спокійно перетинати кордон, - Міноборони
В Міноборони пояснили, що жінок в Україні примусово мобілізувати не планують. Це є черговим російським фейком.
Про це у Facebook повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.
"У російському медіапросторі вкотре запустили фейк про мобілізацію жінок в Україні. Цей фейк підхопили в нас. Так, це тема, яка дасть багато переглядів, але не треба на цьому спекулювати під час війни", - йдеться в повідомленні.
Маляр нагадала, що з 24 лютого жодної жінки примусово в Україні не мобілізували, як власне і до того - з 2014 року.
Також, станом на зараз в ЗСУ немає потреби у примусовій мобілізації жінок.
А жодних обмежень, пов'язаних з мобілізацією, для перетину кордону щодо жінок немає і станом на зараз такі обмеження не плануються.
Будь ласка, зачекайте...
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Як пояснював не так давно якийсь військовий чиновник, примусової мобілізації чоловіків також немає. Є просто мобілізація.
Гра словами.
А пламєнні борці за "гендерну рівність" мають заткнутися, і нарешті зайнятись чимось більш корисним.
А ти в Молдову, х е р о й, як Боря Апрель через Дунай вигрібав
Чим далі від лінії фронту - тим жирніши п о ц р і й о т и. Вертайся, "справжній чоловіче".
А в ночі тебе гріти буде кошак? Тупе створіння.
Дуже нагадує - вперьод орли, а я за вамі(С).
Звичайно амазонки завжди були і будуть. Але серед жінок вони завжди були в меншості
Нема питання - люди можуть і самі все купити і амуніцію, і зброю. Але для чого нам прокладка непотрібна - держава та чиновники? Задумуєшся про анархію.
А то, коли захищати - державу - вона згадає про патріотизм та обов'язки . А як після війни - забезпечити тих самих ветеранів - митю забуває про свої обов'язки.
Ось містяни пишуть, напевне "злісні наклепники" , що "- мер гриньків отримав велику премію за високі показники мобілізації, причому постарався щоб його синочок мав бронь від мобілізації."
"пресування "мобілізаційної групи" кандидата на мобілізацію в п'ятницю на базарі, головний що пресував ще та скотина страшив що якщо "потенційний кандидат" не піде в воєнкомат добровільно, то зробить так щоб його відправили "в саме пекло".
Всі рівні, еге ж.