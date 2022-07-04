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Новини Війна
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В ЗСУ немає потреби у примусовій мобілізації жінок, вони можуть спокійно перетинати кордон, - Міноборони

жінки,зсу,армія

В Міноборони пояснили, що жінок в Україні примусово мобілізувати не планують. Це є черговим російським фейком.

Про це у Facebook повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"У російському медіапросторі вкотре запустили фейк про мобілізацію жінок в Україні. Цей фейк підхопили в нас. Так, це тема, яка дасть багато переглядів, але не треба на цьому спекулювати під час війни", - йдеться в повідомленні.

Маляр нагадала, що з 24 лютого жодної жінки примусово в Україні не мобілізували, як власне і до того - з 2014 року.

Також, станом на зараз в ЗСУ немає потреби у примусовій мобілізації жінок.

А жодних обмежень, пов'язаних з мобілізацією, для перетину кордону щодо жінок немає і станом на зараз такі обмеження не плануються.

Читайте: В Міноборони поки не розглядають питання мобілізації жінок

Автор: 

жінки (624) мобілізація (3042) Маляр Ганна (525)


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Топ коментарі
+11
Мужчины,как всегда пол второй сорта.По Конституции женщины и мужчины равны в правах и даже запрещена дискриминация по половой принадлежности,но кому нужна Конституция.
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04.07.2022 18:10
+9
Считать ничего не буду.Мне на этот бред феминистки насрать.Хотите равных прав с нами,но не хотите равных обязанностей?Так не бывает.
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04.07.2022 18:52
+8
сказал бы ты в Израиле про гендерну рівність.
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04.07.2022 18:06
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Слово "примусово" аж 4 рази для такої короткої статті.
Як пояснював не так давно якийсь військовий чиновник, примусової мобілізації чоловіків також немає. Є просто мобілізація.
Гра словами.
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04.07.2022 17:52 Відповісти
Це є гуд. Прекрасна стать повинна себе берегти, а за разом і дітей.
А пламєнні борці за "гендерну рівність" мають заткнутися, і нарешті зайнятись чимось більш корисним.
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04.07.2022 18:03 Відповісти
сказал бы ты в Израиле про гендерну рівність.
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04.07.2022 18:06 Відповісти
Що саме ти маєш на увазі?
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04.07.2022 18:09 Відповісти
Почитай как проходит военная служба в Израиле, и что будет если война начнется вторжение.
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04.07.2022 18:17 Відповісти
І? Думаєш відкрию Америку вдруге? До чого тут Ізраїль з його підходом до військового обов'язку громадян та "боротьба" за "гендерну рівність" в Україні?
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04.07.2022 18:33 Відповісти
А человек ничего неправильного не сказал. Женщина ценнее для человечества чем мужчина. Изобретут искусственную матку, можно будет говорить о полном равенстве. А пока ее нет, то выживание нации зависит от количества женщин детородного возраста, а не от паритета между мужчинами и женщинами. А те, кто пытается перевернуть мироздание, ничего кроме вреда не несут. Мужчина испокон веку защищает женщин и детей ценой своей жизни, именно для того, чтобы не прервался его род
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04.07.2022 18:20 Відповісти
Бред и херня полная.Мужчина также ценен как и женщина.От кого будут рожать женщины, если все их мужчины погибнут?От победителей?Или,от специально приглашенных осеменителей из других стран?И что это будет за "нация" такая в результате?Бурятоукраинцы или афроукраинцы?Или осеменением и возрождением займутся самые хитрые,типа Лысого,Наумова?Бедные будут умирать за их Гаремы ?
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04.07.2022 18:35 Відповісти
От мужчин будут рожать женщины, другого способа не придумали! Только вот женщина вынашивает ребенка 9 месяцев. А теперь посчитай, сколько детей может настругать мужчина за этот же срок. Прямо все мужское население Украины погибнет в этой войне или что? Плять, во что превратились мужчины. Причитают они, что баб под пули не бросают. позорище, ей богу.
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04.07.2022 18:44 Відповісти
🤣 Зачьот!
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04.07.2022 18:48 Відповісти
Да плять, ну серьезно же стыдоба. Давай детей в интернат, а женщин на фронт... Ну не ептваюмать...
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04.07.2022 19:03 Відповісти
Post-AV

А ти в Молдову, х е р о й, як Боря Апрель через Дунай вигрібав
Чим далі від лінії фронту - тим жирніши п о ц р і й о т и. Вертайся, "справжній чоловіче".
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04.07.2022 19:09 Відповісти
Я в 92 свое отвоевал, уж извините. И не причитал, что женщин на линии фронта не было
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04.07.2022 19:13 Відповісти
Сина нема, зятя, онуків, не? Вони теж не сцикуни? Агов, діду?
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04.07.2022 19:26 Відповісти
2 дочери и 2 внучки. Есть зятья. Военнообязанные. В Украине есть племянник, сын покойного брата, в Белгород днестровске. Воюет. Дальше что? Ссыкунов нет. И уж по крайней мере никому из них не придет в голову плакать, что женщин не призывают в армию
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04.07.2022 20:22 Відповісти
Считать ничего не буду.Мне на этот бред феминистки насрать.Хотите равных прав с нами,но не хотите равных обязанностей?Так не бывает.
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04.07.2022 18:52 Відповісти
Женские права ущемляют только мужчин с низким уровнем тестостерона. Из тех, которые утверждаться могут только за счёт чьей-то бесправности. Меня женские права ни в чем не ущемляют. Я сильнее уже в силу того, что родился мужчиной. А не нюней.
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04.07.2022 18:59 Відповісти
Ага, банк сперми, пробірка і нащо ті чоловіки. У нас в країні це дуже прибутковий "бізнес".
А в ночі тебе гріти буде кошак? Тупе створіння.
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04.07.2022 19:05 Відповісти
Вы переживаете, что вашего мужа призовут или что вас не призывают? И то и другое решаемо
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04.07.2022 19:15 Відповісти
Я кажу за те, що цинічно посилати когось туди, куди самі з синами, зятями, онуками ніколи не підете.
Дуже нагадує - вперьод орли, а я за вамі(С).
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04.07.2022 19:25 Відповісти
Вы о чем вообще сейчас? речь о том, что женщин не следует призывать в армию, если на то нет их желания. То есть женщина в армии может быть только на добровольной основе. Вот и все. Мужчины другое дело. Если считаете, что это не так, спрячьте своего козака. Я в Украине сроду не проживал, но в Приднестровской войне участвовал. Ни НАТО, ни ЕС, никто другой нам не помогал. Ни касок, ни оружия, ни бронежилетов против 14-й армии. Так что не мне слушать про вперёд орлы, а я за вами.
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04.07.2022 20:31 Відповісти
Дорогенький! Щоб з'явилась дитина потрібно її виносити,вигодувати доки виношують, вигодувати незагубити після родів,народити. Ви нездатні на це! Зрозумійте,що неповноцінний...!
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04.07.2022 21:01 Відповісти
Детородные женщины с матками за бугром, родной, а тут мужики дохнут. Или ты из этих двух минусов как то сможешь родить какой то плюс?
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04.07.2022 20:36 Відповісти
Плять десяток ,таких героїв,як,Ви,ненародить одну дитину за все життя! Доступно??? Яйцекладучий
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04.07.2022 21:04 Відповісти
Не совсем понятно, как мобилизация женщин может исправить ситуацию с гибелью мужчин? Или если будут гибнуть и женщины, будет более справедливо? И как сделать так, чтобы мужчины не гибли на войне? Капитулировать? уступить часть территории? Провести референдум и войти в состав РФ? Ради бога, решает народ, а не власть.
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04.07.2022 21:09 Відповісти
Мужчины,как всегда пол второй сорта.По Конституции женщины и мужчины равны в правах и даже запрещена дискриминация по половой принадлежности,но кому нужна Конституция.
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04.07.2022 18:10 Відповісти
Ти своєю маячнею здатен змінити Біологію??
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04.07.2022 21:05 Відповісти
тобто гендерна рівність тільки там де комусь вигідно. Мужики на війну, а баби на море
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04.07.2022 18:33 Відповісти
Почни рожати,й буде Повна гендерна рівність...
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04.07.2022 21:06 Відповісти
Практика знову показала - що гендерна рівність - утопія.
Звичайно амазонки завжди були і будуть. Але серед жінок вони завжди були в меншості
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04.07.2022 18:34 Відповісти
Усі утопічні проекти рано чи пізно закінчуються антиутопіями.
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04.07.2022 18:56 Відповісти
Маячня ідотів незмінюють Природу! Кретинизм стада не закон Біології людини
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04.07.2022 21:08 Відповісти
Капіталістичний устрій країни та примусова мобілізація речі геть не сумістні.За такої умови,коли людина за все в своїм житті від народження сплачує зі своїй кишені, служба в армії мусить бути поважною,шановною ,але цілком добровільною працею по найму.Примушувати силою людину захищати чужий капітал,бізнес,нерухомість-то є аморально.
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04.07.2022 18:48 Відповісти
Тобто, в кого є бабло- той може спокійно поймать Сибаса , а хто "поважно і шановно " служить у війську- повинен захищати капітал, бізнес і нерухомість перших?
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04.07.2022 18:53 Відповісти
При капіталізмі ,ніхто нікому нічого не винен.А повинен лише у тому випадку,коли підписав контракт та взяв за свою роботу гроші.Бізнес,нічого особистого.
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04.07.2022 18:58 Відповісти
Просто виникає питання - куди йдуть податки? Військовий збір?
Нема питання - люди можуть і самі все купити і амуніцію, і зброю. Але для чого нам прокладка непотрібна - держава та чиновники? Задумуєшся про анархію.
А то, коли захищати - державу - вона згадає про патріотизм та обов'язки . А як після війни - забезпечити тих самих ветеранів - митю забуває про свої обов'язки.
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04.07.2022 19:37 Відповісти
У вас не капіталіьм а форма рабовласності. Зе режим володіє мешканцями ,як власністю. Спочатку навчіться обирати владу
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04.07.2022 21:10 Відповісти
Годі вже, друже, шануйте себе: бджоли не гають час на мух, щоб розповісти їм, що мед смачніший за лайно. Не витрачайте і Ви.
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04.07.2022 21:19 Відповісти
Тут навіть не справа в дискримінації чоловіків і сексизмі. Все набагато гірше. Це порушення закону! Адже є 24 стаття Конституції і ніхто не в праві її порушувати не залежно від того в якому кабінеті він тимчасово сидить.
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04.07.2022 19:08 Відповісти
Тобто, пані Ганзя, роблячи акцент виключно на жінках, м*яко натякає нам, що чоловіків таки примусово мобілізують?
Ось містяни пишуть, напевне "злісні наклепники" , що "- мер гриньків отримав велику премію за високі показники мобілізації, причому постарався щоб його синочок мав бронь від мобілізації."
"пресування "мобілізаційної групи" кандидата на мобілізацію в п'ятницю на базарі, головний що пресував ще та скотина страшив що якщо "потенційний кандидат" не піде в воєнкомат добровільно, то зробить так щоб його відправили "в саме пекло".
Всі рівні, еге ж.
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04.07.2022 19:21 Відповісти
 
 