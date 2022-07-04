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План відновлення України вже оцінюється у $750 млрд, важливе джерело - це конфіскація коштів агресора, - Шмигаль

шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що план відновлення України вже оцінюється у $750 млрд, важливим джерелом є конфіскація коштів агресора.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це  Шмигаль на Конференції з відновлення України в Лугано в понеділок.

"Хто має заплатити за план відновлення, який уже зараз оцінюється в $750 млрд. Ми вважаємо, що ключовим джерелом відновлення мають бути конфісковані активи Росії та російських олігархів", - сказав він.

Прем'єр подякував країнам, які вже розпочали процес конфіскації, а також закликав інших партнерів приєднатися до цього процесу.

Крім того, серед джерел відновлення прем'єр назвав міжнародні гранти, пільгові кредити міжнародних фінансових інституцій, інвестиції приватного сектора та позабюджетні внески приватних осіб і корпорацій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прямі збитки інфраструктури України від агресії РФ перевищили $100 млрд, - Шмигаль

Також Шмигаль наголосив, що одним із джерел відновлення країни стане бюджет України.

Згідно з баченням відновлення України: "Сильна європейська країна – магніт для іноземних інвестицій", у перспективі 10 років план передбачає реалізацію 850 проєктів на загальну суму понад $750 млрд.

З них на 2023-2025 роки передбачено реалізацію 580 проєктів із фінансуванням понад $350 млрд, а на 2026-2032 рік – 270 проєктів із фінансуванням понад $400 млрд.

Також читайте: Післявоєнне відновлення України складатиметься з трьох етапів, - Шмигаль

Автор: 

Швейцарія (862) Шмигаль Денис (4566)


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Топ коментарі
+18
кінця війні не видно, ведмедя ще не вбили і навіть не покоцали, а ці вже шкуру ділять...
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04.07.2022 18:22
+17
Тут дом горит, а эти решают, где какие обои клеить..
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04.07.2022 18:26
+12
господи..зелені вже повні підрахуї..
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04.07.2022 18:17
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господи..зелені вже повні підрахуї..
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04.07.2022 18:17 Відповісти
На 2й срок Зеля будет рвать ж похлеще Пети! Он тут дивиденды зарабатывает астрономические, а не хватало что какойто ушлёпок придёт вместо него и будет стричь урожай!
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04.07.2022 18:36 Відповісти
Не будет у него второго срока.
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04.07.2022 19:27 Відповісти
На жаль, все йде до того, що буде. Народ у нас необучаємий.
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04.07.2022 19:59 Відповісти
Під час дії воєнного стану - ніякі, нікого, нікуди вибори не проводяться..так що строк може бути просто путіноїднобескінечним...
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04.07.2022 21:10 Відповісти
ушлепок твой не придет а уйдет точнее - эту зеленую падлу выкинут нах что бы не позорил Украину больше никогда
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04.07.2022 22:03 Відповісти
Шмыгаль это Шмыгаль👍 750 не предел☝ Заскриньте этот комент
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04.07.2022 18:41 Відповісти
кінця війні не видно, ведмедя ще не вбили і навіть не покоцали, а ці вже шкуру ділять...
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04.07.2022 18:22 Відповісти
Ведмедя вже покоцали. Ще правда не кастрували, ампутації не провели, але все в процесі.

Ви просто уважно дивіться на темпи які зараз показує вс рф та на заяви партнерів.
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04.07.2022 21:55 Відповісти
Тут дом горит, а эти решают, где какие обои клеить..
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04.07.2022 18:26 Відповісти
Дизаин это важно
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04.07.2022 19:18 Відповісти
Домінуючий колір-Zелений
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04.07.2022 20:00 Відповісти
пропонуєте почати фарбувати асфальт??
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04.07.2022 21:11 Відповісти
ху-еный а не зеленый
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04.07.2022 22:04 Відповісти
Это же сколько у нас миллионеров появится! Как минимум 30%, а это больше 200 млрд. украдут! Кому война, а кому бабло....
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04.07.2022 18:31 Відповісти
Якщо він договорняк з Московією підпише, тоще вимушені будем контрібуції Росії платити.
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04.07.2022 18:39 Відповісти
ты и такие кацапы как ты будут платить а зеленого предателя посадят за нарушение Законов Украины
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04.07.2022 22:07 Відповісти
ця зелена кодла планує сідіти на нашій шії до 2032 року??? Зелені мрійники
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04.07.2022 18:44 Відповісти
кацапи захопили луганську обл а ці гниди ху"нею займаються, продовжують асфальт класти покидьки
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04.07.2022 18:44 Відповісти
Конфисковать все. Это еще суды над преступлениями против украинцев не прошли - там рашисты миллиардов 50 будут выплачивать. А если брать во внимание предидущих 8 лет войны за что ответственна Россия то триллион на полку и свободны.
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04.07.2022 18:59 Відповісти
Беня на низькому старті
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04.07.2022 19:12 Відповісти
Она его доканает
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04.07.2022 19:19 Відповісти
Об 1 триллиона долларов я говорил тут еще пару недель назад и без всяких Ыеспердов...
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04.07.2022 19:12 Відповісти
Херсонская, Донецкая, Луганская, Запорожская области входят в эти подсчёты? Или как Крым вынесены за скобки?
Или вы думает что Путин на этом остановится? Через пару лет ждите Одесскую, Харьковскую под оккупацией.
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04.07.2022 19:14 Відповісти
Все включно👍Как в отелях Египта и турции
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04.07.2022 19:20 Відповісти
Звичайно, що включено. Просити будуть по максимуму. А скільки дадуть, то вже як повезе. Все вже поділено в зеленої шобли наперед. По областям, районам, галузям і тд... Всі на низькому старті. Але буде прикол, якщо гроші дадуть не їм, а в спеціальний фонд. І смотрящою Гонтареву.
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04.07.2022 20:05 Відповісти
ты долпайоп ватный
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04.07.2022 22:09 Відповісти
Ключовим джерелом відновлення України мають бути, всі доходи від видобутку копалин це нафта, газ, золото та інше на території Росії, направити в створений «Мировий чи Європейський фонд наслідків нанесення однієї держави агресора шкоди іншій державі» (як при нанесенні збитків при судових громадянських справах), для подальшого використання цих коштів в компенсації шкоди, завданої будь якою країною агресором - Росія, іншій - Україні.
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04.07.2022 19:30 Відповісти
І наших керманичей відсторонити від управлння фондами...
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04.07.2022 21:17 Відповісти
Для відновлення Неньки основний агресор - привладні крадії. До бабки рушати не треба!
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04.07.2022 19:32 Відповісти
Самі не крадіть, а щодо того що ти сказав, то час покаже.
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04.07.2022 19:43 Відповісти
а рученьки так і чешуться на фото - гранату вам без чеки , а не бабло пиляти будівельники оманські !!!
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04.07.2022 19:44 Відповісти
750 лярдов? Ага, щас. Сколько Беня КАЛомойский прокукарекает, столько и будет. Он пока всех родаков переписывает и решает, кому сколько достанется.
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04.07.2022 20:00 Відповісти
ты беса гонишь твоему бене никто ничего не даст - разве что судья американский большой срок
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04.07.2022 22:11 Відповісти
Аби тільки та конфіскація не залягла в карманах оцих експердів
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04.07.2022 20:01 Відповісти
Якщо представники наших західних партнерів не будуть відбирати нам суддів та прокурорів то більшість грошей буде розкрадено владою
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04.07.2022 20:33 Відповісти
Ну що, ставки у пуйла ростуть... Тепер він б'ється не тільки за всю Україну, а ще й за трільончик свого бабла, яке він все життя скирдував... Тому бійня буде страшна і кривава - до повного знищення однієї зі сторон.
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04.07.2022 21:47 Відповісти
До 750 млрд. треба додати кошти заморальні збитки кожному українцю як мінімум по 10000 $, а то і більше.
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04.07.2022 22:49 Відповісти
 
 