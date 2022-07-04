План відновлення України вже оцінюється у $750 млрд, важливе джерело - це конфіскація коштів агресора, - Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що план відновлення України вже оцінюється у $750 млрд, важливим джерелом є конфіскація коштів агресора.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Шмигаль на Конференції з відновлення України в Лугано в понеділок.
"Хто має заплатити за план відновлення, який уже зараз оцінюється в $750 млрд. Ми вважаємо, що ключовим джерелом відновлення мають бути конфісковані активи Росії та російських олігархів", - сказав він.
Прем'єр подякував країнам, які вже розпочали процес конфіскації, а також закликав інших партнерів приєднатися до цього процесу.
Крім того, серед джерел відновлення прем'єр назвав міжнародні гранти, пільгові кредити міжнародних фінансових інституцій, інвестиції приватного сектора та позабюджетні внески приватних осіб і корпорацій.
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Також Шмигаль наголосив, що одним із джерел відновлення країни стане бюджет України.
Згідно з баченням відновлення України: "Сильна європейська країна – магніт для іноземних інвестицій", у перспективі 10 років план передбачає реалізацію 850 проєктів на загальну суму понад $750 млрд.
З них на 2023-2025 роки передбачено реалізацію 580 проєктів із фінансуванням понад $350 млрд, а на 2026-2032 рік – 270 проєктів із фінансуванням понад $400 млрд.
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