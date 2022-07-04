Україна представила у Лугано план будівництва 30 ГВт "зеленої" енергетики до 2032 року
План повоєнного відновлення та розвитку України передбачає будівництво понад 30 ГВт потужностей "зеленої" енергетики, яка, в тому числі, буде використана для виробництва "зеленого" водню.
Про це свідчить інформація на офіційному сайті проєкту, передає Цензор.НЕТ.
Загалом інвестиції в енергетичну незалежність та "зелений" курс оцінені в 130 млрд доларів.
Окрім будівництва 30 ГВт потужностей відновлюваної енергетики, планується будівництво 3,5 ГВт гідроелектростанцій, 15 ГВт електролізних потужностей для виробництва зеленого водню.
Відновлення комерційної торгівлі електроенергією з країнами ЄС із поетапним розширенням потужностей експорту до 7 ГВт.
У плані передбачені також інвестиції в розумні мережі (Smart Grids), підвищення ефективності передачі та розподілу енергії.
План відновлення України розрахований на 10 років – до 2032 року.
Нагадаємо, раніше в Україні презентували план 30 ГВт до 2030 року, який передбачав збільшення потужностей зеленої енергетики до 30 ГВт в 2030 році.
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В Чернигове будет что "пилить" и ОПУ заинтересован ( в лице т.Тимошенко).
Кста , а почему ассоциация мэров во главе с Кличко как в тряпочку , не гу гу?
И по теме - сначала "зелень" грохнула СЭС по Украине , не выплачивая "зелёный тариф" инвесторам , а что поменялось вдруг?
Расчистили поле под "своих"?
https://www.facebook.com/andriy.sadovyi?__cft__[0]=AZVvHys_AWHYMqv0kEW5G9VWyKlIerD8O1-SSmLuOCGyxS-J0NyOHFICTULUVU621_SB5-M8JR5hVjDTRAdXnaWHmOKayJylesx5SqqOIrCIHNgKlFt9f3_bNATodLFz7raL00rEKdOlyTL0lDKK4-ONLnqOj6zMaw22Mh3bnywDFw&__tn__=-]C%2CP-R Андрій Садовий зараз тут: https://www.facebook.com/Lugano-Swirzerland-168868849862155/?__cft__[0]=AZVvHys_AWHYMqv0kEW5G9VWyKlIerD8O1-SSmLuOCGyxS-J0NyOHFICTULUVU621_SB5-M8JR5hVjDTRAdXnaWHmOKayJylesx5SqqOIrCIHNgKlFt9f3_bNATodLFz7raL00rEKdOlyTL0lDKK4-ONLnqOj6zMaw22Mh3bnywDFw&__tn__=kC%2CP-R Lugano Swirzerland .
https://www.facebook.com/andriy.sadovyi 5 год · https://www.facebook.com/pages/Lugano-Switzerland/106534719384213?__cft__[0]=AZVvHys_AWHYMqv0kEW5G9VWyKlIerD8O1-SSmLuOCGyxS-J0NyOHFICTULUVU621_SB5-M8JR5hVjDTRAdXnaWHmOKayJylesx5SqqOIrCIHNgKlFt9f3_bNATodLFz7raL00rEKdOlyTL0lDKK4-ONLnqOj6zMaw22Mh3bnywDFw&__tn__=%2CP-R Lugano, Швейцарія ·
Сьогодні-завтра у складі української делегації на чолі з Прем'єр-міністром працюємо на міжнародній донорській конференції в Лугано, Швейцарія.
Це масштабний захід, на якому ми представимо план відновлення України.
Велике відновлення потребує значних інвестицій, тому сьогодні ми тут, говоримо про нові партнерства і нову ефективну взаємодію між країнами та містами.
А джерело - це другорядне. Якщо не *******, то гроші знайдуться.
АЭС есть.
Дармовая энергия и уже построенно всё и работает, вложений почти не требует. Лампочки светят одинаково. А под СЭС надо ещё земли выделить тысячи гектаров.
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Вкрала щось зелена гніда, сразу палець відрубали. У нас би всі депутати були без кінцівок, але депутатство не полишили!)