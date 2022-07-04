УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11438 відвідувачів онлайн
Новини Війна
3 906 33

Україна представила у Лугано план будівництва 30 ГВт "зеленої" енергетики до 2032 року

енергетика

План повоєнного відновлення та розвитку України передбачає будівництво понад 30 ГВт потужностей "зеленої" енергетики, яка, в тому числі, буде використана для виробництва "зеленого" водню.

Про це свідчить інформація на офіційному сайті проєкту, передає Цензор.НЕТ.

Загалом інвестиції в енергетичну незалежність та "зелений" курс оцінені в 130 млрд доларів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Відновлювана енергетика може стати основою післявоєнного відновлення України, - голова ДТЕК Тімченко

Окрім будівництва 30 ГВт потужностей відновлюваної енергетики, планується будівництво 3,5 ГВт гідроелектростанцій, 15 ГВт електролізних потужностей для виробництва зеленого водню.

Відновлення комерційної торгівлі електроенергією з країнами ЄС із поетапним розширенням потужностей експорту до 7 ГВт.

У плані передбачені також інвестиції в розумні мережі (Smart Grids), підвищення ефективності передачі та розподілу енергії.

План відновлення України розрахований на 10 років – до 2032 року.

Нагадаємо, раніше в Україні презентували план 30 ГВт до 2030 року, який передбачав збільшення потужностей зеленої енергетики до 30 ГВт в 2030 році.

Автор: 

енергетика (2585) альтернативна енергетика (847) відбудова (354)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+17
показати весь коментар
04.07.2022 18:22
+15
АЕС також віднесли до зеленої енергетики і це найкраще.І нічого ефективнішого не придумали.АЕС це енергетична незалежність.
показати весь коментар
04.07.2022 18:27
+7
"Ві ніпанімаєтє, єто другоє!"
показати весь коментар
04.07.2022 18:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
04.07.2022 18:22 Відповісти
Чернігів видно найменше постраждав...
показати весь коментар
04.07.2022 18:24 Відповісти
"Ві ніпанімаєтє, єто другоє!"
показати весь коментар
04.07.2022 18:32 Відповісти
И Кличко на саммит НАТО !
В Чернигове будет что "пилить" и ОПУ заинтересован ( в лице т.Тимошенко).
Кста , а почему ассоциация мэров во главе с Кличко как в тряпочку , не гу гу?
И по теме - сначала "зелень" грохнула СЭС по Украине , не выплачивая "зелёный тариф" инвесторам , а что поменялось вдруг?
Расчистили поле под "своих"?
показати весь коментар
04.07.2022 18:33 Відповісти
та ні ті хто поїхали доляху откату вже узгодили з зеленим
показати весь коментар
04.07.2022 18:41 Відповісти
АЕС також віднесли до зеленої енергетики і це найкраще.І нічого ефективнішого не придумали.АЕС це енергетична незалежність.
показати весь коментар
04.07.2022 18:27 Відповісти
Ефективніше буде термоядерна енергетика, але до цього ще років 20 (оптимістичний прогноз).
показати весь коментар
04.07.2022 18:42 Відповісти
це для Бені чи Ахметки....
показати весь коментар
04.07.2022 18:30 Відповісти
Спочатку зелені посадили на сраку зелену енергетику, прокинули інвесторів на зелений тариф, а тепер хочуть, щоб хтось знову інвестував у цю галузь?
показати весь коментар
04.07.2022 18:31 Відповісти
тобі потрібна та зелена енергетика в тридорога?
показати весь коментар
04.07.2022 18:42 Відповісти
Дуже цікаво почитати коментарі розумників, які тут розпинались, що Атрошенка правильно не випускають з України, бо мерам не_на_часі їздити по закордонах під час війни.



https://www.facebook.com/andriy.sadovyi?__cft__[0]=AZVvHys_AWHYMqv0kEW5G9VWyKlIerD8O1-SSmLuOCGyxS-J0NyOHFICTULUVU621_SB5-M8JR5hVjDTRAdXnaWHmOKayJylesx5SqqOIrCIHNgKlFt9f3_bNATodLFz7raL00rEKdOlyTL0lDKK4-ONLnqOj6zMaw22Mh3bnywDFw&__tn__=-]C%2CP-R Андрій Садовий зараз тут: https://www.facebook.com/Lugano-Swirzerland-168868849862155/?__cft__[0]=AZVvHys_AWHYMqv0kEW5G9VWyKlIerD8O1-SSmLuOCGyxS-J0NyOHFICTULUVU621_SB5-M8JR5hVjDTRAdXnaWHmOKayJylesx5SqqOIrCIHNgKlFt9f3_bNATodLFz7raL00rEKdOlyTL0lDKK4-ONLnqOj6zMaw22Mh3bnywDFw&__tn__=kC%2CP-R Lugano Swirzerland .

https://www.facebook.com/andriy.sadovyi 5 год · https://www.facebook.com/pages/Lugano-Switzerland/106534719384213?__cft__[0]=AZVvHys_AWHYMqv0kEW5G9VWyKlIerD8O1-SSmLuOCGyxS-J0NyOHFICTULUVU621_SB5-M8JR5hVjDTRAdXnaWHmOKayJylesx5SqqOIrCIHNgKlFt9f3_bNATodLFz7raL00rEKdOlyTL0lDKK4-ONLnqOj6zMaw22Mh3bnywDFw&__tn__=%2CP-R Lugano, Швейцарія ·

Сьогодні-завтра у складі української делегації на чолі з Прем'єр-міністром працюємо на міжнародній донорській конференції в Лугано, Швейцарія.

Це масштабний захід, на якому ми представимо план відновлення України.

Велике відновлення потребує значних інвестицій, тому сьогодні ми тут, говоримо про нові партнерства і нову ефективну взаємодію між країнами та містами.
показати весь коментар
04.07.2022 18:33 Відповісти
показати весь коментар
04.07.2022 18:36 Відповісти
От вам і план по розпилу бабла, якщо доїти то на всю катушку, вони владу не віддадуть.
показати весь коментар
04.07.2022 18:35 Відповісти
Ідіотизм для лохотрону! Яка "зеленергетика" у такі важкі часи? Вона вимагає величезних капілаловкладень, дуже малоефективна і в наших умовах ніколи не окупиться. Це десь на далеку світлу перспективу. Треба відновлювати енергоблоки АЕС та знаходити джерела постачання вугілля та газу.
показати весь коментар
04.07.2022 18:37 Відповісти
Якось дрібнувато для ЗЕленої енергетики! Мільярд ГВт, ніяк не менше! А якщо ще до енергоблоків приєднати велосипедні педалі і заставити їх крутити ЗЕслуг та їх прислужників, а ще залучити найвеличнішого, то може вдасться й цілий трильйон!
показати весь коментар
04.07.2022 18:37 Відповісти
Треба віддати керування по відновленню України тобто грошима у руки Европейських партнерів з таких держав як Данія, Фінлядндія, Норвегія, Швеція - тобто там де рівень коррупції найнижчий, бо якщо до корита дорвется не дай бог наша влада із Шольцами-Макронами - кранти країні, понабудують бараків - хрущовок та вкрадуть відсотків 90
показати весь коментар
04.07.2022 18:44 Відповісти
Нєєє, тільки не Швеція - шведи не вміють, в них самих з житлом *******. Живу в одному з таких шедеврів
показати весь коментар
04.07.2022 19:01 Відповісти
А планів по виробництву ЗЕленого газу немає? Якщо до газової труби під'єднати слуг стефанчука, вірасюка та юзика, то всю Європу можна забезпечити газом на весь час їх експлуатації!
показати весь коментар
04.07.2022 18:49 Відповісти
Важливо ЗЕлених підарів тримати подалі від грошей.

А джерело - це другорядне. Якщо не *******, то гроші знайдуться.
показати весь коментар
04.07.2022 18:59 Відповісти
Да данний час всі ці плани не більше ніж балачки. Про яке відновлення може йти мова якщо поки що взагалі не зрозумілий подальший перебіг справ з війною. Поки що орки Україну руйнують кожного дня безупину.
показати весь коментар
04.07.2022 19:00 Відповісти
Ага. Прям в Мариуполе и стройте
показати весь коментар
04.07.2022 19:12 Відповісти
👽 zelemoyskie косят зелень в долларах и ЕвраХх...но бвают и фунты стерлингов от Бориса Джонсона...Бенямойские Кучмисты..зна до делать...👷
показати весь коментар
04.07.2022 19:19 Відповісти
Хто не дурний, вже організовує собі "зелену енергетику" у вигляді буржуйки. Беня казав люта зима буде.
показати весь коментар
04.07.2022 19:31 Відповісти
а бєня не спить слуга народу 3 на підході
показати весь коментар
04.07.2022 19:42 Відповісти
Нахрен надо ваше СЭС.
АЭС есть.
Дармовая энергия и уже построенно всё и работает, вложений почти не требует. Лампочки светят одинаково. А под СЭС надо ещё земли выделить тысячи гектаров.
показати весь коментар
04.07.2022 19:46 Відповісти
Ми наче експортуємо електроенергію. Наскільки я розумію тариф на закупку зеленої енергії так і планують залишити найбільшим у Європі.
показати весь коментар
04.07.2022 20:13 Відповісти
Допомога Євросоюзу на відновлення України після війни може перевищити 500 млрд євро.

Більше фінансових новин з України на https://t.me/FinanceCats
показати весь коментар
04.07.2022 20:35 Відповісти
Нам терміново потрібен суддя Дред!

Вкрала щось зелена гніда, сразу палець відрубали. У нас би всі депутати були без кінцівок, але депутатство не полишили!)
показати весь коментар
04.07.2022 20:43 Відповісти
"Фантазьори"
показати весь коментар
04.07.2022 20:57 Відповісти
Андрій Садовий відвертий холуй і утриманець Фрідмана. Це закінчене паразитичне падло - ганьба України.
показати весь коментар
04.07.2022 21:29 Відповісти
Все-таки намагаються "протягнути" проєкт будівництва гес, який був неодноразово "зарублений" при всіляких попередниках за його шкоду річкам і довкіллю. Причому користі від цього будівництва - 0, чисте пиляння грошей. Дніпро загубили, тепер Дністеру кінець буде.
показати весь коментар
04.07.2022 22:03 Відповісти
Зелена енергетика, це пречудово. Поки на неї не сядуть зелені. Тоді на місці вітряків тільки зелена травичка проросте.
показати весь коментар
05.07.2022 00:42 Відповісти
 
 