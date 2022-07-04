Франція поки що не депортуватиме іноземних студентів, які виїхали з України через війну

Уряд Франції вирішив запровадити до вересня мораторій на вислання студентів-іноземців, які виїхали до цієї держави з України після початку там Росією повномасштабних бойових дій.

Про це агенції AFP в понеділок повідомив представник французького уряду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Як раніше повідомляв очільник міжміністерської кризової групи з питань прийняття українців Жозеф Зіме, на іноземних студентів тимчасово не поширюватиметься "зобов’язання залишити територію".

"Буде здійснене нове, поглиблене вивчення їхньої ситуації з наголосом на їхньому навчанні та ресурсах. Ми застосовуватимемо до них ті ж критерії, що й до студентів, які подаються на візу до Франції", – додав Зіме.

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За оцінками французької влади, після оцінки ситуації у Франції можуть залишитися не більше 200 іноземних студентів з України.

Станом на зараз у Франції перебувають близько 3500 іноземців (не всі з них є студентами), які виїхали з України після початку активної фази війни та користуються режимом тимчасового захисту ЄС. Він передбачає, що іноземці мають повернутися до своєї рідної країни, якщо це можливо зробити в безпечний спосіб.

Правозахисники критикують такий підхід, оскільки вважають його дискримінаційним щодо неукраїнців, які до 24 лютого проживали в Україні.

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