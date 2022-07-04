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Новини
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Франція поки що не депортуватиме іноземних студентів, які виїхали з України через війну

франція

Уряд Франції вирішив запровадити до вересня мораторій на вислання студентів-іноземців, які виїхали до цієї держави з України після початку там Росією повномасштабних бойових дій.

Про це агенції AFP в понеділок повідомив представник французького уряду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Як раніше повідомляв очільник міжміністерської кризової групи з питань прийняття українців Жозеф Зіме, на іноземних студентів тимчасово не поширюватиметься "зобов’язання залишити територію".

"Буде здійснене нове, поглиблене вивчення їхньої ситуації з наголосом на їхньому навчанні та ресурсах. Ми застосовуватимемо до них ті ж критерії, що й до студентів, які подаються на візу до Франції", – додав Зіме.

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За оцінками французької влади, після оцінки ситуації у Франції можуть залишитися не більше 200 іноземних студентів з України.

Станом на зараз у Франції перебувають близько 3500 іноземців (не всі з них є студентами), які виїхали з України після початку активної фази війни та користуються режимом тимчасового захисту ЄС. Він передбачає, що іноземці мають повернутися до своєї рідної країни, якщо це можливо зробити в безпечний спосіб.

Правозахисники критикують такий підхід, оскільки вважають його дискримінаційним щодо неукраїнців, які до 24 лютого проживали в Україні.

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Автор: 

біженці (1864) іноземець (389) Франція (3053) студенти (432)


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Топ коментарі
+3
Краще би мораторій на дзвінки валодькє зробили, ніж на студентів...
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04.07.2022 18:38
+1
Жозеф Зіме, - син ідишського співака Бена Зіме.
Одружений з франко-сенегалкою Маме Раматулайє Яде.

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04.07.2022 19:11
+1
вы тупые? все украинцы автоматом идут как беженцы - если правильно оформили документы
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04.07.2022 22:32
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Краще би мораторій на дзвінки валодькє зробили, ніж на студентів...
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04.07.2022 18:38 Відповісти
Поступив в украинский университет, некоторые закончат французский. Апгрейд, однако. Человек предполагает, а бог располагает.
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04.07.2022 18:53 Відповісти
получат вид на жительство в ЕС - а это более ценно
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04.07.2022 22:27 Відповісти
Жозеф Зіме, - син ідишського співака Бена Зіме.
Одружений з франко-сенегалкою Маме Раматулайє Яде.

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04.07.2022 19:11 Відповісти
Правозахисники критикують такий підхід, оскільки вважають його дискримінаційним щодо неукраїнців, які до 24 лютого проживали в Україні. Джерело: Так на батьківщину тих "неукраїнців"-студентів-і нестудентів теж рашка напала?
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04.07.2022 19:12 Відповісти
Ні вони просто скористалися ситуацією і тепер в Європі, хоча мали б транзитом вже у свої країни відчалити, але ж такий шанс легалізуватися випадає один раз в житті, заробітчани з Польші, Німеччини та Чехії, які зараз легалізувалися на крові українців в Штатах, Канадах та Велокобританіях не дадуть збрехати.
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04.07.2022 19:31 Відповісти
Незнаю хто ті "Нестуденти" і шо вони в Україні робили але от студенти-іноземці в Україні платять великі гроші за навчання і взагалі люди дуже небідні. Нашо їм цікаво шось використовувати якшо платити з навчання вони можуть і в країнах європи?
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04.07.2022 19:37 Відповісти
никак они не смогут платить - если родители не раскошелятся
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04.07.2022 22:33 Відповісти
ты гандон ватный а заробитчане что не украинцы? а что они мало миллиардов долларов каждый год в Украину переводили?
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04.07.2022 22:31 Відповісти
Це і українских студентів стосується?
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04.07.2022 19:29 Відповісти
вы тупые? все украинцы автоматом идут как беженцы - если правильно оформили документы
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04.07.2022 22:32 Відповісти
 
 